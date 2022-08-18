网易云音乐：上半年营收42.59亿元 月活用户1.819亿人

站长之家（ChinaZ.com）8月18日消息:网易云音乐发布了2022年上半年度财报。财报显示，网易云音乐2022年上半年度净收入为42.59亿元，同比增长33.8%;期内亏损2.71亿元，亏损同比收窄92.9%;会员付费比率由去年同期的14.2%升至20.7%。

财报显示，得益于收入的大幅提升和对内容授权费的控制，2022年上半年毛利率进一步提升至12.6%，录得毛利5.4亿元，高于去年全年。2022年一季度经调整净亏损由去年同期的5.4亿元缩减至2.2亿元，同比大幅收窄59.3%。2022年上半年，网易云音乐的在线音乐服务月活跃用户数为1.819亿人，以环比及同比计算均大致保持稳定，而日活跃用户数 / 月活跃用户数比率（每日活跃用户 / 每月活跃用户的比率）于期内稳定维持在30% 以上。

根据财报，整个2022年上半年，每名日活跃用户每天在网易云音乐平台平均花费约80.6分钟听歌，高于2021年上半年的76.9分钟。近一半的用户听歌时浏览“评论区”。截至2022年6月30日，31.4% 的音乐播放来自平台推荐，高于2021年6月30日的30.5%。此外，截至2022年6月底，网易云音乐已有34亿个用户创建的歌单。

（举报）