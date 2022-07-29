抖音电商加强管控无货源店铺 直接封禁相关商品

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:日前，抖音电商发布了关于《【商家—无货源店铺】细则》修订的公示，规则预计于2022年8月04日生效。

据悉本次修订核心变化有以下几点:

1、无货源店铺定义及危害修订;

根据官方定义，“无货源店铺”，指店铺经营者没有现货，在网上找产品找货源，在未取得货源方授权的情况下，把货源信息“搬运”到自己的店铺中，等有消费者下单，店铺经营者再去货源方店铺下单，由货源方向消费者派单发货。

其危害包括:“无货源店铺”没有经过货源方同意，通过擅自复制货源方商家商品信息的方式，把货源方的商品“搬运”到自己店铺销售，不仅涉嫌侵犯消费者的知情权、个人信息保护权，而且涉嫌侵犯货源方的知识产权、对货源方构成不正当竞争等法律风险。

2.抖音电商还加强了对无货源店铺管控

平台将根据系统识别、媒体报道、用户投诉及商家举报等多维度对违规店铺进行判定，当识别到商家店铺涉嫌无货源经营时，平台有权利对商品或店铺进行限制，并根据违规程度对商家进行预警及开具罚单，具体违规处理如下:

【违规处理】

相关商品进行封禁;

情节一般，每出现一次违规行为， 限制上架商品数量至1000;

情节严重，每出现一次违规行为，累计违规积分B4分，限制上架商品数量至1000（若历史因情节一般已限制，则不再重复限制）、限制店铺发布商品7日;

情节特别严重，每出现一次违规行为，累计违规积分B12分，扣除违规所得货款，并处理关联店铺/账号。

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