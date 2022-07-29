阿里巴巴港股股价盘中跌超5% 市值跌破2万亿港元

差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。