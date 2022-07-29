手游纸嫁衣声明：未授权任何企业或个人相关知识产权

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:今日，针对被抄袭的情况，恐怖悬疑剧情解谜系列手游“纸嫁衣”官方回应称，目前公司未授权任何企业组织或个人在综艺节目、密室逃脱、剧本杀、小说、设定集等场景或作品中使用《纸嫁衣》系列作品中的相关知识产权。
此前，有网友反馈称，某影视作品存在仿冒和抄袭《纸嫁衣》系列作品的行为，其中出现了《纸嫁衣》系列产品的名称、标识、故事情节、人物角色、音乐、美术画面、视频动画等涉及知识产权的元素。
（举报）
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对此，《纸嫁衣》官方也正式发布了一份声明进行回应称，未授权任何企业组织或个人在综艺节目、密室逃脱、剧本杀、小说、设定集等场景或作品中使用《纸嫁衣》系列作品中的相关知识产权...
据金山办公近期发布的 2021 年财报显示，在数字化转型的浪潮下，金山办公牢牢抓住市场机遇，发挥自身技术创新能力优势，打造云和协作办公应用服务体系，实现了超 32 亿元的收入，较上年同期增长45.07％...根据《 2021 年中国协同办公市场研究报告》显示，到 2023 年将达到 806 亿元的市场，且 2021 至 2023 年每年增速预计将超过20％...根据智慧芽数据显示，金山办公的专利储备池在不断加深......
早在 2004 年，金山办公就向西藏自治区人民政府捐赠了价值 500 万元的正版计算机软件，支持了自治区政府及各部门的正版软件工作，为各地市政府及社会各界使用正版软件提供了有力的帮助...作为关注中小企业市场的民族企业之一，金山办公积极响应中央关于促进中小企业健康发展的指导意见，帮助中小企业实现软件正版化，为湖南、安徽等地多家企业赠送金山办公软件的产品和服务...金山办公CEO章庆元表示，“随着全民正版化意识的提高，国内正在建立良好的版权保护环境，金山办公将继续以创新为导向，为软件正版化尽绵薄之力......
根据《关于第四批上海市知识产权运营服务体系建设项目申报的通知》及《上海市知识产权运营服务体系建设首批专项资金实施细则》的要求，经公开申报、初审推荐、专家评审等程序，并经市知识产权局党组研究审议，及公示后，上海艾为电子技术股份有限公司被确定为第四批上海市知识产权运营服务体系建设项目承担单位，承担上海市高价值专利升级培育项目（全市 15 家）......
通知称，为了加强供应商朋友对账号装修管理权限的管理把控，避免不当装修等风险行为的发生，现对自营店铺装修权限管理进行升级:“自2022年7月7日24:00起，未获得“店铺装修“授权的子账号将无法登录智铺进行店铺装修，所有子账号需经过主账号授权才可登录智铺进行店铺装修!”...此次升级范围为自营店铺 ，POP店铺已具备主子账号装修权限管理功能;仅影响子账号装修权限，其他商品、权益等配置权限不变...1、请尽快登录主账号进行子账号的装修授权操作，如您选择关闭子账号装修权限，则在7月7日24:00正式生效......
康泰生物所生产的乙肝疫苗填补了国内乙肝疫苗大的空白，但是接种常规乙肝疫苗里会有约5%~10%的人即使成功接种了完整疫苗，也不会产生免疫力，杜伟民放在心里，开始带领团队技术攻坚，严格把关产品质量......
6 月 9 日，观远数据正式发布《2022 企业级 BI 平台白皮书》，详细介绍了何为企业级 BI，企业级 BI 又该赋予企业哪些能力...企业级 BI 是企业级应用的一种，同样应为成熟、规模型企业所“装备”...观远数据《2022 企业级 BI 平台白皮书》作为业内首部关于企业级BI平台建设与实践指导的白皮书，不仅分享了企业级 BI 能力体系的构建成果，还讲述了几个“业务广泛应用”的企业级 BI 成功实践样本，深入探寻了让业务真正广泛、高频、活跃用起来的企业级BI能力建设方法论......
酷狗音乐商用授权平台已与国内优质厂牌及音乐人合作，提供海量的人声流行热歌，填补了国内授权市场华语人声热歌缺失的空白...而音乐人可在酷狗音乐App端内搜索“音乐人”进入酷狗音乐开放平台，下拉至底部“音乐商用授权”即可实现一键开启授权...在自媒体发达以及版权意识提升的今天，酷狗音乐商用授权平台的推出，打破了商用的界限，让任何人都可以通过酷狗音乐轻松的购买或授权自己的音乐作品，更进一步激发了音乐的商业需求，推动行业健康的发展......
7 月 2 日下午，由河南日报社、河南省人民政府国有资产监督管理委员会、河南省地方金融监督管理局、河南省工业和信息化厅联合主办的“ 2021 河南社会责任企业及社会责任突出贡献企业家”推选活动颁奖典礼在郑州黄河迎宾馆迎宾会堂举行......
近期，陕西省金融局联合相关部门发布上市后备企业名单...为了做好企业上市工作，助推陕西经济高质量发展，陕西省金融局会同发展改革委、科技厅、工信厅、陕西证监局和沪、深、北交易所及全国股转公司驻陕基地，联合发布了 2022 年度 360 户省级上市后备企业名单，同时公布了 2022 年度资本市场助企服务行动计划...事实上，陕西省金融局在 2021 年就曾发布 300 家省级上市后备企业，不但整体经营业绩显著高于可比公司，多数企业上市工作已然步入快车道......
是索尼ZV E10上市时间是2021 年 7 月，它是一款 24.0MP 入门级无反光镜相机，配备 APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器、内置图像稳定功能、全铰接式触摸屏和索尼 E 镜头卡口。
有一加Ace Pro可以支持王者荣耀、英雄联盟手游等游戏的高帧率120Hz模式，原神也可以支持稳定的60帧画面，基本上是目前安卓旗舰机在游戏时的表现。一加Ace Pro核心配置是骁龙8Gen 1 Plus+UFS3.1+LPDDR5，最高可以选择16GB的运行内存，可以满足目前大多数游戏对硬件的需求。
北斗、Glonass、Galileo、GPS一加Ace Pro可以支持的定位系统有北斗、Glonass、Galileo、GPS，这些定位系统是目前全球范围内比较主流的定位系统，其定定位精度在民用领域已经足够日常生活所需。在国内主要的定位系统是北斗和GPS，北斗是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。
支持4K HDR视频拍摄索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。
不支持一加Ace Pro不可以内存扩展，该手机没有内存扩展槽，不过这款手机最高提供了512GB的存储空间版本，对于绝大多数用户来说，这个存储空间也足够存放数据。此外，扩展内存的读写速度远不及手机自带的内存，手机自带内存都是LPDDR5，读写数据较快，符合现在智能手机高速存储的需求。
机身材质、电池、快充等机身材质：realme GT2 大师探索版是玻璃机身+金属中框；一加Ace Pro是玻璃机身+塑料中框电池：realme GT2 大师探索版电池容量是5000mAh；一加Ace Pro电池容量是4800mAh快充：realme GT2 大师探索版使用100W有线快充；一加Ace Pro是150W有线快充其他配置参数，两款手机基本一样，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，后置三摄，前置1600万像素单摄，双扬声器、屏下指纹解锁
E卡口镜头e卡口镜头的意思是索尼APS-C画幅微单相机可以用的镜头卡口，索尼半幅相机标准焦距转换系数为1. 5倍。
163x75.4x75mm一加Ace Pro机身尺寸为163x75.4x75mm，重量为203. 5 克，它的屏幕为2412x1080分辨率，6. 7 英寸AMOLED屏幕，后置三摄分别是5000万+800万+200万像素，前置摄像头1600万，机身最高运存16GB，存储空间最高512GB
R75800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.2-2.7GHz 的6核 Intel Core i5-11400H 与3.2GHz 的8核 AMD Ryzen7-5800H，参数如下。两者对比英特尔酷睿 i5-11400H 的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.较新的 PCI Express 版本 –4.03.与锐龙75800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦4.Turbo Boost 频率提高2%（4.5GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米2.多出2个物理核心3.具有4MB 更大的 L3缓存大小4.理论内存带宽高出约17.07GB/s （33%）跑分上来看R7-5800H的多核表现会比I5-11400H好上很多，但是单核跑分两者就相差不大了。跑分上来看
一加Ace Pro性能更强处理器：一加Ace Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，一加10 Pro使用的是骁龙8Gen 1，两个处理器性能有明显的差距，且骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，性能功耗表现都更好屏幕：一加10 Pro屏幕参数更好，使用的是6. 7 英寸3216×1440AMOLED屏幕，525 PPI；一加Ace Pro屏幕是6. 7 英寸1080P AMOLED直屏摄像头：一加10 Pro摄像头更好，使用的是广角摄像头：4800 万像素，IMX789+超广角摄像头: 5000 万像素+长焦摄像头: 800 万像素；一加Ace Pro的镜头是5000W+800W+200W，主摄依然是IMX766充电：一加10 Pro是80W有线快充，50W 无线闪充；一加Ace Pro是150W有线快充
差距如下。比较两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen95900HX 与3.2GHz Ryzen75800H参数如下:模型AMD 锐龙95900HXAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4600兆赫3200-4400兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦45瓦工艺7纳米7纳米尺寸180毫米2最大温度105℃105℃插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2100MHz)AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R95900HXAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H跑分上来看，R9-5900HX大概比R7-5800H跑分多个5%左右，差距不是特别大。
支持外接灯光索尼ZV E10有一个热靴口，可以外接闪光灯跟固定外接麦克风的作用。
差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。
4270mAhmoto S30 Pro电池容量为4270mAh，充电速度为68W，不支持无线充电，该手机定位中端机型，因此在很多配置上属于性价比类型，比较实用，符合大多数用户的使用习惯和需求，各方面的性能也不会太弱
索尼NP-FW50索尼ZV-E10 使用的电池就是索尼NP-FW50 型号电池，主要适用机型包括索尼A6400、索尼ZV-E10、索尼A6100、索尼A6000 等。
I7-12700H更好。比较两款笔记本电脑 CPU:14核的2.3GHz Intel Core i7-12700H 与8核的3.2GHz AMD Ryzen7-5800H参数:两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 - 一年后发布2.拥有6个以上的物理核心3.具有8MB 更大的 L3缓存大小4.较新的 PCI Express 版本 –4.05.与锐龙7-5800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦6.在单核 Geekbench v5测试中快21% -1761对1454点7.Turbo Boost 频率提高7%（4.7GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米跑分上来看，酷睿I7-12700H比R7 5800H提升起码20%以上。
6.55英寸2400×1080 OLED屏幕，10.7亿色moto S30 Pro屏幕是一块6.55 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，10.7 亿色，拥有屏下指纹解锁，其他配置包括骁龙 8 Gen1 Plus，LPDDR5 内存，UFS3.1 闪存，前置单摄，后置双摄；续航：额定 4270mAh 电池，68W 快充；机身厚 7.6mm，重 170g
ZV-E10 具有长电池续航性能在充满电后索尼ZV E10可录制长达约 125 分钟的视频或拍摄约 440 张照片。
I7-11800H更好。我们比较了两个 8 核笔记本电脑 CPU：1.9-2.3 GHz Intel Core i7 11800H 与 3.2 GHz AMD Ryzen 7 5800H参数：Intel Core i7-11800H – 第 11 代 Tiger LakeAMD 锐龙 7 5800H – 塞尚 Zen3工艺10 纳米7 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程8/168/16CPU基本频率2.3GHz3.2GHzTurbo – 所有核心4.2GHz4.0GHz睿频 - 1 个核心4.6GHz4.4GHz三级缓存24 MB16 MB记忆DDR4-3200，最高 128 GBDDR4-3200，最高 128 GB图形英特尔 Iris XeRadeon 织女星 8两者对比Intel Core i7 11800H的优势：1.最高支持 128 GB DDR4-3200 RAM2.具有 8 MB 更大的 L3 缓存大小3.较新的 PCI Express 版本 – 4.04.与锐龙 7 5800H 相比，能耗降低 17% – 45 与 54 瓦5.Turbo Boost 频率提高 5%（4.6 GHz 与 4.4 GHz）两者对比AMD锐龙7 5800H的优势：1.更现代的制造工艺——7 纳米与 10 纳米2.理论内存带宽高出约 17.07 GB/s (33%)在跑分上其实两者差距并不是很大。
骁龙 8 Gen1 Plus处理器，6.55英寸OLED屏幕moto S30 Pro主要参数是高通骁龙 8 Gen1 Plus旗舰处理器，LPDDR5 内存，UFS3. 1 闪存。配备一块6. 55 英寸的OLED屏幕，2400× 1080 分辨率。前置单摄，后置双摄。内置4270mAh电池，支持68W快充。机身厚7.6mm，重170g