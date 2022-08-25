抖音修订《【全球购—不当使用他人权利】细则》 新增“限期整改”规则

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:今天，抖音发布关于修订《【全球购—不当使用他人权利】细则》的意见征集通知，意见征集期为2022年8月25日—2022年8月31日。
什么是不当使用他人权利?
不当使用他人权利，指商家发布的店铺信息、商品信息或提供的服务不当使用他人商标权、著作权、专利权等权利，或造成不正当竞争的行为。
修订后的规则主要变化为:
1、新增“限期整改”规则
商家“不当使用他人权利”的，平台将视情况要求商家限期整改，期限内未予整改的，平台会采取以下措施:
包括但不限于相关商品封禁、店铺名/店铺logo侵权信息删除重置、扣除违规积分、店铺清退等。
2、新增“店铺信息”侵权行为处置规则
商家在店铺信息、商品信息表述中不当使用他人权利，可能造成消费者混淆或误认的;情节轻微，每出现一次违规，累计违规积分A2分。
商家在店铺信息、商品信息表述中侵犯他人知识产权的、容易误导消费者的;情节一般，每出现一次违规，累计违规积分B2分。
商家售卖侵犯他人知识产权的商品;情节严重，每出现一次违规，累计违规积分B4分。
商家发布的店铺信息、商品或商品信息重复/多次/大量侵犯他人知识产权，或可能导致平台产生重大舆情和诉讼风险的情形。情节非常严重，每出现一次违规，累计违规积分B12分。
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