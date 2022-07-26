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天猫好房租房交易平台正式上线 房源量超过80万

2022-07-26 16:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:今日，天猫好房启动租房交易服务，宣布全国首家数字化店铺聚合式租房交易平台正式上线

从去年12月租房频道上线至今，天猫好房租房服务已经覆盖全国34城，在线店铺近4000家，上线房源量超过80万。今天，天猫好房在18城市率先上线租房交易服务，共有1564家租房商户签约交易入驻，包括魔方、城家、百瑞纪、朗诗寓、乐乎等国内品牌长租公寓，全房通、寓小二、建圳租房、巴乐兔等租房SaaS平台;以及京日找房、军辉房产、海居租房快租房等租房经纪代表企业。

租房商户与天猫好房达成租房平台交易深度战略合作，首期上线30万套交易房源。天猫好房同期还推出“喵屋汇”会员体系，为商户强化用户经营提供增值服务。据悉，这是天猫好房首期面向租房用户租房消费行为的会员福利体系，分为”喵屋汇会员”和“喵屋汇VIP会员”。用户登录天猫好房可以免费获得会员身份，同时获得天猫好房提供的包括租房红包、生活特权和押金保障等多重福利。用户完成带有“喵屋汇”标签房源的租房交易后，即可成为VIP会员。VIP会员可激活全部会员特权，VIP会员全年预估最高福利价值可达7888元。

据市场人士预测，随着政策鼓励和市场有序回归，2030年中国住房租赁市场规模将近10万亿元，城市住房租赁人群也将在5年内突破2.6亿，迎来属于住房租赁行业的“黄金时代”。

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  • R7 5800H做剪辑吗?

    只用核显不可以。做剪辑也是十分吃显卡的，单单靠R7 5800H中的核显自然是不够的，因为R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，这个性能大概相当于MX250或者是GTX650TI，如果你仅仅是一些短视频自媒体的剪辑，那么或许是可以用的。但是如果你是专业剪辑，需要用到PR、AE这样的软件，那么R7 5800H是完全不够用的，所以还得看个人需求去。这边建议无论是不是专业剪辑，建议还是搭上一个独立显卡，至少是20系的，不然就用R7 5800H的核显，很可能完成不了工作，影响可比一个显卡值钱，而且内存一定要选择大点的，高分辨率的起码要32GB或者是64GB的内存。

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  • MateBook X Pro 2022扬声器有几个？

    6个MateBook X Pro 2022的扬声器有6个，还有4个麦克风，同时它还搭配了720P高清前置摄像头、指纹电源键、全尺寸背光键盘，在机型的配置方面也是比较中高端的。

    MateBook X Pro

  • R7 5800H睿频是多少？

    4.4GHz。R7 5800H睿频是4.4GHZ，默认运行频率为3.2GHz，得益于现代7纳米制造工艺，锐龙75800H 是一款相当节能的 APU。APU 的默认TDP（也称为长期功率限制）为45W，OEM 可以将其更改为35W和54W之间的任何值。此外，除了八个 CPU 内核外，APU 还配备了Radeon RX Vega8图形适配器。顾名思义，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器），对于 Ryzen 7 5800H，Vega的运行频率高达2000MHz。

    R7-5800H

  • MateBook X Pro 2022屏幕刷新率怎么设置？

    出厂设置最高60HzMateBook X Pro 2022刷新率出厂设置最高 60 Hz， 支持切换为最高 90 Hz，在使用过程中如果需要高刷新率的时候，屏幕刷新率会提升最高至90Hz，一般情况下都是以60Hz的方式显示

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  • R7 5800H可以玩什么游戏？

    对画质要求不高的游戏。R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，是Zen 3 (Cezanne) 架构，核显大家都知道，性能都不要指望有多高，这个核显的性能也就相当于10年前的显卡，差不多等于MX250或者是GTX650ti，所以如果你只是玩玩对画质要求不高的游戏，例如CS:GO之类的多年前的游戏，就能带的动，原神也是达到了要求，可以低画质运行。如果你想玩现在的3A大作，那么这个核显带不动这些游戏，例如艾尔登法环之类的，所以想玩游戏的话，建议还是买独立显卡的笔记本，对核显不要抱有太大的希望。

    R7-5800H

  • MateBook X Pro 2022机身是什么材质？

    镁合金或全铝外壳MateBook X Pro2022笔记本有两个版本，均采用intel12 代酷睿处理器，而典藏版采用今微绒材质内部为镁合金机身，标准酷睿版则采用全铝外壳，共有深空灰、皓月银两种配色。微绒典藏版，采用了镁合金的微绒金属机身，拥有轻盈的1.26kg重量，触感类似微绒磨砂。

  • R7 5800H参数怎么样？

    参数如下。系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）核心频率3200-4400兆赫一级缓存512KB二级缓存4MB3级缓存16MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺7纳米最大温度105℃插座FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMT图形处理器AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)64位64位支持结构x86发布日期01/07/2021 =567天产品链接（外部）AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800HPCI Express 版本PCIe®3.0内存类型DDR4- 高达3200MHz，LPDDR4- 高达4266MHz

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  • MateBook X Pro 2022保修期是多久？

    主机保修期是2年MateBook X Pro 2022主机保修期2年，电池1年，主要部件：主板、CPU、内存、显示器、硬盘、键盘、电源、适配器（含线）是2年，其他部件2年，预置Windows系统（部分机型预置Linux系统）1年，皮套键盘（二合一PC）1年。七天免费退货、换货、保修，十五天免费换货、保修，在保修期内，若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，可以享受免费修理服务。

    MateBook X Pro

  • R7 5800H核显能玩原神吗？

    能玩。原神的电脑配置要求不是很高，显卡需求英伟达NVIDIA GT1030或者是MX250，如果开的画质最低的情况下，60帧应该是可以达到的。AMD 锐龙7 5800H采用 Radeon Vega 8作为核显，这个核显的性能大概相当于GTX650ti，这个性能和MX250差不多，所以原神是可以玩，但是画质不要要求太高就好了，如果对画质有要求的话，建议买带独立显卡的游戏本。

    R7-5800H

  • R7 5800H是锐龙系列吗？

    是的。R7 5800H是AMD锐龙系列CPU，采用AMD Zen 3核心架构，新一代 AMD 锐龙商用处理器带来全新的架构、功能和体验，助力专业笔记本电脑用户提高工作效率、增强协作和激发创意。AMD PRO 技术具有多层的安全防护来有效防范安全威胁，同时又有适合各种规模企业的全面可管理性选项，并且提供持续的平台验证以实现长期稳定性和可靠性。

    R7-5800H

  • MateBook X Pro 2022屏幕是触控的吗？

    是MateBook X Pro 2022屏幕是触摸屏，支持十点触控。这块屏幕的主要参数是：14.2 英寸LTPS屏幕，屏占比92.5%，屏幕比例 3:2，分辨率 3120 × 2080，264 PPI，刷新率90 Hz / 60 Hz，亮度 500 尼特，色域 P3 色域，色准 平均 △E<1，支持多屏同色显示，色深 10.7 亿色，对比度 1500:1，可视角度 178 度

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  • R7 5800H是哪家公司的？

    AMD的。AMD Ryzen 7 5800H是AMD公司推出的7纳米工艺的移动芯片，该处理器采用 Radeon Vega8集成图形解决方案。关于AMD:AMD是美国超威半导体公司，美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、主板芯片组、电视卡芯片等），以及提供闪存和低功率处理器解决方案，公司成立于1969年。AMD致力为技术用户——从企业、政府机构到个人消费者——提供基于标准的、以客户为中心的解决方案。

    R7-5800H

  • MateBook X Pro 2022有哪些接口？

    Thunderbolt™4×2、USB-C×2、3.5mm耳机等MateBook X Pro 2022的接口有Thunderbolt™ 4 × 2（左侧，支持充电、传输数据和 DisplayPort） 、USB-C × 2（右侧，支持充电、传输数据和 DisplayPort） 、3.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 × 1

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  • R7 5800H主频是多少？

    3.2GHz。AMD Ryzen 7 5800H默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.4GHz，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800H 具有16MB 的三级缓存，此外该处理器采用 Radeon Vega8集成图形解决方案，Ryzen75800H 上提供了硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。

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  • R7 5800H可以超频吗？

    不能。R7 5800H不能超频，笔记本电脑通常不允许超频，因为它们的散热解决方案被设计为在设置下已经达到其极限，大多数对笔记本电脑所做的就是降低它们的电压，因此温度不会导致它节流。

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  • MateBook X Pro 2022屏幕参数怎么样？

    14.2 英寸LTPS屏幕，分辨率3120 × 2080MateBook X Pro 2022的屏幕是14.2 英寸LTPS屏幕，屏占比92.5%，屏幕比例 3:2，分辨率 3120 × 2080，264 PPI，刷新率90 Hz / 60 Hz，亮度500尼特，色域 P3 色域，色准 平均 △E<1，支持多屏同色显示，色深 10.7 亿色，对比度 1500:1，可视角度 178 度，支持十点触控

    MateBook X Pro

  • R7 5800H有多少晶体管？

    107亿个晶体。AMD Ryzen 7 5800H采用7纳米工艺制造，有107亿个晶体管，该芯片的硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的，Ryzen 7 5800H 具有 16MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.2 GHz，但根据工作负载可提升至 4.4 GHz。

    R7-5800H

  • MateBook X Pro 2022机身尺寸是多大？

    宽度310mm、深度 221mm、高度微绒典藏版：15.6mm、12代酷睿版：15.5mmMateBook X Pro 2022尺寸是宽度 310 mm、深度 221mm、高度微绒典藏版：15.6 mm、12 代酷睿版：15.5 mm，重量 微绒典藏版：约 1.26 千克、12 代酷睿版：约 1.38 千克

    MateBook X Pro

  • MateBook X Pro 2022是什么处理器？

    第12代英特尔®酷睿i7-1260P和酷睿i5-1240PMateBook X Pro 2022的处理器有两个型号，分别是第 12 代英特尔® 酷睿i7-1260P 处理器和酷睿i5-1240P处理器，显卡是英特尔®锐炬X显卡，内存16 GB LPDDR5、存储是1 TB / 512 GB NVMe PCIe SSD

    MateBook X Pro

  • R7 5800H有哪些笔记本？

    有以下笔记本。1.联想小新Pro 14联想小新 Pro142021是联想公司于2020年10月发布的一款商用笔记本电脑。2021年5月参加联想夏季新品发布会。2.华硕灵耀Pro 142021年12月，华硕推出了全新的14英寸笔记本——灵耀 Pro14，定位游戏性能轻薄创作本。这款笔记本搭载AMD锐龙R7标压8核16线程处理器与英伟达RTX3050独立显卡。3.小新Pro 16联想小新Pro16 2022是联想于2022年5月11日正式发布的笔记本电脑，联想小新Pro16 2022在CPU性能方面，R7 5800H的单核性能较上代提升了6%，超过了上代旗舰型号R9 5900HX。4.ThinkBook14 P5.华硕无畏Pro 142021年5月10日，华硕无畏 Pro 14高性能轻薄本今日正式首销，R7版首发价4999元，R5版首发价4599元，搭载 AMD5000系列标压处理器，2.8K OLED HDR 高刷显示屏。6.荣耀MagicBook16 Pro荣耀MagicBook16 Pro最高采用搭载的AMD锐龙75800H处理器，最高睿频可达4.4GHz， 为8核16线程设计;显卡最高可选RTX3050光追独显（选配 GTX1650显卡），搭载创新的Ampere架构，游戏画面超速加载，多达2048个流处理器。

    R7-5800H

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