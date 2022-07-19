企业专享！腾讯云轻量2核2G4M服务器 每月6.6元！

性能强大。Ampere GA102GPU 预计将配备多达7个 GPC，并且比 GA103GPU 增加了一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM（流式多处理器）将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。所以总的来说，每个子核心将由32个 FP32加上16个 INT32单元组成，总共48个单元。每个 SM 将总共有128个 FP32单元加上64个 INT32单元，总共192个单元。由于共有84个 SM 单元（每个 GPC12个），我们正在查看12，288个 FP32单元和6144个 INT32单元，总共18432个内核。RTX4090Ti将会比3090ti还强70%以上。