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快手电商新增《潮玩盲盒类目商品发布规范》 开放入驻潮玩盲盒

2022-08-26 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:日前，快手电商发布潮玩盲盒类目开放公告。 公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，平台对【图书文娱】-【文娱】-【潮玩盲盒】类目的入驻方式进行调整，并将于2022年9月2日生效。

据悉，本次核心调整内容包括:

1、【潮玩盲盒】类目下旗舰店、专卖店、专营店和普通企业店、个体工商户店铺由定向邀请调整为开放入驻。

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2、新增《潮玩盲盒类目商品发布规范》。注意，潮玩盲盒相关商品仅可发布至【图书文娱】-【文娱】-【潮玩盲盒】类目，不得发布至其他类目。

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潮玩盲盒类目支持准入快分销。另外，该品类商品经营和推广要求如下:

1.商户/带货达人不得以任何形式规避商品审核，包括错挂类目推广商品，不得诱导用户进行私下交易，或脱离平台管控进行交易;

2.带货达人以直播、短视频形式推广商品时，应遵循《快手小店带货达人宣传规范》、《电商短视频创作指南》等相关规定;

3.商户/带货达人需明确告知盲盒潮玩是否开盒不可退换，包括商品详情页、直播间/短视频等推广场景均需明确;

4.商户如出现售卖盗版盲盒、商品货不对板等情况，需商户承担责任并退款;

5.盲盒拆封须经消费者同意，如未经同意商户/带货达人私自拆封的，平台将支持消费者退货退款诉求。

6.根据《快手小店七天无理由退货管理规则》，盲盒商品拆封后不支持七天无理由退货。

《潮玩盲盒类目商品发布规范》还明确了商品出售限制、商品详情要求等内容。

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商品出售限制方面，根据国家法律法规的相关要求，及平台《【发布违禁信息】实施细则》（商户&营销）、《快手小店限售商品管理规则》等要求，平台禁止商家出售部分商品，被禁止出售的商品也不得作为盲盒类商品出售，包括但不限于以下类型:

1.禁止发布快递盲盒/福袋商品:根据《快递暂行条例》等规定，任何单位或者个人不得私自开拆、隐匿、毁弃、倒卖他人快件;

2.禁止发布动物类盲盒/福袋商品:根据《邮政法实施细则》、《动物检疫法》、《动物防疫法》等规定，活体动物寄递需要满足检验检疫要求并进行安全妥善包装，动物盲盒/福袋商品存在违规快递、危害公共卫生的风险;

3.禁止发布“脱单”盲盒/福袋商品:“脱单”盲盒/福袋商品需要参与者提供自己的姓名、联系方式、身份证号等，极易造成个人信息泄露;

4.禁止发布不适合以盲盒/福袋形式发布的商品:3C数码（如手机、平板电脑等）、酒类、旅游服务等非出厂即盲盒类的商品，此类盲盒容易引发消费者大量投诉或纠纷或可能损害消费者权益。

5.如果出售盲盒礼品卡，只允许出售现货，不接受预售（实物）。

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    一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。

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    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。

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  • 华为Mate 50充电器能用其他品牌的吗？

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  • 米兔儿童电话手表6C通话声音小怎么办？

    按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。

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  • 华为Mate 50能不能装两个移动卡？

    可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。

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