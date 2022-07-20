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淘宝直播推新主播扶持方案“新秀计划” 助力素人成优质主播

2022-07-20 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:近日，淘宝直播携手尚好机构举办了一场线上新主播招募会，面向海外的素人买手和买手团队，招募淘宝直播主播，旨在淘宝直播平台的利好政策下，帮助素人买手以及买手团队找到发展新机会。

对此，尚好机构和淘宝直播联合策划了针对新人买手主播的扶持方案“新秀计划”。该计划旨在在降低起号成本的情况下，帮助素人买手成为一名优质主播。除了流量助益，将重点推进短直联动，助益新主播的成交转化。在团队上，机构配备了场控、后台、直播运营、设计美工、短视频团队助力新主播。

淘宝直播表示，前三月的孵化期，推广费用由机构承担，旨在降低主播的成本投入;各区域的专攻运营领队将提供更专业的直播打法;平台的扶持名额加持，包括现金激励，提高主播积极性。

本次的“新秀计划”扶持方案，主要内容如下:

1、在降低起号成本的情况下，帮助素人买手成为一名优质主播。除了流量助益，将重点推进短直联动，助益新主播的成交转化。在团队上，机构配备了场控、后台、直播运营、设计美工、短视频团队为新主播保驾护航。

2、前三月的孵化期，推广费用机构一力承担，旨在降低主播的成本投入，专心直播。

3、由各区域的专攻运营领队，提供更专业的直播打法，规避无效播法，直击痛点。

4、平台的扶持名额加持，让流量扶持真正落地，包括现金激励，提高积极性。

目前，在和机构、平台的深度合作下，淘宝直播上涌现了不少月销百万级别的新人买手主播。正如FANGin意大利、法国剁手大会等海外买手主播，1个月的时间就完成了账号冷启动和成长，不到3个月就已跨入百万的主播行列，保持稳定增长。

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