阿里巴巴港股股价盘中跌超5% 市值跌破2万亿港元

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:今日盘中，阿里巴巴港股股价一度跌超5%，市值跌破2万亿港元，创6月6日以来新低。
截至发稿，阿里股价下跌4.69%，市值重回2万亿港元上方。
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截至发稿，阿里巴巴港股股价上涨5.12%，报104.7港元，总市值约达2.27万亿港元...今日早些时候，阿里巴巴宣布申请香港纽约双重主要上市...
从上市流程来看，双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请，而二次上市流程会简化很多，很多香港上市规则都被豁免...而二次上市由于联交所默认公司主要交易在海外交易所并受主要上市地监管机关监管，所以二次上市企业可以享有多项豁免和优待政策，比起双重主要上市需要满足的监管条件更少，上市成本更低，也正基于此，如果二次上市的公司在主要上市地有风险，整个公司主体都会面临较大风险...采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位......
站长之家 7 月 26日讯：阿里巴巴集团发布 2022 财政年度报告称，截至 2022 年 3 月 31 日，阿里巴巴全球年度活跃消费者13. 1 亿，GMV为 83170 亿元...
阿里巴巴被列入“预摘牌”名单在被列入“预摘牌”名单的中国公司中，阿里的规模最大...
7月19日消息，阿里巴巴eWTP出海一站式服务宣布再次升级，为国内中小跨境商家提供阳光合规的“门到门”解决方案:从国内揽收、干线至海外目的地国家清关和末段派送，企业都可以直接选用eWTP的服务。据了解，eWTP（世界电子贸易平台）是一个由阿里巴巴引领、多方参与的全球性平台，旨在促进公私合作和对话，支持全球普惠贸易。eWTP与比利时海关合作开发了eWTP海外公共服务平台(PSP)，帮助中小企业出海，本次升级是eWTP出海一站式服务的3.0版本。（图源环球网，下同）去年7月1日，欧盟正式实行针对电商平台的增值税改革，取消原有对进口价值不
阿里表示，公司目前在香港联交所主板第二上市，将会按照香港上市规则申请将香港为主要上市地，预期将于2022年年底前生效...鉴于本公司在大中华区拥有大量业务运营，本公司预期双重主要上市地位将有助扩大其投资者基础及带来新增的流动性，尤其是可触达更多位于中国及亚洲其他地区的投资者...
美东时间周五，美国证券交易委员会（SEC）列出了新一轮的预摘牌”名单，其中就包含刚刚宣布要香港纽约双重主要上市的阿里巴巴...
阿里巴巴国际站发布通知称，为了优化商品结构，提升买家体验，阿里巴巴预计将于2022年7月11日起对国际站发布类目进行调整，预计2022年7月20日调整完毕...1.2022.7.11-7.14新类目 / 部分路径变更 / 更名的类目上线:商家可以看到新旧并存的发布类目，而新叶子类目先置灰无法发品...2.2022.7.15-7.19 商品迁移:新叶子类目解开可以发布商品，当日执行商品迁移，商家在老类目下的商品，将根据商品标题关键词/属性，系统迁移到新叶子类目下......
今天，阿里巴巴集团发布公告宣布，董事会已授权公司管理层申请在香港联交所主板改变上市地位为主要上市，预期将于2022年年底前生效...公告显示，自阿里巴巴2019年11月在香港第二上市以来，公司在香港联交所的公众流通量显著增加...今年5月，阿里发布的财报数据显示，截至2022年3月31日止季度，阿里巴巴收入为2040.52亿元，同比增长9%，该季度，阿里巴巴经营利润为167.17亿元...
其中显示，在截至2022年3月31日的财政年度中，阿里巴巴全球年度活跃消费者13.1亿，其中超10亿来自中国市场，3.05亿来自海外...阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，在本财政年度，公司在消费者业务领域完成了国内年度购买用户超过10亿的既定目标...过去一个财年，超过1.24亿消费者在淘宝天猫年度消费超过人民币10000元，这些消费者的跨年活跃率高达98%...而本财年淘特超过3亿的年度活跃消费者当中，20%从未在淘宝天猫上购物；淘菜菜的年度活跃消费者中，则有超过50%首次在我们的平台上购买生鲜......
是索尼ZV E10上市时间是2021 年 7 月，它是一款 24.0MP 入门级无反光镜相机，配备 APS-C(23.5 x 15.6 毫米)尺寸的 CMOS 传感器、内置图像稳定功能、全铰接式触摸屏和索尼 E 镜头卡口。
有一加Ace Pro可以支持王者荣耀、英雄联盟手游等游戏的高帧率120Hz模式，原神也可以支持稳定的60帧画面，基本上是目前安卓旗舰机在游戏时的表现。一加Ace Pro核心配置是骁龙8Gen 1 Plus+UFS3.1+LPDDR5，最高可以选择16GB的运行内存，可以满足目前大多数游戏对硬件的需求。
北斗、Glonass、Galileo、GPS一加Ace Pro可以支持的定位系统有北斗、Glonass、Galileo、GPS，这些定位系统是目前全球范围内比较主流的定位系统，其定定位精度在民用领域已经足够日常生活所需。在国内主要的定位系统是北斗和GPS，北斗是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。
支持4K HDR视频拍摄索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。
不支持一加Ace Pro不可以内存扩展，该手机没有内存扩展槽，不过这款手机最高提供了512GB的存储空间版本，对于绝大多数用户来说，这个存储空间也足够存放数据。此外，扩展内存的读写速度远不及手机自带的内存，手机自带内存都是LPDDR5，读写数据较快，符合现在智能手机高速存储的需求。
机身材质、电池、快充等机身材质：realme GT2 大师探索版是玻璃机身+金属中框；一加Ace Pro是玻璃机身+塑料中框电池：realme GT2 大师探索版电池容量是5000mAh；一加Ace Pro电池容量是4800mAh快充：realme GT2 大师探索版使用100W有线快充；一加Ace Pro是150W有线快充其他配置参数，两款手机基本一样，都是骁龙8Gen 1 Plus处理器，后置三摄，前置1600万像素单摄，双扬声器、屏下指纹解锁
E卡口镜头e卡口镜头的意思是索尼APS-C画幅微单相机可以用的镜头卡口，索尼半幅相机标准焦距转换系数为1. 5倍。
163x75.4x75mm一加Ace Pro机身尺寸为163x75.4x75mm，重量为203. 5 克，它的屏幕为2412x1080分辨率，6. 7 英寸AMOLED屏幕，后置三摄分别是5000万+800万+200万像素，前置摄像头1600万，机身最高运存16GB，存储空间最高512GB
R75800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.2-2.7GHz 的6核 Intel Core i5-11400H 与3.2GHz 的8核 AMD Ryzen7-5800H，参数如下。两者对比英特尔酷睿 i5-11400H 的优势:1.最高支持128GB DDR4-3200RAM2.较新的 PCI Express 版本 –4.03.与锐龙75800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦4.Turbo Boost 频率提高2%（4.5GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米2.多出2个物理核心3.具有4MB 更大的 L3缓存大小4.理论内存带宽高出约17.07GB/s （33%）跑分上来看R7-5800H的多核表现会比I5-11400H好上很多，但是单核跑分两者就相差不大了。跑分上来看
一加Ace Pro性能更强处理器：一加Ace Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，一加10 Pro使用的是骁龙8Gen 1，两个处理器性能有明显的差距，且骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，性能功耗表现都更好屏幕：一加10 Pro屏幕参数更好，使用的是6. 7 英寸3216×1440AMOLED屏幕，525 PPI；一加Ace Pro屏幕是6. 7 英寸1080P AMOLED直屏摄像头：一加10 Pro摄像头更好，使用的是广角摄像头：4800 万像素，IMX789+超广角摄像头: 5000 万像素+长焦摄像头: 800 万像素；一加Ace Pro的镜头是5000W+800W+200W，主摄依然是IMX766充电：一加10 Pro是80W有线快充，50W 无线闪充；一加Ace Pro是150W有线快充
差距如下。比较两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen95900HX 与3.2GHz Ryzen75800H参数如下:模型AMD 锐龙95900HXAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4600兆赫3200-4400兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦45瓦工艺7纳米7纳米尺寸180毫米2最大温度105℃105℃插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2100MHz)AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R95900HXAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H跑分上来看，R9-5900HX大概比R7-5800H跑分多个5%左右，差距不是特别大。
支持外接灯光索尼ZV E10有一个热靴口，可以外接闪光灯跟固定外接麦克风的作用。
差距如下。AMD Ryzen5-5600H是基于 Cezanne 一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R55600H 集成了基于 Zen3微架构的八个核心中的六个。它们的时钟频率为3.3GHz(保证基本时钟)至4.2GHz(Turbo)，并支持总共12个线程的 SMT，该芯片采用现代7纳米 TSMC 工艺制造。AMD Ryzen7-5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于2021年第一季度发布;它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 具有八个支持 SMT 的 Zen3内核，运行频率为3.2GHz（基本时钟速度）至4.4GHz(可能的最高 Boost 频率)以及 Vega8iGPU，该芯片具有16MB 的 L3缓存。名称AMD 锐龙55600HAMD 锐龙75800H系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）Cezanne H （Zen3）频率3300-4200兆赫3200-4400兆赫一级缓存384KB512KB二级缓存3MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程6/128/16TDP45瓦45瓦技术工艺7纳米7纳米插座FP6FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon RX Vega7 （ -1800MHz）AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)结构x86x86制造商AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R55600HAMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800H最大温度105℃性能跑分，单核差距大概在5%，多核跑分差距在20%。
4270mAhmoto S30 Pro电池容量为4270mAh，充电速度为68W，不支持无线充电，该手机定位中端机型，因此在很多配置上属于性价比类型，比较实用，符合大多数用户的使用习惯和需求，各方面的性能也不会太弱
索尼NP-FW50索尼ZV-E10 使用的电池就是索尼NP-FW50 型号电池，主要适用机型包括索尼A6400、索尼ZV-E10、索尼A6100、索尼A6000 等。
I7-12700H更好。比较两款笔记本电脑 CPU:14核的2.3GHz Intel Core i7-12700H 与8核的3.2GHz AMD Ryzen7-5800H参数:两者对比Intel Core i7-12700H的优势:1.较新 - 一年后发布2.拥有6个以上的物理核心3.具有8MB 更大的 L3缓存大小4.较新的 PCI Express 版本 –4.05.与锐龙7-5800H 相比，能耗降低17% –45与54瓦6.在单核 Geekbench v5测试中快21% -1761对1454点7.Turbo Boost 频率提高7%（4.7GHz 与4.4GHz）两者对比AMD锐龙7-5800H的优势:1.更现代的制造工艺——7纳米与10纳米跑分上来看，酷睿I7-12700H比R7 5800H提升起码20%以上。
6.55英寸2400×1080 OLED屏幕，10.7亿色moto S30 Pro屏幕是一块6.55 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，10.7 亿色，拥有屏下指纹解锁，其他配置包括骁龙 8 Gen1 Plus，LPDDR5 内存，UFS3.1 闪存，前置单摄，后置双摄；续航：额定 4270mAh 电池，68W 快充；机身厚 7.6mm，重 170g
ZV-E10 具有长电池续航性能在充满电后索尼ZV E10可录制长达约 125 分钟的视频或拍摄约 440 张照片。
I7-11800H更好。我们比较了两个 8 核笔记本电脑 CPU：1.9-2.3 GHz Intel Core i7 11800H 与 3.2 GHz AMD Ryzen 7 5800H参数：Intel Core i7-11800H – 第 11 代 Tiger LakeAMD 锐龙 7 5800H – 塞尚 Zen3工艺10 纳米7 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程8/168/16CPU基本频率2.3GHz3.2GHzTurbo – 所有核心4.2GHz4.0GHz睿频 - 1 个核心4.6GHz4.4GHz三级缓存24 MB16 MB记忆DDR4-3200，最高 128 GBDDR4-3200，最高 128 GB图形英特尔 Iris XeRadeon 织女星 8两者对比Intel Core i7 11800H的优势：1.最高支持 128 GB DDR4-3200 RAM2.具有 8 MB 更大的 L3 缓存大小3.较新的 PCI Express 版本 – 4.04.与锐龙 7 5800H 相比，能耗降低 17% – 45 与 54 瓦5.Turbo Boost 频率提高 5%（4.6 GHz 与 4.4 GHz）两者对比AMD锐龙7 5800H的优势：1.更现代的制造工艺——7 纳米与 10 纳米2.理论内存带宽高出约 17.07 GB/s (33%)在跑分上其实两者差距并不是很大。
骁龙 8 Gen1 Plus处理器，6.55英寸OLED屏幕moto S30 Pro主要参数是高通骁龙 8 Gen1 Plus旗舰处理器，LPDDR5 内存，UFS3. 1 闪存。配备一块6. 55 英寸的OLED屏幕，2400× 1080 分辨率。前置单摄，后置双摄。内置4270mAh电池，支持68W快充。机身厚7.6mm，重170g