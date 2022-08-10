OMG这也太牛了吧！超有创意的词云LOGO，你一定没见过！

OPPO Watch 3功能多一些。小米Watch S1 Pro和OPPO Watch 3都是新发布的手表，两者对比之下，虽然价格是差不多的，但是OPPO Watch 3手表的功能会多一些。1.首先最主要的就是OPPO Watch 3支持eSIM功能，而小米Watch S1 Pro不支持，仅能蓝牙或者是wifi通话，这个差别就大了，eSIM能不带手机就实现打电话，可以说有eSIM的手表就是你的手机，而小米Watch S1 Pro就必须连接蓝牙和wifi就非常不方便，不过支持eSIM的缺点也很明显，就是续航比较短。2.OPPO Watch 3支持车钥匙功能，目前已经适配的有爱驰、长安欧尚、特能行、比亚迪、长安汽车、岚图、九号等。3.OPPO Watch 3还新增了网球运动模式，喜欢打网球的小伙伴体验更好。4.OPPO Watch 3芯片更好，是骁龙W5（4nm 工艺，四核 1.7GHz Cortex-A53 CPU，1GHz Adreno 702 GPU）以及 Apollo 4 Plus（驱屏带宽提升 25%）的双芯片架构。5.不过小米Watch S1 Pro的优先也是有的，比如续航不错，对于一些不需要eSIM和车钥匙功能的朋友，也是一个选择。