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趣AI | 美国法院裁定人工智能不能获得发明专利，因为不是人类

2022-08-09 17:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:人工智能技术越来越强大，比如AI文章生成器自动生成文章，AI绘画工具可以创造各种风格艺术艺术画作，它们甚至还可以发明专利。那么问题来了，人工智能发明出来的东西可以申请专利吗?

美国联邦巡回法院已经裁定，人工智能系统不能获得发明专利，因为它们不是人类。

据悉，计算机科学家斯蒂芬塞勒（Stephen Thaler）为其创造的各种人工智能软件工具的产出申请版权和专利。2019年，塞勒为其称为 "创意机器 "的人工智能系统一幅图像申请版权，结果遭美国商标局 (USPTO)驳回。

2020年，美国专利局还裁定，塞勒的人工智能系统DABUS不能成为合法的发明人，因为它不是一个"自然人"，这一决定随后在2021年得到法官的支持。

最新发布的裁决中，美国联邦巡回法院法官 Leonard Stark 再次确认了原有的裁决，他在法院意见书中写道“根据美国专利法，只有人类才能持有专利。”

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业内分析认为，该裁决确认了美国人工智能专利法的现状，并支持了正在慢慢巩固的国际法律意见。欧盟专利局和澳大利亚高等法院近年来都做出了类似的裁决。

由于不满裁决结果，塞勒计划寻求最高法院对该案进行复审。值得一提的是，他在英国、欧盟和澳大利亚的类似案件中败诉，但在南非获得了人工智能发明专利。

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    支付宝、咕咚、美柚等OPPO Watch系列连接手机成功后（非长续航模式），您可轻按手表右上方功能键进入菜单页，滑动屏幕找到软件商店即可下载相关应用。OPPO Watch系列自带系统应用:应用市场、Breeno语音助手、音乐控制器、日程安排、世界时钟、计时器、秒表、闹钟、天气、录音、查找手机（仅支持ColorOS7.1及以上系统机型，支持手表找手机，不支持手机找手表）。OPPO Watch系列软件商店可下载的三方应用:支付宝、咕咚、美柚、Fit、酷我音乐、讯飞输入法定制版、QQ、QQ音乐、小雅智能、快递100、航班助手、航旅纵横、懒人听书、薄荷、指南针、计算器、手电筒、番茄时钟、喝水提醒等。

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