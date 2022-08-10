变现经验 | 向独立创业者售卖域名+LOGO服务包月入近万

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有不少创业者在创办公司或者网站会面临这样一个问题:想不出好的名字，也找不到合适域名和满意的logo。

国外创业者Laurids看到了这个小众市场的机会，开发了一个为初创公司和独立创业者提供公司名称的平台Indiebrands，平台主要提供logo设计和顶级域名服务包，如今月入1，300美元（约人民币8800元。）

下面Indiebrands的创始人Laurids将分享自己创业经验，希望能对你有所帮助。

#01

卖域名+LOGO服务包月入近万

我是 Indiebrands 的创始人Laurids，今年25岁，住在奥地利维也纳。

Indiebrands的业务主要是出售logo和顶级域名组成的公司名称。我们把这些服务打包卖给有需要的初创公司创始人和独立开发者。

上个月，我们赚了大约3，300美元，过去12个月的平均月收入为1，300美元，去年增长约200%。

#02

想法的由来

几年前我就有了这个想法，但不知道如何实现它。在我开始学习 Web 开发之后，遇到了一个以非常简单的方式销售数字产品的网站。这让让我回想起过去出售企业名称的想法。

之前，我也尝试寻找一个合适企业名称，却发现有个站点售卖名称的价格不仅很高，而且提供的名称也很不理想，那是觉得自己可以提供一种更好的产品。

我在一家软件公司担任产品设计师/艺术总监，现在只是兼职，而 我的联合创始人David曾在另一家初创公司担任营销主管。

Indiebrands项目完美地结合了我们的技能，主要专注于设计和营销就能实现。我们的合作使它成为一个完美的项目，可以全职投入也可以作为副业来做，因为它不需要投入多少资金。

#03

着手产品的设计和开发

受到另一家网站销售产品的简单方式的启发后，我在几天内构建了Indiebrands的 MVP 并将其发布。原来借鉴的网站非常简单，页面毫无设计感，只有一个直接通往结账的按钮。

我开始寻找可以作为企业名称使用的域名。那时，我没有任何特定的流程，所以要花几个小时浏览成千上万的域名才能找到几个感觉还不错的名称。我花了大约300美元买到了10个比较喜欢的域名，并开始为它们设计LOGO。

我们认为为域名中添加一个LOGO可以提升用户的好感度和印象，同时也是一个额外的卖点。当然，我们也不想陷入域名投机市场，而是瞄准那些为自己的项目打品牌的独立开发者。

在确定了核心产品之后，我们就着手建立网站了。我用了三天的时间来完成这个网站，并在一周后启动项目。

#04

业务启动

最初，该网站几乎没有获得任何关注，因为我只向自己为数不多的Twitter粉丝推广。

我的目标是至少赚回购买的大约15个域名上的花的钱。过了几周，Indiebrands仍没有任何销售量，流量也少得可怜，所以我决定以99美元的价格出售所有名称并在 Product Hunt 上发布。我的目的很简单，就是至少要收回我最初的投资，然后退出该项目。

意外的是，我在 Product Hunt 上发布了这个网站后，销售额开始慢慢增加。一夜之间，所有域名售罄，在不到24小时的时间里赚了1000多美元。

我之前也在 Product Hunt 上发布一些产品，并且总是选择在关注度比较高的时间发布。这次我很懒惰，只是随意发布了，没有做太多的工作，只想做最后的努力来出售一些域名。

我不知道为什么，但该项目仍然引起了很多关注，最终有20多万粉丝的产品Hunt Twitter分享了这个项目。

那一刻，我意识到这可能是一笔不错的生意。

#05

吸引和留住客户的方法

我们有一个从一开始就一直在使用的非常简单的流程。到目前为止，这样的操作很实用，同时我们仍在改进某些部分。

我们的流程分为四个步骤:

1.首先，接触可能对我们的产品感兴趣的新用户非常重要。为此，我们特别使用了两种方法。SEO和产品营销。我们的SaaS定价计算器就是一个很好的例子，它可以将大量访问者转化为潜在客户。这是一个免费的工具，帮助受众决定他们的定价政策。

2.将新访客转化为潜在客户。一旦我们有了新的访问者，就会尝试吸引他们访问的网站并让他们注册我们的事通讯（用国内的说法，也就是转化为私域用户）。最后，当他们考虑开始一个新项目时，我们需要在正确的时间联系他们，这是我们面临的最大挑战之一。因此，我们需要保持联系并了解他们的想法。

向合作的 SaaS 公司的提供特别优惠和折扣有助于我们提高时事通讯的注册率。

3.将流量转化为潜在客户后，我们或继续将 他们转化为付费客户。每月，我们的时事通讯订阅者和 Twitter 关注者都会收到关于我们的新名称和其他产品的更新。

4.在将他们转化为客户后，我们利用他们的产品和成功经验来进一步推广服务。我们特别喜欢这一点，因为在帮助客户获得关注的同时也能提高我们自己的口碑。

#06

未来有什么计划?

目前，我们离想要达到的目标还很远。我们想出了一些不错的增加收入的方法，但仍在学习很多。从总体上看，我们的收入正在增长，但仍然波动性比较大。

目前有关 Indiebrands 的一些统计数据:

电子邮件订阅者:约500

推特追随者:230

5月收入:3，300美元

未来，我们希望与更多的 SaaS 企业合作，向客户提供更多的优惠。

除此之外，我们正在考虑扩展目前提供的产品。我们最近添加了一项自定制LOGO服务，该服务已经带来了一些收入。我们正在考虑添加设计服务、登陆页面模板、设计等。

文章内容参考来源:

[1]Indiebrands官网:https://indiebrands.io/

[2]https://www.starterstory.com/stories/indiebrands

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