OMG这也太牛了吧！超有创意的词云LOGO，你一定没见过！

一、什么是词云图?
词云图是文本数据的视觉表示，有词汇组成类似云的彩色图形。
相对其他诸多用来显示数值数据的图表，词云图的独特之处在于，可以展示大量文本数据。
二、词云图展示
基础词云图
形状词云
词云海报
三、如何制作词云图
登入【图夫3D词云】官网
首页有很多模板，你可以选择一张那你喜欢的模板或者点击开始制作，进入到编辑页面。
选择插入图，上传准备好的LOGO（上传png格式最好!）
输入C位文字和背景文字，C位文字可以选择1种字体，背景文字可以选择3种字体。C位文字最显眼只渲染一次，背景文字可以多次重复渲染。
可以设置文字的疏密程度和文字角度!
这里我设置的是较密和水平角度，供大家参考哦!
设置完成后就可以点击生成啦!
左侧工具栏可以设置背景和颜色，背景可以是纯色或者图片。颜色可以是多色或者单色真的超赞!我想要的它都有!
最最最惊喜的是!还能一键添加动画，让LOGO动起来!
还可以制作成3D立体效果，就不展示啦，等你来解锁哦!
词云LOGO展示!
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官网地址:https://3d.tufu.cn
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