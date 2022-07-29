手游纸嫁衣声明：未授权任何企业或个人相关知识产权

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:今日，针对被抄袭的情况，恐怖悬疑剧情解谜系列手游“纸嫁衣”官方回应称，目前公司未授权任何企业组织或个人在综艺节目、密室逃脱、剧本杀、小说、设定集等场景或作品中使用《纸嫁衣》系列作品中的相关知识产权。

此前，有网友反馈称，某影视作品存在仿冒和抄袭《纸嫁衣》系列作品的行为，其中出现了《纸嫁衣》系列产品的名称、标识、故事情节、人物角色、音乐、美术画面、视频动画等涉及知识产权的元素。

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