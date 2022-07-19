企业专享！腾讯云轻量2核2G4M服务器 每月6.6元！

腾讯云新优惠来了，腾讯云精选爆款云服务器，入门体验低至6.6元每月，之前的购买即赠活动也继续保留。
具体活动如下:
1、云服务器入门体验低至6.6元每月
其中，企业专享轻量2核2G4M服务器每月6.6元，轻量2核2G5M服务器每月14元，TDSQL-C1核1G云原生数据库每月0.99元。
2、新人专区，产品首购低至0.01元
其中，轻量2核2G4M服务器1年65元，平均每月约5.42元。轻量2核4G6M服务器1年178元，平均每月14.83元。轻量4核8G10M服务器1年388元，平均每月32.33元。
2核4G云服务器CVM，每年168元，每月约14元。4核8G云服务器CVM每年276元，每月约23元。COS、CDN、短信、共享流量包等爆款产品，首购特价0.01元起。
3、购买即赠，最长免费续费3个月
买即送，最长免费续费3个月，买2核送4核、买4核送8核。参与购买即赠活动的产品包括云服务器CVM2核4G S5、云服务器CVM4核8G S5、轻量服务器2核2G4M/5M、轻量服务器2核4G6M、轻量服务器4核8G10M、轻量服务器8核16G14M。
其中，轻量服务器2核2G4M/5M1年只要72元，平均每月约6元。轻量服务器2核4G6M1年192元，平均每月16元。轻量服务器4核8G10M1年412元，平均每月34.33元。
注意，以上商品均不支持退款。用户购买15天内需至领赠页面领取福利，同一账号，赠送福利限领取1次。
（举报）