一张图看懂 | 美国的垃圾危机：各州垃圾填埋场情况分析

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:数据显示，每个美国人每年平均产生高达1，700磅（约合771公斤）的垃圾，这使美国成为世界上最浪费的国家。

其中，每年约有一半的垃圾会送往该国2，000多个活跃的垃圾填埋场。

在Northstar Clean Technologies的这张图表中，使用美国环境保护署的数据，主要对比了不同州的人均垃圾填埋场垃圾的情况。

人均垃圾填埋场垃圾最多的州

数据显示，中西部和东部工业州在人均垃圾填埋场垃圾的清单上排名靠前，其中密歇根、印第安纳、宾夕法尼亚、伊利诺伊和俄亥俄位居前五。

密歇根州垃圾填埋场较低的费用吸引了来自州外甚至加拿大地区运来的垃圾。这是因为，根据美国宪法的商业条款，废物被视为一种商品，州和郡不能限制其从其他州甚至其他国家的进出口。

该州在回收利用方面也面临挑战。密歇根州全州的回收率约为18%，而全国的回收率为32%。

一些州比其他州更快地积累新的垃圾填埋场废物。印第安纳州以每位居民每年2.35吨的“垃圾填埋垃圾接受率”领先全国。

人均垃圾最少的州

人口稀少的州，如怀俄明州、爱达荷州、缅因州、佛蒙特州以及北达科他州和南达科他州，都是人均垃圾填埋场垃圾最少的州。

很大程度上是因为它接受的垃圾量比大多数其他州要少得多，康涅狄格州人均垃圾填埋场垃圾最少，每名居民只有8.7吨。

食物垃圾、塑料和纸制品占美国垃圾填埋场垃圾的一半以上，但玻璃和金属等其他产品可能对环境产生重大影响。

数十亿美元的机会

垃圾的主要来源之一是建筑业。每年约有1200万吨用过的沥青瓦被倾倒在北美各地的垃圾填埋场。

然而，这种材料可以重新用于制造纤维、液态沥青和建筑骨料等新材料，在应对气候变化的同时创造收入。在这种情况下，废物再利用不仅对于减少废物至关重要，而且对于创造未来的新商机也至关重要。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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