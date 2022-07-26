天猫好房租房交易平台正式上线 房源量超过80万

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:今日，天猫好房启动租房交易服务，宣布全国首家数字化店铺聚合式租房交易平台正式上线

从去年12月租房频道上线至今，天猫好房租房服务已经覆盖全国34城，在线店铺近4000家，上线房源量超过80万。今天，天猫好房在18城市率先上线租房交易服务，共有1564家租房商户签约交易入驻，包括魔方、城家、百瑞纪、朗诗寓、乐乎等国内品牌长租公寓，全房通、寓小二、建圳租房、巴乐兔等租房SaaS平台;以及京日找房、军辉房产、海居租房快租房等租房经纪代表企业。

租房商户与天猫好房达成租房平台交易深度战略合作，首期上线30万套交易房源。天猫好房同期还推出“喵屋汇”会员体系，为商户强化用户经营提供增值服务。据悉，这是天猫好房首期面向租房用户租房消费行为的会员福利体系，分为”喵屋汇会员”和“喵屋汇VIP会员”。用户登录天猫好房可以免费获得会员身份，同时获得天猫好房提供的包括租房红包、生活特权和押金保障等多重福利。用户完成带有“喵屋汇”标签房源的租房交易后，即可成为VIP会员。VIP会员可激活全部会员特权，VIP会员全年预估最高福利价值可达7888元。

据市场人士预测，随着政策鼓励和市场有序回归，2030年中国住房租赁市场规模将近10万亿元，城市住房租赁人群也将在5年内突破2.6亿，迎来属于住房租赁行业的“黄金时代”。

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