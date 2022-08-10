首页 > 业界 > 关键词  > 创业者最新资讯  > 正文

变现经验 | 向独立创业者售卖域名+LOGO服务包月入近万

2022-08-10 17:45 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

有不少创业者在创办公司或者网站会面临这样一个问题:想不出好的名字，也找不到合适域名和满意的logo。

国外创业者Laurids看到了这个小众市场的机会，开发了一个为初创公司和独立创业者提供公司名称的平台Indiebrands，平台主要提供logo设计和顶级域名服务包，如今月入1，300美元（约人民币8800元。）

图片

下面Indiebrands的创始人Laurids将分享自己创业经验，希望能对你有所帮助。

#01

卖域名+LOGO服务包月入近万

我是 Indiebrands 的创始人Laurids，今年25岁，住在奥地利维也纳。

Indiebrands的业务主要是出售logo和顶级域名组成的公司名称。我们把这些服务打包卖给有需要的初创公司创始人和独立开发者。

上个月，我们赚了大约3，300美元，过去12个月的平均月收入为1，300美元，去年增长约200%。

#02

想法的由来

几年前我就有了这个想法，但不知道如何实现它。在我开始学习 Web 开发之后，遇到了一个以非常简单的方式销售数字产品的网站。这让让我回想起过去出售企业名称的想法。

之前，我也尝试寻找一个合适企业名称，却发现有个站点售卖名称的价格不仅很高，而且提供的名称也很不理想，那是觉得自己可以提供一种更好的产品。

我在一家软件公司担任产品设计师/艺术总监，现在只是兼职，而 我的联合创始人David曾在另一家初创公司担任营销主管。

Indiebrands项目完美地结合了我们的技能，主要专注于设计和营销就能实现。我们的合作使它成为一个完美的项目，可以全职投入也可以作为副业来做，因为它不需要投入多少资金。

#03

着手产品的设计和开发

受到另一家网站销售产品的简单方式的启发后，我在几天内构建了Indiebrands的 MVP 并将其发布。原来借鉴的网站非常简单，页面毫无设计感，只有一个直接通往结账的按钮。

我开始寻找可以作为企业名称使用的域名。那时，我没有任何特定的流程，所以要花几个小时浏览成千上万的域名才能找到几个感觉还不错的名称。我花了大约300美元买到了10个比较喜欢的域名，并开始为它们设计LOGO。

我们认为为域名中添加一个LOGO可以提升用户的好感度和印象，同时也是一个额外的卖点。当然，我们也不想陷入域名投机市场，而是瞄准那些为自己的项目打品牌的独立开发者。

在确定了核心产品之后，我们就着手建立网站了。我用了三天的时间来完成这个网站，并在一周后启动项目。

#04

业务启动

最初，该网站几乎没有获得任何关注，因为我只向自己为数不多的Twitter粉丝推广。

我的目标是至少赚回购买的大约15个域名上的花的钱。过了几周，Indiebrands仍没有任何销售量，流量也少得可怜，所以我决定以99美元的价格出售所有名称并在 Product Hunt 上发布。我的目的很简单，就是至少要收回我最初的投资，然后退出该项目。

意外的是，我在 Product Hunt 上发布了这个网站后，销售额开始慢慢增加。一夜之间，所有域名售罄，在不到24小时的时间里赚了1000多美元。

我之前也在 Product Hunt 上发布一些产品，并且总是选择在关注度比较高的时间发布。这次我很懒惰，只是随意发布了，没有做太多的工作，只想做最后的努力来出售一些域名。

我不知道为什么，但该项目仍然引起了很多关注，最终有20多万粉丝的产品Hunt Twitter分享了这个项目。

那一刻，我意识到这可能是一笔不错的生意。

#05

吸引和留住客户的方法

我们有一个从一开始就一直在使用的非常简单的流程。到目前为止，这样的操作很实用，同时我们仍在改进某些部分。

我们的流程分为四个步骤:

1.首先，接触可能对我们的产品感兴趣的新用户非常重要。为此，我们特别使用了两种方法。SEO和产品营销。我们的SaaS定价计算器就是一个很好的例子，它可以将大量访问者转化为潜在客户。这是一个免费的工具，帮助受众决定他们的定价政策。

图片

2.将新访客转化为潜在客户。一旦我们有了新的访问者，就会尝试吸引他们访问的网站并让他们注册我们的事通讯（用国内的说法，也就是转化为私域用户）。最后，当他们考虑开始一个新项目时，我们需要在正确的时间联系他们，这是我们面临的最大挑战之一。因此，我们需要保持联系并了解他们的想法。

向合作的 SaaS 公司的提供特别优惠和折扣有助于我们提高时事通讯的注册率。

3.将流量转化为潜在客户后，我们或继续将 他们转化为付费客户。每月，我们的时事通讯订阅者和 Twitter 关注者都会收到关于我们的新名称和其他产品的更新。

4.在将他们转化为客户后，我们利用他们的产品和成功经验来进一步推广服务。我们特别喜欢这一点，因为在帮助客户获得关注的同时也能提高我们自己的口碑。

#06

未来有什么计划?

目前，我们离想要达到的目标还很远。我们想出了一些不错的增加收入的方法，但仍在学习很多。从总体上看，我们的收入正在增长，但仍然波动性比较大。

目前有关 Indiebrands 的一些统计数据:

  • 电子邮件订阅者:约500

  • 推特追随者:230

  • 5月收入:3，300美元

未来，我们希望与更多的 SaaS 企业合作，向客户提供更多的优惠。

除此之外，我们正在考虑扩展目前提供的产品。我们最近添加了一项自定制LOGO服务，该服务已经带来了一些收入。我们正在考虑添加设计服务、登陆页面模板、设计等。

文章内容参考来源:

[1]Indiebrands官网:https://indiebrands.io/

[2]https://www.starterstory.com/stories/indiebrands

---END---

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 小米Watch S1 Pro浮窗投屏电视功能支持哪些设备？

    支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro手机音频流转功能支持哪些设备？

    支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版支持频段有哪些？

    5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro触屏控制功能支持哪些设备？

    支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是2K屏幕吗？

    不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro妙享中心功能怎么开？

    需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版可以拍摄什么视频？

    最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro有哪些功能？

    有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有光学防抖吗？

    有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持华为鸿蒙系统吗？

    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是DC调光吗？

    不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持NFC吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有屏下指纹解锁吗？

    有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有没有无线充电？

    没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

    3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

    Redmi K50至尊版

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM