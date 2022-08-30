蚂蚁集团旗下支付宝入选上海百强企业榜单

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:8月30日，上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体会、解放日报社联合召开发布会，会上发布了服务业、制造业、新兴产业等8份不同领域的2022上海企业百强榜单。根据榜单，蚂蚁集团旗下公司支付宝（中国）网络技术有限公司荣膺上海百强企业，并入选上海新兴产业企业100强和上海服务业企业100强。

公开信息显示，支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年，是支付宝支付牌照持牌主体，注册地在上海，技术开发人员占比超过50%。这家支付科技公司面向商家机构开放支付技术，并提供收单服务，形成了长期且成熟的商业模式，目前已服务8000万商家和10亿消费者。去年8月至今，支付宝还积极响应国家为小微降费的政策号召，为超过2200万小微商家累计减免经营成本近80亿元。

据了解，支付宝此前多项便民支付服务的创新，都率先在上海的创新土壤中投入了实践:上海是第一个通过支付宝推出线上生活缴费的城市，第一个推出长三角轨道交通一码通的城市，也是第一个支持外国人用支付宝的城市。

另悉，除支付宝外，蚂蚁集团旗下蚂蚁区块链科技（上海）有限公司也入围了2022上海新兴产业企业100强。

根据会议主办方的介绍，综合百强企业榜和发展报告来看，2022年上海百强企业总体呈现较快增长的良好发展态势:一是上海百强主要经营指标呈现较高增长;二是新兴产业发展保持高速增长态势，成为推动百强企业发展的重要力量;三是制造业百强和服务业百强双双实现较高增长。

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