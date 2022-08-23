微信团队推小程序代码加固功能 降低代码泄漏风险

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:微信方面宣布，为了提高微信生态安全性，微信团队推出小程序代码加固功能，协助开发者保护小程序安全，更好的避免代码被反编译、算法被二次打包等问题。
据官方介绍，该项功能具有以下突出优势:
降低代码泄漏风险:通过对前端代码加密，实现字符串加密、属性加密、调用转换、代码混淆等保护措施，有效降低代码泄漏风险。
一键加固代码:通过安装微信开发者工具插件和 Sourcemap 代码加固调试工具，右键一下即可加固代码。
支持批量加固:如需要批量加固代码，直接修改 code_obfuscation_config.json 的 configs 字段。
代码加固功能3步搞定，具体步骤如下:
Step1: 安装插件
方法1:基于1.06.2206271及以上版本的微信开发者工具，通过点击菜单栏【设置】-【扩展设置】-【编辑器扩展】，选择并安装【代码加固】插件
方法2:点击小程序项目中的【扩展】图标，搜索并安装devtool-code-obfuscation 扩展
Step2: 执行代码加固
选择目标代码项目文件，右键一下，点击【进行代码加固】，立即执行。
如果开发者希望批量加固多个项目文件，直接修改 code_obfuscation_config.json 的 configs 字段，高效执行。
Step3: 完成代码加固
当开发者完成小程序项目开发，点击【预览】/【真机调试】/【上传】显示代码加固提示，点击确定即可完成。
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