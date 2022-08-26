快手电商新增《潮玩盲盒类目商品发布规范》 开放入驻潮玩盲盒

按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。