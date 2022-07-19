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趣店直播卖预制菜卖出2.5亿元 已建立15家预制菜生产加工工厂

2022-07-19 12:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:昨日，趣店集团旗下“趣店预制菜”品牌战略发布会召开。趣店创始人罗敏在发布会上表示，目前趣店集团已在厦门、武汉、深圳等15个城市建立了15家预制菜生产加工工厂。

同时，罗敏还公布了趣店717吃货狂欢节抖音直播数据:该场直播长达19个小时，共计场观人次达9587万，单日累计销量为956万份，抖音账号“趣店罗老板”单日累计涨粉达397万人，其连续15个小时在抖音直播间带货榜排名第一相关数据显示，此次直播累计销售额达到2.5亿元。罗敏表示，未来三年还将支持10万用户创业开设线下门店。

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资料显示，趣店预制菜主要关联公司为厦门趣店科技有限公司，企查查APP显示，该公司成立于2017年，注册资本2000万元人民币，由罗敏全资控股。

趣店的预制菜门店为厦门家有仙餐饮管理有限公司，企查查显示，该公司成立于2021年10月，注册资本为2100万元人民币，厦门趣店科技有限公司对其间接控股。企查查显示，厦门家有仙餐饮管理有限公司自2021年起已上线多款预制菜。

2022年4月，趣店正式发布公告宣布推出预制菜项目。在公告中，趣店表示，预制菜项目自3月下旬上线，截至2022年4月15日，已有超过8万名独立用户下单，价格范围多在12.9元至44.9元之间（未打折前）。

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