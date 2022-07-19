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变现经验 | 我靠提供亚马逊SEO服务 年入超480万元

2022-07-19 16:41 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

OJ Digital Solutions是一家专门为亚马逊卖家提供产品列表优化的服务机构。比如提供亚马逊关键词研究和关键词优化、亚马逊产品列表优化、产品发布审核、产品描述文案、产品列表本地化和翻译等多项服务，简单的说就是为卖家提供亚马逊SEO服务。

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注:图片为OJ官网截图，页面经机器翻译

自2017年 成立以来，该代理机构已为120个国家/地区的3，000多名亚马逊卖家提供服务，每月赚取约6万美元，也就是年入72万美元（约合人民币485万元）。

下面OJ Digital Solutions的创始人将分享Omar Deryan从创建到盈利的创业经验，希望能对你有所帮助。

01

帮卖家优化产品列表

我的名字是 Omar Deryan，我是OJ Digital Solutions的创始人，该机构帮助亚马逊卖家创建现成的杀手级产品列表的机构。

通常，我们的客户是希望在亚马逊美国或欧洲地区推出其产品的亚马逊卖家（无论他们是刚刚起步还是已建立品牌）。我们的任务就是帮助他们创建杀手级、完全优化的产品列表，并使用我们的 OJ 方法提高点击率和转化率。

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注:图片为OJ官网截图，页面经机器翻译

我们会为卖家处理整个列表，从内容复制到平面设计。到目前为止，我们已经帮助了全球超过3000个卖家，公司每个月赚大约6万美元。

02

想法是怎么来的?

我是黎巴嫩人/意大利人。我的父母来自黎巴嫩，但我出生在意大利罗马。后来，我在一所多元文化的法国学校学习，所以在我17岁的时候，能流利使用5种语言（阿拉伯语、意大利语、法语、英语和西班牙语）——这与即将发生的事情有关。

我于2013年在英国牛津布鲁克斯大学学习医学实验室并完成了医疗保健管理硕士学位。可是，我发现自己并不想在医疗领域工作，所以开始尝试在各个行业做销售。

2016年，我在一家总部位于奥地利的牙科公司工作。那年我有为期三周的暑假，和妻子杰西卡去了泰国和马来西亚，并爱上了东南亚，也开始反思自己到底能做什么。

慢慢地，我发现了“数字游牧”生活方式，并在2016年10月决定将花费一整年的时间尝试转向数字游牧生活并辞掉工作。我甚至对自己承诺，到2017年12月，无论如何都要辞职。

2017年，公司把我调到法国。在那一年里，我尝试并测试了各种商业模式，依次是:博客、联盟营销、直运、亚马逊 FBA 和 Airbnb 投资。但这些都失败了，直到我在年底再次尝试代发和Amazon，并接受了适当的培训，开始看到一些销售成果。

到2017年9月，我每月从亚马逊获得约500美元的利润，但这仍然不够。

但在这段时间里，随着加入多个在线社区，我开始收到为Shopify（Dropshippers）和亚马逊卖家撰写、优化和翻译产品描述的请求。

利用语言优势，我为许多客户写作和翻译。很快这样的需求越来越多，我开始把它视为一个机会，并把所有的时间都投入到建立一个高质量的机构和聘请专家来更好地为这些受众服务。

当时我在公司的工资是3000欧元，而到2017年12月辞职时，我的新公司的收入是7000美元!

03

产品的设计、原型制作的过程

在成本方面，因为是提供在线服务，刚开始时几乎没有财务费用。要说最大的成本就是我的时间，但这是必要的投资才能让业务继续。

为了确保所提供的内容是用户想要的，我首先必须准确地了解他们自己正在学习的内容。事实上我也是受众中的一个，因为我有代运业务和亚马逊业务。我还报了更多的课程，专注于感兴趣的东西。

我在与客户合作时开始构建第一个服务包。首先，会收到他们的请求，然后准确地交付他们想要的东西。然后，我开始注意到这些模式和大多数客户会订购的东西，并构建了一个包含这些细节的服务包。

04

开展业务的具体过程

首先，整个业务都是自筹资金。正因为如此，我缺乏创业经验又渴望经济独立，所以对花钱的地方非常谨慎。

为了顺利启动，我设定了一个具体目标。2018年的目标只是在保持非常高的服务质量的同时实现收入最大化。两年后，这种情况发生了变化，我们的目标是以最小的运营参与扩展规模。

但是为了实现收入最大化，这意味着需要雇佣更多的人，但如果没有足够的现金流，又没办法雇佣人。

所以第一步是深入研究竞争对手和类似的服务。我想完全了解他们拥有的套餐、如何定价以及如何找到客户。

我创建了一个基本网站，使用免费的在线工具自己创建了第一个logo，在所有社交媒体平台创建账号，并在自由职业平台上创建了个人资料。

完成后，开始尽可能无死角地发布和宣传服务，包括 Facebook 群组和社区网站，并以更实惠的价格提供我们的服务，以确保获得更多交易和更多评论。

令人惊讶的是，因为良好的口碑，我的服务预订满了。

正因为如此，我工作过度，有时每天连续工作10个小时。所以我慢慢提高了服务价格，开始雇佣比我更擅长的人。

这本身就是一个巨大的挑战，我花了几个月的时间才弄明。但好在从那以后，我们的业务连续3年每个月都在增长!

05

靠什么吸引和留住客户?

这真的很简单:出色的客户服务、超快速的沟通和优质的工作。

这是一种缓慢但很有保证获得客户的方法。如果你的客户满意，他们就会在他们的网络上谈论你，进而提高口碑。你永远不知道谁会来向您订购。

例如，我曾经让一位课程创建者尝试我们的服务。他对我们交付的产品非常满意，于是，他又向他的1，000多名学生介绍了我们。我们最终建立了合作伙伴关系，不断带来新的销售。

刚开始的时候，寻找客户有点困难，比较有效的是使用自由职业平台，尤其是利用Upwork。但这是一个竞争非常激烈的平台，有成千上万的其他自由职业者会试图以更低的价格复制你所做的事情。

你只能通过提供卓越的客户服务，不断刷存在感并对自己提供的东西充满信心来应对这种情况。

06

关于未来

如今，我们的业务非常健康，平均每月收入60，000美元，净利润达50% 到60%。

在我看来，成功不仅在于利润，还在于我不参与业务经营，而更多地参与发展业务。

这是我2021年的目标，而就在最近，事情开始按我计划的方式展开。

我们的受众包括许多小卖家，在未来，我将专注于拥有更大的客户，这些客户通常更容易合作并提供设计服务。这是我们最近推出的产品的一部分，旨在为亚马逊卖家提供更完整的解决方案。

通过创业，我学到了很多东西，大部分都是从我犯的错误中学到的。

由于不熟悉企业的运作方式，所以犯了很多错误，也多次濒临停业，不是因为不赚钱，而是因为工作过度，不知道怎么做适当地扩展事情或减少参与我不应该参与的事情。

我犯的一个主要错误是在当前的业务时还没稳定时就尝试转向不同的业务。这导致了增长的延迟，让我同时想到了很多事情。

我做出的最佳决策是用20%的事情决定80%的成就。我们关注的不是数量，而是质量关系，以及随着时间的推移会带来更多收入的合作伙伴关系。

文章内容参考来源:

[1] OJ Digital Solutions官网:https://ojdigitalsolutions.com/

[2]https://www.starterstory.com/stories/oj-digital-solutions

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