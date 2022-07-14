Uzi抖音账号被封 违规原因显示涉嫌侵权

站长之家 7 月 14 日讯：今日下午，电子竞技职业选手Uzi抖音账号被封。页面显示，由于违反《抖音社区自律公约》的相关规定，该帐号已被封禁，违规原因:涉嫌侵权。
（举报）
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经查实，目前Uzi的抖音账号确实已经被封，搜索栏已经搜索不到这个账号，封禁理由为涉嫌侵权，违反了《抖音社区自律公约》...至于详细的原因，目前还不能确定，且抖音和Uzi都尚未对此作出回应...2018年6月，Uzi入选2018雅加达-巨港亚运会《英雄联盟》电子体育表演项目中国代表队，8月29日，在雅加达亚运会电竞表演项目《英雄联盟》总决赛上，由Uzi等人组成的中国团队3-1战胜劲敌韩国团队夺得金牌......
对此，律师也给出了一些专业的解释...
关于做抖音账号的方法有很多，村长每周也会分享各种抖音生财的案例...所以今天村长把这个和大家再详细的说明一下，你能把这个方法掌握，你再去做新账号的时候，面临的选择就很多的...比如有人是做探店的，有的是做教程的，有的是做团购的，还有的是做户外的，虽然这些都在变，但不变的是美食本身...在抖音上做服饰图片账号的就有很多，包括一些做玩具的账号，销量都还不错...顺便再和大家说一个声音账号，在抖音上专门讲民间故事的语音号，典型的闷声发财啊!...所以各位看看，只要把集中元素、形式进行合理的组合，就能演变出一个新的账号
上海市场监管发布公告，曝光了上海衡缘实业有限公司销售侵犯他人注册商标的游戏机配件案”的细节...2022年2月24日，闵行区市场监管局接任天堂商标权利人举报，上海某网店涉嫌售卖假冒任天堂NS”游戏机配件，随后该局便展开调查...监管局前往经营场所进行检查，现场共查获带NINTENDO SWITCH”商标的游戏机配件1559件，均属侵权假冒商品，货值共计451197元...经调查，在其网店九九谷数码”，销售涉案商品NINTENDO SWITCH”游戏机配件，销售额达人民币357392.4元...
苹果虽然卖的好，但在中国区对比其他手机品牌很少做大规模大范围的营销，而且官方账号也很少。不知道是什么原因，22日苹果开通了抖音账号，刚一上线就收获了10万粉丝，名字也非常简单就叫“apple”。目前这个账号已经发布了4条作品，其中置顶的一条作品是用iPhone拍摄的作品合集，并且苹果也鼓励大家多用iPhone 拍摄作品。
企查查APP显示，得物关联公司上海识装信息科技有限公司新增被执行人信息，执行标的9247元，执行法院为广东省深圳市宝安区人民法院，案号（2022）粤0306执10441号...企查查信息显示，该公司新增一起网络侵权责任纠纷的开庭公告信息，原告为苏炳添，案号（2022）粤0192民初9976号...
6月22日凌晨，苹果正式进驻抖音，不到15个小时，苹果抖音官方账号粉丝数量就达到了23.6万...可以这么说，苹果发布会报道是媒体蹭苹果热度，而不是苹果找媒体宣传自己...小雷到抖音平台看了一下，国内各大手机厂商都开通了抖音账号，其中华为粉丝数量1340.2万、小米手机粉丝数量314.2万、荣耀手机粉丝数量301.1万、OPPO粉丝数量466.2万、vivo粉丝702.7万...这样一来，账号发布的视频质量和内容有了保障，又能让iPhone用户参与进来，提高他们的参与感，苹果可谓是一举多得......
苏炳添起诉得物侵权引起了关注，得物App今日发文回应称，去年8月1日，苏炳添在东京奥运会男子100米半决赛中跑出9秒83，以半决赛第一晋级决赛，同时创造了新的亚洲纪录...但在该篇推文中，编辑因工作疏忽，在文中使用了未经授权的肖像图，在发现问题后，已于去年删除了该条推文，公司会联系沟通相应的补偿，后续将对公众号的内容加强审核...而据此前广州互联网法院开庭公告显示，苏炳添诉上海识装信息科技有限公司网络侵权责任纠纷（肖像权纠纷）案预计于2022年7月8日开庭，其中得物所属公司为上海识装信息科技有限公司......
6月17日，@得物App发文回应“苏炳添起诉得物侵权”一事称，去年8月1日，苏炳添在东京奥运会男子100米半决赛中跑出9秒83，以半决赛第一晋级决赛，同时创造了新的亚洲纪录...但在该篇推文中，编辑因工作疏忽，在文中使用了未经授权的肖像图，在发现问题后，已于去年删除了该条推文，公司会联系沟通相应的补偿，后续将对公众号的内容加强审核...
6月16日消息，据报道，大众汽车旗下的奥迪向慕尼黑法院提起诉讼，指控蔚来汽车侵犯了奥迪的商标权。奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为ES6和ES8，侵犯了奥迪两款车型S6和S8的商标权。奥迪发言人证实了这一诉讼，蔚来发言人则表示，不对正进行的诉讼发表评论。据悉，目前奥迪旗下的S6、S8车型，并没有相对应的ES6、ES8版本，只有RS6与RS8，很难与蔚来车型产生联系。蔚来ES8车型发布于2017年12月份，ES6发布于2018年，距今两车均已销售四年多时间，而且销量也有十余万辆，此时被奥迪抗议车名侵权，属实令人出乎意料。
Ada Lovelace架构。GeForce RTX 4070 将是 NVIDIA 的显卡，预计将于 2022 年推出。该显卡基于 5 nm 工艺，基于 AD104 图形处理器，NVIDIA 的 AD104 GPU 使用 Lovelace 架构，并使用台积电的 5 纳米生产工艺制造。它的芯片尺寸为 300 mm²，是一个大芯片。AD104 支持 DirectX 12 Ultimate（功能级别 12_2）。对于 GPU 计算应用程序，可以使用 OpenCL 版本 3.0 和 CUDA 9.0。此外，DirectX 12 Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。它具有 7680 个着色单元、240 个纹理映射单元和 80 个 ROP。还包括 240 个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。GPU 还包含 60 个光线追踪加速核心。
主要参数如下:兼容镜头:佳能EF-M、EF和EF-S镜头（RF镜头不可用）镜头卡口:佳能EF-M卡口有效像素:约3250万像素 除尘功能:自动、添加除尘数据自动对焦类型:全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式可用的自动对焦点位:最大5481个 对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积，长约80%×宽约80%的面积快门类型:电子控制焦平面快门快门速度:1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒监视器尺寸和点数:宽屏，3.0〃（3:2），约104万点亮度调节:手动（7级）角度调节:向上翻转约180°，向下翻转约45°触摸屏技术:电容式4K单帧截取:可将截取的帧保存为JPEG图像电池:电池LP-E17（1块）电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）:室温(23℃)约305张、尺寸（宽×高×厚）:约119.6×70×49.2毫米重量:黑色款:约408克（含电池、存储卡）/约361克(仅机身)
有华为Mate 50 Pro支持双系统功能。该手机支持隐私空间，可以在设置下，点击隐私>隐私空间>开启，按照屏幕提示创建隐私空间。双系统功能可以帮助用户更好的保护自己的隐私，该功能目前在少部分的安卓手机内有出现
能。就单单显卡方面RTX4070就足以应付4K的视频剪辑了，但是4K视频剪辑还不只看显卡，你的CPU、内存、硬盘都是需要相对应的配置才能流畅的剪辑4K，所以抛开其他的，就显卡而言，剪辑4K视频的性能是足够了，不用担心，剩下的就是需要从其他方面考虑。
24小时佳能EOS M6Mark II配备了型号为LP-E17电池正常情况下可以续航24小时，如果拍摄视频的话，可以在闲暇期间使用USBType-C接口，为相机进行充电，方便随时补充电量，以消除用户长时间使用相机时对电池续航的担忧。短片拍摄时间:室温（23℃）约1小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17，并使用短片自动曝光的默认设置拍摄时
能。RTX 4070显卡的性能非常高，绝地求生吃鸡的要求很低，最低配置是显卡 GTX 660或者HD 7850，CPU则是Intel i3-4340/AMD FX-6300，660显卡都是2012年出的，距离今天都10年了，也就是说10年前的显卡都能玩吃鸡，何况是2022年才出的显卡呢？而且绝地求生的顶级配置要求是GTX1070，4070显卡的性能也是秒杀，所以不用担心可以不可以玩吃鸡。
8499EOS M6Mark II拥有约3250万有效像素APS-C画幅感光元件+DIGIC8影像处理器的成像组合。佳能EOS M6Mark II仅机身售价8499（不含内存卡、相机包、大礼包等），佳能EOS M6Mark II黑色款，15-45套机售价8899。
是华为Mate 50 Pro是双卡双待机型，卡槽1，2 可以任意切换为默认移动数据卡。如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。
GPS、AGPS、GLONASS、北斗等华为Mate 50 Pro支持GPS (L1 + L5 双频) / AGPS / GLONASS/ 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频) / GALILEO (E1 + E5a + E5b三频) / QZSS (L1 + L5 双频) / NavIC
2019年9月佳能EOS M6Mark II于2019年9月上市，它采用约3250万有效像素的高画质，最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能，强劲性能令其无论是作为专业用户的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。此外，对以旅游、日常生活记录为目的的家庭用户来说，也非常适合。
为300到400W之间。GeForce RTX4070将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD104图形处理器，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4070通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为300W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4070使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
是华为Mate 50 Pro将会预装HarmonyOS 3.0系统。鸿蒙3.0系统将在2022年7月底发布，该系统延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升。鸿蒙3. 0 系统首批支持的设备包括 P50 系列、Mate 40 系列，以及 MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。
可以。RTX 4050 显卡是完全带的动4K显示器的，4050的性能按照爆料是跟3060差不多，所以3060都能带的动4K，那4050也是可以带的动的，4K显示器要求其实没很多人想的那么高，4K显示器只要不是玩3A大作，对画面要求极高的游戏，就日常办公来说是完全无压力的。如果你玩3A大作的话，就4050的性能也是可以带的动，不过一些极其要求画面的游戏或许有掉帧的情况，到时候开2K或者是1080P也是轻松可以解决。
是华为Mate 50 Pro内置双扬声器，可以提供更细腻音质，立体环绕的音效。Mate 50 Pro是华为在2022年推出的旗舰智能手机，屏幕支持120Hz刷新率，HDR10+，内置双扬声器，在影音表现上是目前安卓旗舰手机中十分突出的机型
非常适合。如果你喜欢玩单机大作，又喜欢所有游戏跑最高参数，那么 4050 随着之后新游戏的发售，很可能会不够支撑你开到最高。但是如果你对这些无所谓的话，那么 4050 足以跑市面上的甚至未来几年出来的游戏，而且 4050 的性价比还是不错的，作为普通玩家而言还是够用的。
两款相机对比如下：佳能EOS R7防抖性能:可与镜头协同最高8档防抖;富士XT4防抖性能:可与镜头协同最高6.5档防抖佳能EOS R7对焦性能:全像素双核对焦抓拍快准狠与佳能R5性能一样;富士XT4对焦性能:基本只能用单点对焦拍摄运动物体或者抓拍有点吃力。佳能EOS R7直出色彩:直出色彩优秀拍人像色彩讨喜;富士XT4直出色彩:胶片模拟加持原片直出无压力佳能EOS R7的APP照片传输:传输速度快且稳定;富士XT4的APP照片传输:传输速度慢且容易中断佳能EOS R7相机像素:3250万像素;富士XT4相机像素:2610万像素佳能EOS R7相机颜值:传统单反设计颜值较低;富士XT4相机颜值:复古设计颜值较高佳能EOS R7相机视频性能:4K60帧，4K30帧是7K超采，C-LOG和HDR PQ是10bit422;富士XT4相机视频性能:4K60帧，1080p240帧，同时1080p和4K没有超采。综上，从防抖性能看两款性能相当，对焦性能方面R7完胜，直出色彩XT4小胜，APP照片传输R7完胜，相机像素R7小胜，相机颜值XT4完胜，相机视频性能佳能小胜。
高端显卡。GeForce RTX4050将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2023年推出。该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate。外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD106图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4050使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
没有华为Mate 50 Pro没有徕卡认证。华为和徕卡的合作已经到期，所以手机上的徕卡Logo也会被华为刚发布的影像品牌XMAGE字样取代，之后在华为手机上不会再出现徕卡的LOGO，可能出现的会是XMAGE。XMAGE是华为在2022年7月发布的影像品牌，华为方面称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
自动对焦、单点自动对焦佳能EOS R7自动对焦类型有定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦。
延时摄影、超级夜景、人像模式等华为Mate 50 Pro支持微电影、AI跟拍、运动防抖、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍； 前置摄像头：自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照