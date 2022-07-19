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企业专享！腾讯云轻量2核2G4M服务器 每月6.6元！

2022-07-19 11:23 · 稿源：站长之家

腾讯云新优惠来了，腾讯云精选爆款云服务器入门体验低至6.6元每月，之前的购买即赠活动也继续保留。

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具体活动如下:

1、云服务器入门体验低至6.6元每月

其中，企业专享轻量2核2G4M服务器每月6.6元，轻量2核2G5M服务器每月14元，TDSQL-C1核1G云原生数据库每月0.99元。

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2、新人专区，产品首购低至0.01元

其中，轻量2核2G4M服务器1年65元，平均每月约5.42元。轻量2核4G6M服务器1年178元，平均每月14.83元。轻量4核8G10M服务器1年388元，平均每月32.33元。

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2核4G云服务器CVM，每年168元，每月约14元。4核8G云服务器CVM每年276元，每月约23元。COS、CDN、短信、共享流量包等爆款产品，首购特价0.01元起。

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3、购买即赠，最长免费续费3个月

买即送，最长免费续费3个月，买2核送4核、买4核送8核。参与购买即赠活动的产品包括云服务器CVM2核4G S5、云服务器CVM4核8G S5、轻量服务器2核2G4M/5M、轻量服务器2核4G6M、轻量服务器4核8G10M、轻量服务器8核16G14M。

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其中，轻量服务器2核2G4M/5M1年只要72元，平均每月约6元。轻量服务器2核4G6M1年192元，平均每月16元。轻量服务器4核8G10M1年412元，平均每月34.33元。

注意，以上商品均不支持退款。用户购买15天内需至领赠页面领取福利，同一账号，赠送福利限领取1次。

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    佳能EOS R10

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    RTX 4090Ti

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    处理器、摄像头等不同处理器：iQOO 10处理器是骁龙8 Gen 1 Plus，iQOO 9的处理器是骁龙8Gen 1，骁龙8 Gen 1 Plus性能要提升10%以上摄像头：iQOO 10后置主摄采用了1/1. 5 英寸大底的 5000 万像素摄像头，iQOO9的后置摄像头是5000 万像素超清主摄（三星 GN5 传感器，1/1.57”超大底）+ 1300 万像素超广角镜头（120°超广角，开启广角矫正后视角大小为 108°）+ 1200 万像素人像镜头（47mm等效焦距）iQOO10和iQOO9在屏幕和电池等方面基本差不多，都是120Hz高刷新率、分辨率1080P、6. 78 英寸AMOLED屏幕，电池容量为4700mAh，120W快充

    iQOO 10

  • 佳能ESO R10可以识别赛车运动中的车辆吗？

    可以赛车运动是需要相机高速连拍的一个拍摄领域。佳能EOS R10 为适配赛车运动的拍摄，导入深度学习技术，可检测赛车车辆。相机的被摄体识别算法可检测赛车运动中的两轮和四轮赛车。没有顶棚的赛车以及摩托车则可检测赛车手的头盔。

    佳能EOS R10

  • RTX 4090Ti有必要买吗？

    看个人需求。买任何东西都是看个人需求的，想必要问RTX4090Ti值不值得买或者有没必要购买的朋友，自然是金钱上比较富裕，还是比较建议不在第一时间入手，因为这一代RTX4090Ti功耗是最大的问题，功耗大带来的问题也是比较多。如果你是拿来玩游戏，那么不需要4090ti就可以运行所有的游戏，买个4070也足以了，如果是平常就不缺钱，也有这个爱好，喜欢研究的话，那么买RTX4090Ti也是可以的。

    RTX 4090Ti

  • iQOO10王者荣耀可以开高刷吗？

    可以iQOO10系列可以支持王者荣耀的120Hz高刷新率模式，同时iQOO10还是2022 年KPL官方比赛用机，因此在王者荣耀上性能会有比较好的表现。iQOO10系列将会搭载骁龙8Gen 1 Plus处理器，是今年下半年安卓平台上的旗舰芯片，同时屏幕也支持120Hz刷新率。

    iQOO 10

  • 佳能ESO R10动态捕捉拍摄如何？

    毫无压力佳能EOS R10 的智能追踪与识别自动对焦EOS iTR AF X使用了与EOS R3 同水平的深度学习技术。不仅可在一般情况下检测人物的眼睛、面部、头部和身体，在体育竞技方面，佳能基于深度学习积累了大量数据，提升了对运动员的检测能力。比如，动作复杂的体操项目中，运动员的面部经常被肢体等遮挡，不易识别，这时则可以通过检测运动员的头部和身体，以实现持续追踪。又如，单双板滑雪等戴头盔和护目镜的项目，面部和眼睛完全被遮挡的情况下，也可以识别头盔。基于强化的眼睛检测能力，侧脸、面部阴影、佩戴口罩及化妆等原本不易识别的情况下也能保持对面部的追踪，也能识别狗、猫、鸟类的眼睛、面部、身体。

    佳能EOS R10

  • RTX 4090Ti需要多少W电源？

    1200W以上。RTX4090Ti的具体功耗目前还没有曝光，现在只是一些猜测阶段，有的报道觉得600W左右，也有的报道是800W，所以详细需要的电源瓦数还是得看RTX4090Ti发布的时候。不过就目前来看，整体电源上1000W是没什么疑问了，毕竟3090ti有的都要用1000W以上了，那么RTX4090Ti自然是1000W往上走，大概需要1200W左右，甚至更高，可以说是耗电大户了。

    RTX 4090Ti

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