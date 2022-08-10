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OMG这也太牛了吧！超有创意的词云LOGO，你一定没见过！

2022-08-10 16:54 · 稿源：站长之家

一、什么是词云图?

词云图是文本数据的视觉表示，有词汇组成类似云的彩色图形。

相对其他诸多用来显示数值数据的图表，词云图的独特之处在于，可以展示大量文本数据。

图1.png

二、词云图展示

基础词云图

图2.png

形状词云

图3.png

词云海报

图4.png

三、如何制作词云图

登入【图夫3D词云】官网

地址:https://3d.tufu.cn

首页有很多模板，你可以选择一张那你喜欢的模板或者点击开始制作，进入到编辑页面。

图5.png

选择插入图，上传准备好的LOGO（上传png格式最好!）

图6.png

输入C位文字和背景文字，C位文字可以选择1种字体，背景文字可以选择3种字体。C位文字最显眼只渲染一次，背景文字可以多次重复渲染。

图7.png

可以设置文字的疏密程度和文字角度!

这里我设置的是较密和水平角度，供大家参考哦!

设置完成后就可以点击生成啦!

图8.png

左侧工具栏可以设置背景和颜色，背景可以是纯色或者图片。颜色可以是多色或者单色真的超赞!我想要的它都有!

最最最惊喜的是!还能一键添加动画，让LOGO动起来!

图9.png

还可以制作成3D立体效果，就不展示啦，等你来解锁哦!

词云LOGO展示!

图10.png

图11.png

图12.png

图夫3D词云生成器——会打字就能制作3D动画词云

在图夫零基础也可以做出好设计，出好图

官网地址:https://3d.tufu.cn

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    小米Watch S1 Pro

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    Redmi K50至尊版

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    Redmi K50至尊版

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    小米Watch S1 Pro OPPO Watch 3

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    小米Watch S1 Pro

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