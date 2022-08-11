软银抛售阿里套现345亿美元 意味着什么？

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:为了保证公司现金流，8月10日，软银集团再次抛售阿里股票，至多涉及约2.42亿股的本公司美国存托股份（每股代表八股本公司普通股），套现345亿美元。

截至今年7月中旬，软银手中的阿里持仓已经下降至23.9%。而这次套现，其持仓股份已经下降至14.6%。这个数字意味着软银将失去对阿里的提名权，后续不能以权益法并表。与此同时，软银集团对于阿里巴巴的影响力也将减弱。

虽然软银仍然是阿里巴巴唯一持股超过5%的大股东，但阿里巴巴曾与软银集团就表决协议进行过约定，软银有权向阿里巴巴董事会提名一名董事，如果软银的持股降至已发行在外股份总数的15%以下，则该等提名权终止。也就说，此后软银已经丧失董事提名权。

8月8日软银集团发布的2022财年第一季度财报显示，软银集团在该季度录得约3.16万亿日元（约合245亿美元）净亏损，打破了上季度刚刚创下的最大单季亏损纪录。软银集团最新季报严重亏损的主要原因包括投资损失。

软银集团2000年向阿里巴巴出资，作为主要的旗下企业一直对估值提高作出贡献。由于全球高科技股下跌，软银集团的基金投资成绩迅速恶化，4～6月出现3.1627万亿日元的最终亏损。软银集团认为严峻的经营环境将长期化，将加强财务层面的防守。

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