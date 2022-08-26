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抖音电商专项治瞬间降温、行走的空调等理降温喷雾虚假宣传

2022-08-26 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:抖音电商发布了关于降温喷雾虚假宣传的治理公告。

公告称，近期上海消保委发现降温喷雾商品存在冻伤、易燃风险，且该类商品普遍存在标识混乱、安全提示信息缺失的情况，详见上海市消保委测评20款降温喷雾:安全提示信息普遍缺失使用不当存在冻伤风险，平台为此展开了专项调查，经平台核查发现部分售卖此类商品的商家/创作者，在商品详情页/直播间/短视频等渠道中以虚构夸大的降温效果作为噱头，并在售卖过程存在明显的虚假宣传等问题，如“一秒制冷”、“瞬间降温”、“行走的空调”、“冰山一样”等，上述行为严重侵害了消费者权益，给平台生态带来了恶劣的影响。

为保护消费者权益、维护平台经营秩序，即日起，平台将对该类违规行为进行专项整治。此类问题一经发现，平台将根据《【商家—危及消费者权益】实施细则》《【商家-虚假宣传】细则》、创作者《【虚假宣传】实施细则》等平台规则，视违规情节严重程度，对商家采取包括但不限于停业整顿、扣除保证金、清退店铺、冻结/扣除违规货款等处理措施对创作者采取包括但不限于封禁开播权限、关停商品分享功能、扣除用户信用分、扣除保证金等处置措施。

建议各位商家和创作者及时自检自查，避免因此造成不必要损失。

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