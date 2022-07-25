微信红包封面支持视频号/公众号互通发放

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:今日微信官方宣布，正式上线视频号/公众号互通发放红包封面能力，定制方可跨渠道账号调用封面订单进行发放。
1. 在公众号使用红包封面组件发放封面时，新增支持拉取【已绑定视频号】创建的封面。
2. 在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，新增支持插入【已绑定公众号】创建的封面发放链接。企业视频号还可以插入【同主体公众号】创建的封面发放链接。
短视频场景
直播场景
（举报）
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微信视频号官方宣布:现在起，视频号、公众号可以互通发放红包封面了...比如，在公众号使用红包封面组件发放封面时，可以拉取“已绑定视频号”创建的封面...在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，也能插入“已绑定公众号”创建的封面发放链接...
微信红包封面开放平台已正式上线视频号/公众号互通发放红包封面能力...公众号：点击图文编辑页面上方的红包封面”选项，会发现每款红包封面下方将会显示来源，可以自由选择已绑定视频号”创建的封面...视频号：在视频号短视频及直播中插入封面发放链接时，新增支持插入已绑定公众号”创建的封面发放链接...
昨天，Windows 微信3.7.5内测上线（此前已报名参与内测的用户，在微果酱后台回复“内测”即可下载体验）...当用户在Windows 微信3.7.5内测版本中开启群视频时，摄像头、扬声器等功能改变了位置，并新增画面大小切换功能...此次电脑端的内测更新，可以明显感受到微信在潜移默化地强调自己 to C 的工具属性，这恰恰是很多人在使用过程中逐渐忽略的部分...但也正因为如此，不少用户觉得微信占用的内存越来越大，功能越来越冗杂，也越来越像它的兄弟“QQ”，甚至往“办公软件”的方向试探......
微信视频号发布公告，将在2022年7月21日推出“视频号小店”服务，并逐步优化视频号橱窗的使用规则...2、已使用视频号橱窗功能的商家，需在2022年11月30日前完成“视频号小店”注册，才能继续使用视频号橱窗功能;2022年11月30日起，“微信小商店”将无法接入视频号橱窗...本次视频号优化橱窗使用规则，以优化视频号橱窗用户体验，助力视频号橱窗商家、视频号橱窗达人有序经营，推动平台生态健康发展为目标，该信息以公告形式展现，公示期为7个自然日...
7月18日，微信视频号宣布首次接入信息流广告;7月21日，微信“视频号小店”上线...视频号团队讲师陶佳在2022年的微信公开课上透露，视频号直播带货GMV在2021年末较年初增长了15倍，直播间平均客单价超过200元，整体复购率超过60%...但在微信的巨大流量带动下，视频号在2021年底时的日活已经远超快手，直逼抖音...虽然借助微信的高粘性和庞大用户画像，视频号在内容、广告推送精准度，以及私域流量落地方面具有优势，但从短视频变现角度来看，用户习惯是视频号的“短板”......
二来在写作的这两年，大家关于公众号写作、变现多少还有些疑问，我刚好可以为大家进行补充解答...直奔主题，回答大家最关心的问题，公众号写作还能赚钱吗?...答案是肯定的，公众号写作依然能够赚钱...做公众号的人可以不做视频号，但做视频号绝对不能离开公众号...但是依托公众号，写一些创业项目、分享自己垂直行业的赚钱玩法，以及分析、抖音、跨境电商等领域的玩法账号，依旧在公众号上赚到了大钱...这一点看起来似乎是有点矛盾的，毕竟前面都把公众号给夸了一番，包括村长也通过公众号进行了变现......
“视频号橱窗”是一个商品列表，用户在“小商店助手”里通过上传商品，或者在官方商品池里选货可以形成“视频号橱窗”，而这个列表不止会展示在视频号主页，也是视频号直播上架商品的直接入口...这次变化更明确了把货也放在视频号这边来统一运营，这样整个视频号带货生态更统一完整，运营效率也会更高...官方也在积极推动视频号带货生态的完善，借大促树立更多标杆的配合激励政策，招募更多视频号带货服务商加入......
视频号官方正式推出了“视频号小店”服务，商家和达人可以申请视频号小店，每个视频号仅可以申请一个小店...视频号小店能够为商家提供商品信息展示、商品交易等产品能力的技术服务，全方位支持商家在视频号场景内开店经营...商家只需要从视频号小店入口去开店，填写好开店信息、主体类型和信息、经营者/法人身份证信息、结算账户信息、超级管理员信息、小店信息以及其他补充资料，并提交审核，完成验证，签约开张后即可开店成功...具体开店步骤为，从视频号小店入口去完成开店任务，包括:...
总的来说视频号小商店的推出，对当前的视频号带货来说是一个新的时代即将开始，在此之前那些在视频号带货里面简单粗暴的玩法很快会过时，各种假货差货也将得到有效的管控，商品质量的保证，商家的管控，消费者的权益保障等都会上升很大的一个台阶，当然这对商家们来说可能没以前那么逍遥自在了......
微信视频号助手正式上线“原创声明”功能，运营者在发布视频的时候，可以选择申请为原创视频发布...大家勾选“视为原创”按钮之后就可以为视频声明原创...官方强调，包括大篇幅引用他人作品的内容或作品的主要内容为他人创作，如视频汇编等;营销性质的内容;非独家授权或代理的作品;抄袭或剽窃的作品，或作品的构成元素（如视频作品的配音、音乐、图片）未获得合法授权导致权属争议的内容等不得对作品进行原创声明...
8核。AMD Ryzen 7 5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于 2021 年第一季度发布；它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 配备八个支持 SMT 的 Zen 3 内核，运行频率为 3.2 GHz（基本时钟速度）至 4.4 GHz（可能的最高 Boost 频率）以及 Vega 8 iGPU。该芯片具有 16 MB 的 L3 缓存。
3200×1440vivo X90 Pro的屏幕分辨率预计是3200x1440。参考去年X80 Pro的屏幕参数是：6. 78 英寸、屏幕比例20：9、屏占比92.22%、分辨率3200×1440、10. 7 亿色，P3 色域、支持HDR、对比度8000000:1、AMOLED电容式多点触控、最高支持120Hz刷新率
能玩。R7-5800H核显是Radeon Vega8，性能相当于GTX650ti左右，英雄联盟的最低配置要求是Core I3-530的CPU，显卡是Geforce 9600GT或者是HD6570，所以R7-5800H的核显完全达到了最低配置的要求，就算是英雄联盟的推荐配置GeForce 560或者是HD6950都达到了，所以是可以流畅运行英雄联盟的。
HD7790或者GTX650TI。R7-5800H的核显是Radeon Vega8，Radeon Vega8是 AMD 于2021年1月12日推出的集成图形解决方案。该设备基于7nm 工艺，基于 Cezanne 图形处理器，支持 DirectX12。Radeon 上运行Vega8。它具有512个流处理器、32个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至2000MHz，它的额定功率最大为45W。R7-5800H核显3Dmark的Time Spy分数为1426，相当于HD7790或者GTX650TI水平。
有vivo X90 Pro会有微云台功能。微云台是vivo推出的一个针对手机防抖的解决方案，将手持云台嵌入到手机设备中，开启手机防抖对新时代的探索。微云台在vivo旗下的多款中高端手机内均有被使用，可以大大提升手机在拍照录像时的稳定性能。
能玩。AMD锐龙R7 5800H的CPU性能是可以带的动吃鸡的，但是5800H的核显略差一点，是Radeon Vega 8，GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频 1750 MHz (Ryzen 7 4800U) 或 2100 MHz (Ryzen 9 5980HX)，性能取决于配置的 TDP。性能水平相当于HD7790这个级别，也就是和GTX650TI差不多，也就是刚刚摸到吃鸡最低配置的要求的边，所以是可以玩的，但是也别想开高特效，而且显示器屏幕的分辨率最好是允许在1080P左右，720P帧数会高很多。所以看个人需求去了，如果觉得最低特效也不在乎偶尔的低帧数，那么AMD锐龙R7 5800H的核显就差不多能玩，如果在意就建议加钱买独立显卡的笔记本。
3A吃力。AMD Ryzen 7 5800H多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到 16 个线程。主频为3.2 GHz，睿频是4.4GHZ，采用7纳米工艺制造，有107亿个晶体管，是台积电代工生产，集成了Radeon 织女星 8的核显。CPU的性能足够了，其中集成的核显水平算是入门级显卡，3DMark Time Spy图形分数为1426，性能比AMD Radeon R7 260X略差一点，此外还跟笔记本厂商给出的功耗也有关系，玩一些大型的3A游戏可能会比较吃力。所以如果想玩好一点的3A大作，建议买独立显卡的笔记本，如果是玩一些配置要求不高的游戏是完全可以的，吃鸡绝地求生也能在低特效30多帧运行，英雄联盟什么的也是可以玩，大型网游也一般都可以玩。
北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSSvivo X90 Pro支持的定位系统有北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS，这些都是目前全球最主要的几大定位系统。在国内北斗和GPS使用的频率较高，定位精准度也比较高。
有vivo X90 Pro后置主摄/潜望支持OIS防抖，后置人像支持微云台防抖，后置四摄均支持视频防抖，X90 Pro预计是后置三摄，三个镜头分别是4000 万超广角和支持 10 倍光学变焦的 1200 万潜望式长焦镜头，此外vivo继续和蔡司合作调校镜头，因此在摄像方面的性能应该会十分不错
7纳米。AMD Ryzen75800H 是一款8核移动处理器，采用台积电7nm工艺制造，除了八个 CPU 内核外，APU 还配备了Radeon RX Vega8图形适配器。顾名思义，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器）;对于 Ryzen75800H，Vega 的运行频率高达2000MHz，得益于现代7纳米制造工艺，锐龙75800H 是一款相当节能的 APU。
10倍vivo X90 Pro可以支持10倍光学变焦，该机型采用后置三摄模组，将会搭载一枚 1 英寸超大底主摄镜头，其次还有 4000 万超广角和支持 10 倍光学变焦的 1200 万潜望式长焦镜头。上一代的vivo X80 Pro后置人像支持 2 倍光学变焦、后置潜望支持 5 倍光学变焦、 60 倍数字变焦，预计X90 Pro在摄像方面的性能更强，可以拍摄出的变焦倍数会更多
弱于MX350。AMD锐龙R75800H的核显水平大概接近MX350，稍微比MX350弱一点。R75800H搭载核显为Radeon Vega8，AMD Radeon RX Vega8是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 Renoir 一代（Ryzen4000Mobile）和 Cezanne(Ryzen5000Mobile)的 Ryzen7APU。GPU 基于 Vega 架构，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器）;对于 Ryzen75800H，Vega 的运行频率高达2000MHz。性能大概相当于NVIDIA GeForce9800M GT SLI。
夜景、人像、慢镜头等vivo X90 Pro拍摄模式，天玑版：夜景、人像、拍照、录像、高像素、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业模式、AR萌拍、微影片、智慧视觉、文档矫正、双重曝光、双视野录像、超级合影骁龙版：高像素、夜景、人像、拍照、录像、专业、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、AR萌拍、微影片、智慧视觉、超级月亮、超清文档、星空、运动抓拍、时光慢门、双重曝光、双视野录像、超级合影
I7-11800H。AMD锐龙R7 5800H的性能大概相当于英特尔酷睿I7-11800H的性能，以下是参数对比:名称英特尔酷睿I7-11800HAMD锐龙R75800H核心88线程1616基频1.9-2.3GHz3.2GHz睿频4.6GHz4.4GHz总线频率100兆赫100兆赫乘数19-23倍32x总线带宽8GT/s-一级缓存96K（每核）64K（每核）二级缓存1280K（每核）512K（每核）三级缓存24MB（共享）16MB（共享）从跑分来看，英特尔酷睿I7-11800H的性能会比AMD锐龙R7-5800H性能高出5%左右，两者其实是相差不大的。
有vivo X90 Pro内置了红外传感器，可以使用红外遥控功能来控制各种家电设备。实际上除了红外功能，还可以通过APP和网关也可以控制家电设备，在选购家电的时候就可以关注设备是否有厂家支持的APP功能，这样即使人不在家里，也可以控制各种设备，这样会比红外功能更方便。
311美元。酷睿I512500H的官方建议客户价格为311美元，约等于2100人民币。（数据根据市场及时间不同有所变化）关于建议客户价格:建议客户价格 （RCP） 是仅适用于英特尔产品的定价指南。这些价格适用于英特尔的直接客户，通常代表1000件的购买数量，如有更改，恕不另行通知。这些价格可能因其他包装类型和发货数量而有所差异。批量购买时，价格代表单件产品。RCP 列表不构成英特尔的正式报价。
没有vivo X90 Pro使用的耳机接口类型是Type-C，没有3.5mm耳机接口。3.5mm耳机口已经在大多数的智能手机上被取消，主要原因是现在的大多数耳机已经是无线蓝牙耳机，不仅连接设备方便，使用体验以及功能也已经超过了传统3.5mm耳机。此外，取消耳机孔的设计，可以带来更多的手机内部空间以及更好的防尘防水性能。
看个人需求。I5-12500H的性能是能够驾驭30系显卡的，所以一些笔记本会有搭配30系显卡使用，不过也有搭配20系或者是核显，都是可以使用的，CPU的价格不会像显卡差距那么大，所以I5 12500H配的显卡还是得看自己需要什么样的显卡。比如你是游戏玩家，具体玩什么游戏，玩游戏一定需要开高特效吗？如果一定得全高特效，不然玩起来不舒服的玩家可以配30系显卡，如果需要设计之类的工作，也可以配30系显卡。如果对游戏特效画质要求不是特别高，对于大部分游戏可以开高特效就配20系显卡。如果只是日常办公，没有特殊的需求，也不爱玩游戏，那么集成显卡都能满足普通人的需求，不过建议还是配个独立显卡。
是vivo X90 Pro使用屏下超声波指纹解锁方式，同时还支持面部识别解锁，这两种解锁方式是目前比较热门和实用的解锁，速度、准确度和安全性都比较高。尤其是超声波指纹解锁方式要比光学指纹解锁更安全，数据信息也更有保障。对于经常需要戴口罩的用户来说，屏下指纹解锁也更容易解锁手机。
能。原神的官方电脑配置要求其实不是很高，处理器的要求是Intel Core i5或同等处理器，显卡要求是NVIDIA® GeForce® GT1030及更高配置，I512500H是12代的处理器，完全是可以带的动原神的，此外GT1030的显卡也是很低的要求了，都是2017年的显卡，功耗仅为超低的30W，国内零售价599元，原神对显卡的要求同样比较低，毕竟也是一款手机游戏，所以不用担心原神会跑不动。