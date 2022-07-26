贾乃亮就趣店负面信息致歉：没有后续任何合作

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:日前，傅首尔和贾乃亮二人因跟趣店罗老板合作一事备受网友争议。

继傅首尔回应表态跟趣店没有后续合作之后，贾乃亮方面也回应表示，发现问题后，第一时间双方已经解约，也没有后续的任何合作。

贾乃亮还称，品牌合作前期，详细检查过品牌相关食品经营资质证明，品控抽检，验仓，品牌店铺直播抽样购买，店铺评分及客服能力等工作，才确认的合作关系。

以下为贾乃亮回应全文:

基于近期趣店品牌历史背景的相关舆情，我和大家一样在密切关注，看到这些负面信息，本人深感愧疚和歉意。

关于趣店的品牌合作，没有背调清楚品牌前身的经历，是我们疏忽大意了。发现问题后，第一时间双方已经解约，也没有后续的任何合作。

团队一直与品牌在沟通，要踏踏实实做产品，不要启动加盟项目，不要有任何除正常经营店铺之外的商业模式拓展。

品牌合作前期，我们详细检查过品牌相关食品经营资质证明，品控抽检，验仓，品牌店铺直播抽样购买，店铺评分及客服能力等工作，才确认的合作关系。

本次合作是我们的重大疏忽，感谢大家的监督和提醒，今后我和团队对于品牌合作也会更加慎重，也会及时关注媒体信息和相关评论。再次向大家道歉