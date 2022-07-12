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魔兽世界10.0巨龙时代猎人天赋树详情 全部LR天赋技能一览

2022-07-12 15:51 · 稿源：站长之家

魔兽世界10.0的内容慢慢放出来了，官方最近也曝光了巨龙时代猎人的最新天赋树技能，很多玩家还不清楚有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

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猎人基础技能

所有满级猎人都可以使用以下技能。这些技能可通过升级习得，不需要消耗天赋点。

奥术射击:一次快速的射击，造成奥术伤害。

猎豹守护:移动速度提高90%，持续5秒;在之后的9秒内提高30%。

灵龟守护:偏转所有攻击，使你受到的所有伤害降低30%，持续8秒，但无法攻击。

召唤宠物（1-5）:召唤一只激活的宠物来你身边。

逃脱:向后跳跃。

鹰眼术:将你的视角转移至目标区域，持续1分钟。只能在户外使用。

意气风发:为你恢复30%的最大生命值。

野兽之眼:直接取得你的宠物的控制权，通过其眼睛进行观察，持续1分钟。

假死:装死，使敌人忽略你。最多持续6分钟。

照明弹:使指定区域内的所有潜行和隐形的敌人暴露，持续20秒。

冰冻陷阱:向目标位置发射一个冰冻陷阱，使第一个靠近的敌人瘫痪1分钟。任何伤害都将打破该效果。同一时刻只能施放一个。陷阱可存在1分钟。

猎人追踪术:在小地图上显示附近的生物类型的位置。

猎人印记:对目标施加猎人印记，使猎人随时可以看到并追踪此目标。同一时间内只能施加一个猎人印记。

宠物功能:一系列帮助你管理宠物的工具。

稳固射击:一次稳固的射击，造成物理伤害。可在移动时使用。

摔绊:使目标残废，移动速度降低50%，持续15秒。

猎人职业天赋

第1行

杀戮命令:下达杀戮命令，使你的宠物凶暴地攻击，对敌人造成物理伤害。

选择野兽控制或生存专精时默认获得。

震荡射击:眩晕目标，使其移动速度降低50%，持续6秒。稳固射击会使目标身上的震荡射击持续时间延长3.0秒。

夺命射击:你尝试终结一个受伤的目标，造成物理伤害。只能对生命值低于20%的敌人使用。

选择射击专精时默认获得。

第2行

开拓者:如果你在3秒内未受到攻击，你的移动速度会提高[15/30]%。两级天赋。

迅疾如风:逃脱还会移除所有移动限制效果，并使你的移动速度提高[25/50]%，持续4秒。两级天赋。

强化夺命射击:夺命射击的爆击伤害提高25%。

第3行

厚皮:使你的宠物的生命总值提高[5/10]%。两级天赋。

反制射击:打断目标施法，并使其在3秒内无法施放任何该系法术。

生存专精的反制射击天赋将被替换为压制:打断目标施法，并使其在3秒内无法施放任何该系法术。

自然治愈:你每消耗[25/12]点集中值，就能缩短意气风发的剩余冷却时间1.0秒。两级天赋。

第4行

焦油陷阱:向目标位置发射一个焦油陷阱，当第一个敌人靠近时在其周围制造一个半径8码的焦油池，持续30秒。所有敌人在作用范围内时移动速度降低50%。陷阱可存在1分钟。

误导:你从30秒内的下一次攻击开始产生的所有威胁值会误导给指定的小队或团队成员，持续8秒。

宁神射击:从一个敌方目标身上移除1个激怒效果和1个魔法效果。

第5行

强化治疗宠物[名称暂定]:治疗宠物在持续时间内额外为你的宠物恢复[25/50/75]%的生命值。三级天赋。

强化意气风发[名称暂定]:意气风发同时为你的宠物恢复[50/100]%的最大生命值。两级天赋。

迷雾水晶:受到你的误导效果影响时，你的宠物受到的伤害降低[45/90]%。两级天赋。

强化宁神射击[名称暂定]:宁神射击成功驱散一个效果时获得[5/10]点集中值。两级天赋。

抉择点:

驱散射击:近距离射击，造成5点伤害，移除所有有害的持续性伤害效果，并使目标瘫痪4秒。造成任何伤害都会移除此效果。使用时将停止攻击目标。

束缚射击:射出一支魔法箭矢，束缚敌人及其5码范围内的其他任意敌人，持续10秒。如果目标离开箭矢5码范围外，则会被定身8秒。

第6行

恐吓野兽:恐吓一头野兽，使其因恐慌而逃跑，最多持续20秒。任何伤害都有可能打断这个效果。每个猎人在同一时间内只能恐吓一头野兽。

抉择点:

胁迫:命令你的宠物胁迫目标，使其昏迷5秒。

高爆陷阱:向目标位置投出一个火焰陷阱，当有敌人接近时爆炸，造成火焰伤害并将所有敌人击退。陷阱可存在1分钟。

伪装:你和你的宠物与周围的环境融为一体，获得潜行，持续1分钟。当在伪装状态下时，你每1秒会恢复2%的最大生命值。

天生狂野:雄鹰守护、猎豹守护和灵龟守护的冷却时间降低[7/14/21]%。三级天赋。

第7行

强化陷阱[名称暂定]:焦油陷阱和冰冻陷阱的冷却时间缩短[2.5/5]秒。两级天赋。

束缚镣铐:被爆炸陷阱击退或被胁迫昏迷的目标在定身或昏迷效果结束后的8秒内对你造成的伤害降低[10/20]%。两级天赋。

敏捷移动:移动速度提高[2/4/6]%。三级天赋。

第8行

兽王:宠物造成的伤害提高[3/6/9]%。三级天赋。

视力敏锐:爆击几率提高[2/4/6]%。三级天赋。

弹幕射击:快速射出大量弹药，持续3秒，对前方附近的所有敌人造成物理伤害，可在移动时使用。目标数量超过8个后造成的伤害降低。

毒蛇钉刺:射击目标，使目标中毒，立即受到自然伤害，并在之后的18秒内承受额外的自然伤害。

第9行

强化杀戮命令[名称暂定]:杀戮命令的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

群兽奔腾:从周围的荒野中召唤一群奔腾的野兽，对敌人造成伤害，持续12秒。

奈辛瓦里的陷阱装置:每当你的冰冻陷阱成功对敌人生效，获得[15/30/45]点集中值，并使获得的所有集中值提高[33/66/100]%，持续5秒。三级天赋。

奇美拉射击:一次双龙出海般的射击，对主要目标造成自然伤害，并对附近的另一个目标造成冰霜伤害。

狙击高手:你的远程特殊攻击爆击时会使目标流血，在6秒内造成额外[7/15]%伤害。两级天赋。

抉择点:

潜藏毒素注射器:毒蛇钉刺的伤害会对目标施加潜藏毒素，最多可叠加10层。倒刺射击/瞄准射击/猛禽一击会消耗潜藏毒素的所有层数，每层对目标造成自然伤害。

蝰蛇毒液:倒刺射击/瞄准射击/猛禽一击有一定几率使你下一次毒蛇钉刺不消耗集中值，造成的初始伤害提高250%。

第10行

抉择点:

杀手本能:杀戮命令对生命值在35%以下的敌人造成的伤害提高50%。

捕食者头领:杀戮命令现在有2次使用次数，并且造成的伤害提高30%。

精钢陷阱:向目标位置发射一个精钢陷阱，使第一个接近的敌人无法移动，持续20秒，并使其流血，在20秒内造成伤害。其他的伤害可能会打破定身效果。陷阱可持续1分钟。同一时间只能施放一个。

抉择点:

飞轮:朝你的目标扔出一对飞轮，切割路径上的所有敌人并造成物理伤害。飞轮会返回你手中，对敌人再次造成伤害。你的主要目标受到100%的额外伤害。

死亡飞轮:向你当前的目标投出一个致命的飞轮，快速造成7次暗影伤害，并会弹射到附近的其他目标。被死亡飞轮击中的敌人从你和你的宠物处受到的物理伤害提高10%，持续10秒。飞轮每次造成伤害时，其伤害会提高15%，并且你获得3点集中值。

爆炸射击:向你的目标发射爆炸箭。3秒后，箭矢将会爆炸，对8码范围内所有敌人造成火焰伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

野兽控制猎人基础技能

奇珍异兽:你非常精通野兽训练，因此获得了驯服特殊宠物的能力。

野兽控制第1行

倒刺射击:射出箭矢撕裂敌人，使其流血，在8秒内造成伤害。同时使你的宠物进入狂乱状态，攻击速度提高30%，持续8秒。最多叠加3次。

野兽控制第2行

兽群战术:被动集中值恢复速度提高100%。

多重射击:发射多枚箭矢，对你的当前目标附近8码范围内的所有敌人造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

眼镜蛇射击（替代稳固射击）:一次快速射击，造成物理伤害。使杀戮命令的冷却时间缩短1秒。

野兽控制第3行

野兽守护:使你的宠物的技能伤害与治疗效果提高[15/30]%。宠物的被动技能:掠食者的渴望、耐力训练和寻路的效果提高[50/100]%。两级天赋。

满溢箭袋:倒刺射击额外获得1层充能。

志趣相投:你和你的宠物的集中值上限提高[10/20]点。两级天赋。

训练专家:宠物造成的所有伤害提高[5/10]%。两级天赋。

野兽控制第4行

动物伙伴:你的召唤宠物技能可以额外召唤兽栏的第一只宠物。该宠物会服从你的杀戮命令，但无法使用宠物技能。

野兽顺劈:施放多重射击之后的4秒内，你宠物的近战攻击还会击中附近所有敌人，造成[25/50/75]%的伤害。目标数量超过8个后造成的伤害降低。三级天赋。

屠戮命令:杀戮命令的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

火妖的眼镜蛇钉刺:眼镜蛇射击有[25/50]%的几率使你的下一个杀戮命令不消耗集中值。两级天赋。

野兽控制第5行

尖锐倒刺:倒刺射击的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

狩猎刺激:倒刺射击会使你的爆击几率提高3%，持续8秒，最多可叠加[1/2/3]次。三级天赋。

杀戮顺劈:野兽顺劈激活时，杀戮命令还会击中附近的敌人，造成50%的伤害。

凶暴野兽:召唤一只强大的野兽攻击你的目标并且发出咆哮，使你的急速提高5%，持续8秒。

眼镜蛇感官:眼镜蛇射击使杀戮命令的冷却时间缩短1.0秒。

野兽控制第6行

夺命黑鸦:召唤一群乌鸦，在随后的15秒内攻击你的目标。如果目标被攻击致死，则重置夺命黑鸦的冷却时间。

狂野怒火:使你和你的宠物进入狂怒状态，立即对宠物的目标造成物理伤害，你和宠物造成的伤害提高25%，持续15秒。移除你的宠物受到的所有群体控制效果。

荒野呼唤:你的自动射击造成爆击时有[10/20]%的几率重置倒刺射击的冷却时间。两级天赋。

野兽控制第7行

痛下杀手:杀戮命令有[3/6]%的几率重置夺命射击的冷却时间，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论目标的生命值多少。两级天赋。

血溅十方:命令你的宠物撕裂你的目标，使目标流血，在18秒内受到伤害，并且你的宠物对其造成的所有伤害提高15%，持续18秒。

野性守护:你和你的宠物每秒获得5点集中值，爆击几率提高10%，持续20秒。

兽行成群:荒野呼唤重置倒刺射击的冷却时间的几率提高[5/10]%。两级天赋。

野兽控制第8行

哀恸箭:射出一支魔法箭，对你的目标造成暗影伤害，并对目标周围8码范围内的所有敌人额外造成暗影伤害。被哀恸箭击中的所有目标均会沉默5秒。

践踏:当你施放倒刺射击时，你的宠物会践踏地面，对附近的所有敌人造成物理伤害。两级天赋，升级会提高造成的物理伤害。

血之气息:激活狂野怒火会获得[1/2]层倒刺射击充能。两级天赋。

倒刺怒火:倒刺射击使狂野怒火的冷却时间缩短[6/12]秒，并使野性守护的冷却时间缩短[4/8]秒。两级天赋。

奎普拉，艾瑞达战争指令:倒刺射击的伤害提高[5/10]%，施加倒刺射击的效果时有[50/100]%的几率重置杀戮命令的冷却时间。两级天赋。

野兽控制第9行

凶暴命令:杀戮命令有[10/20/30]%的几率召唤一只凶暴野兽攻击你的目标。三级天赋。

荒野的召唤:你发出荒野的召唤，召唤2只激活的宠物，持续20秒。在此期间每过4秒，兽栏中的一只随机宠物将会协助你攻击目标，持续6秒。

野兽控制第10行

凶暴兽群:召唤一只凶暴野兽使你的稳固射击和多重射击造成的伤害提高10%，持续8秒。

抉择点:

杀戮眼镜蛇:当狂野怒火激活时，眼镜蛇射击将重置杀戮命令的冷却时间。

飞龙追猎者的刺骨之牙:当狂野怒火激活时，你的宠物造成的爆击伤害提高35%。

抉择点:

荒野本能:荒野的召唤激活时，消耗集中值有25%的几率使倒刺射击获得一层充能。

血腥狂乱:荒野的召唤激活时，倒刺射击会对你召唤的所有宠物生效。

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射击猎人天赋

射击第1行

瞄准射击:一次强大的瞄准射击，造成物理伤害。最多2层充能。

射击第2行

强化奥术射击[名称暂定]:奥术射击的集中值消耗降低[10/20]点。两级天赋。

强化稳固射击[名称暂定]:现在稳固射击会产生10点集中值。

弹无虚发:瞄准射击使你接下来的1/2次奥术射击或多重射击造成的伤害提高[35/75]%。两级天赋。

射击第3行

急速射击:在2秒内，朝你的目标射出7支箭矢，造成物理伤害。可在移动时使用。

致命一击:夺命射击的爆击几率提高[10/20]%。两级天赋。

专注瞄准:瞄准射击的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

射击第4行

精确瞄准:瞄准射击会对生命值高于70%的目标造成[25/50]%的额外伤害。两级天赋。

多重射击:发射多枚箭矢，对你的当前目标及附近10码范围内的所有敌人造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

猎手学识:瞄准射击的爆击几率提高[5/10]%。两级天赋。

射击第5行

行云流水:急速射击的伤害提高[7/15]%，并且急速射击还会使你的下一个瞄准射击的施法速度加快[15/30]%。两级天赋。

正中靶心:当你的技能对生命值在20%以下的目标造成伤害时，你的爆击几率提高1%，持续6秒，可叠加最多[15/30]次。两级天赋。

稳定瞄准:奥术射击和多重射击的伤害提高25%。

爆裂射击:向前方所有敌人发射爆炸箭矢，将其击退，使其移动速度降低50%，持续6秒，并对其造成物理伤害。

射击第6行

强化急速射击[名称暂定]:现在急速射击的每次射击都会产生1点集中值。

抉择点:

致命射击:奥术射击和多重射击有30%的几率使急速射击的冷却时间减少5.0秒。

激涌射击:急速射击造成35%的额外伤害，并且瞄准射击有15%的几率重置急速射击的冷却时间。

技巧射击:当多重射击击中3名或以上目标时，你的下一个瞄准射击或急速射击将会弹射并击中最多5名额外目标，对其造成相当于正常情况55%的伤害。

夺命打击:瞄准射击有10%的几率使夺命射击获得一层充能，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论其当前生命值多少。

快速装填:当你的生命值降低至40%以下时，立即重置爆裂射击的冷却时间。此效果每30秒只能触发一次。

射击第7行

乱射:在6秒内进行一连串的射击，对区域内的敌人造成物理伤害，只要乱射激活就能获得技巧射击的效果。

齐射:当技巧射击的效果结束或被消耗时，你的下一个多重射击造成的伤害提高[100/200]%。两级天赋。

稳固集中:连续施放两次稳固射击后，你的急速提高[7/15]%，持续15秒。两级天赋。

独来独往:当你没有激活的宠物时，你的伤害提高10%。

快速射击:夺命射击使瞄准射击的充能速度提高[20/40/60]%，持续3秒。三级天赋。

射击第8行

百步穿杨:爆击伤害提高[2/4]%。两级天赋。

百发百中:瞄准射击和急速射击的冷却时间缩短60%，且瞄准射击的施法速度提高50%，持续15秒。当百发百中生效时，你额外获得50%的集中值。

巨蛇追猎者的诡计:瞄准射击有[50/100]%的几率对主要目标发射毒蛇钉刺。两级天赋。

夺命之眼:夺命射击拥有两层充能。

射击第9行

抉择点:

重型弹药:技巧射击现在弹射的目标数量减少2个，但每次弹射造成的伤害提高25%。

轻型弹药:技巧射击现在使瞄准射击和急速射击额外弹射2个目标。

箭在弦上:施放奥术射击或多重射击会使百发百中的冷却时间降低[1.5/3]秒。两级天赋。

荷枪实弹:你的远程自动攻击有8%几率触发荷枪实弹，使你的下一次瞄准射击变为瞬发且不消耗集中值。

风行者的遗产:瞄准射击有几率额外发射[3/6]支风之箭矢，同时攻击你的目标。两级天赋。

二连发:你的下一次瞄准射击将会立即触发第二次射击，造成100%的伤害且不消耗集中值。抑或你的下一次急速射击在引导期间的射击次数提高100%。

抉择点:

鹰爪的全神贯注:百发百中持续时间延长3.0秒，使你所有技能消耗的集中值降低25%。

千里之目:百发百中激活时，你每秒获得13爆击等级，最多叠加10层。

哀恸箭:射出一支魔法箭，对你的目标造成暗影伤害，并对目标周围8码范围内的所有敌人额外造成暗影伤害。被哀恸箭击中的所有目标均会沉默5秒。

风行者的指引:瞄准射击额外发射的风之箭矢的爆击几率提高[5/10/15]%，造成的爆击伤害提高[5/10/15]%。三级天赋。

生存猎人天赋

生存第1行

猛禽一击:凶狠的猛击，造成物理伤害。

生存第2行

狂野:你的宠物造成的所有伤害提高[5/10]%。两级天赋。

鱼叉猛刺:向敌人投掷一柄鱼叉，使其定身在原地，持续3秒，并将你自己拉向敌人所在的位置。

生存第3行

野火炸弹:朝目标投掷一枚炸弹，爆炸对锥形范围内的敌人造成火焰伤害，并用野火将其点燃，在6秒内造成额外的火焰伤害。

掠食者:杀戮命令有[8/16/25]%的几率立刻重置其冷却时间。三级天赋。

强化鱼叉猛刺[名称暂定]:鱼叉猛刺的冷却时间缩短[5/10]秒。两级天赋。

生存第4行

觅血者:杀戮命令使目标在8秒内流血。在12码范围内每有一名敌人流血，你和你的宠物就能获得10%的攻击速度。

利矛之刃:杀戮命令使你下一次猛禽一击的伤害提高[8/16/25]%，最多可叠加3次。三级天赋。

接战协定:鱼叉猛刺造成物理伤害，并在10秒内产生20点集中值。击杀敌人可重置鱼叉猛刺的冷却时间。

生存第5行

游击战术:野火炸弹现在有2层充能，且初始爆炸伤害提高100%。

抉择点:

削凿:一次横扫攻击，打击你前方所有的敌人，造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

屠戮:向附近所有敌人发动疾速攻击，对每一个目标造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。最多3层充能。

猫鼬撕咬（替代猛禽一击）:一次野蛮的攻击，造成物理伤害，并使你获得猫鼬之怒。

猫鼬之怒:使猫鼬撕咬的伤害提高15%，持续14秒，最多可叠加5次。连续攻击不能延长持续时间。

生存第6行

强化野火炸弹:野火炸弹的伤害提高[8/16/25]%。三级天赋。

突刺:你的近战攻击和技能范围扩大[1/2/3]码。三级天赋。

狂乱打击:削凿每命中一个目标（最多5个目标），可以使野火炸弹的剩余冷却时间缩短1秒。

侧翼打击:你和你的宠物一起跃向目标发起协同进攻，造成物理伤害。为你和你的宠物产生30点集中值。

长矛专注:猛禽一击和猫鼬撕咬的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

生存第7行

爆破专家:夺命射击使野火炸弹的冷却时间缩短[2.5/5/7.5]秒。三级天赋。

锋锐:造成的爆击伤害提高[2/4/6]%。三级天赋。

长矛横扫:猛禽一击、猫鼬撕咬、屠戮和削凿的伤害提高[5/10/15]%。三级天赋。

战术优势:侧翼打击和野火炸弹的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

杀手伙伴:杀戮命令的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

生存第8行

野火灌注:往你的野火炸弹里添加特殊试剂，每次投掷时随机赋予其一种强化属性。

强能盟友:你和你的宠物的集中值上限提高[10/20]点。两级天赋。

雄鹰守护:使你的猛禽一击和猫鼬撕咬的射程提高至40码，持续15秒。

协同进攻:你和你的宠物冲向目标，造成物理伤害。你与宠物的连接在20秒内增强，使宠物的基础攻击强化你下一个释放的技能:

削凿:额外降低野火炸弹1秒冷却时间。

夺命射击:对目标施加殷红裂创效果。

精准:你和你的宠物的爆击几率提高[2/4/6]%。三级天赋。

生存第9行

致命组合:当杀戮命令的冷却时间重置时，你有[5/10/15]%的几率重置夺命射击的冷却时间，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论目标的生命值多少。三级天赋。

协同杀戮:协同进攻激活时，杀戮命令重置后的下一个杀戮命令的爆击几率提高[33/66/100]%。

生存第10行

雄鹰之怒:凶猛地攻击前方所有的敌人，造成物理伤害，持续4秒。杀戮命令的冷却时间重置时，雄鹰之怒的冷却时间缩短3.0秒。

猛禽狩猎:对你宠物的目标施放猛禽一击或削凿会使协同进攻的持续时间长1.5秒。

锐矛之锋:你和你的宠物向敌人冲锋，打击他们并造成物理伤害。随后你与宠物行动如一，持续12秒。激活期间，你的宠物造成的伤害提高25%，猛禽一击和猫鼬撕咬在4秒内额外造成35%的伤害，并且杀戮命令的重置几率提高20%。

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  • 佳能EOS R7对于快速移动的物体自动对焦效果如何？

    精准佳能EOS R7 采用了第二代全像素双核CMOS AF，在搭配部分兼容镜头使用时，在保持追踪的状态下，对焦区域可覆盖图像感应器最大约100%×100%（水平×垂直）的面积，全面覆盖画面可见范围。未检测出被摄体时，对焦区域可覆盖最大约90%×100%（水平×垂直）的面积，可在宽广的范围内实现自动对焦，便于决定构图后的对焦拍摄。在未检测到被摄体时，相机还可根据被摄体位置从 651 个自动对焦框中自动选择，从而实现顺畅的被摄体追踪效果。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro有没有NFC？

    有华为Mate 50 Pro支持NFC功能，可以支持钱包支付，SIM卡支付，HCE支付；华为具有NFC功能的设备，支持多屏协同，文件传输，公卡刷卡支付，门禁卡等应用服务；NFC支持读卡器模式（例如读IC卡片信息）、点对点模式（例如刷公交卡）、卡模拟模式（例如模拟门禁卡）

    Mate 50

  • RTX 4050相当于30系什么显卡？

    RTX3060左右。 NVIDIA 决定在其 RTX4050系列阵容中混合使用 AD106/AD107或使用 AD107，我们得知总共有3072个内核。AD107GPU 将配备16MB 的二级缓存和多达48个 ROP。至于内存规格，GeForce RTX4050预计将拥有8GB GDDR6X 容量，在超过320GB/s 的带宽下，128位总线接口可能会以更快的20+ Gbps 速度提供。理论上GeForce RTX4050显卡与其前身相比计算性能提升约55% ，可能相当于RTX3060左右，具体的规格还需要等待正式发布。

    RTX 4050

  • 4050显卡还是4G显存吗？

    不是。据报道，4050显卡至少是8G显存，现在游戏对显存的要求非常高，所以大概率不可能是4G的显存了，4G显存目前都没什么主流显卡在用了。GeForce RTX4050基于 AD106图形处理器，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。

    RTX 4050

  • 华为Mate 50 Pro电池容量多大？

    5000mAh华为Mate 50 Pro将使用大约5000mAh的电池容量，同时会提供100W有线+50W无线+10W无线反向充电，但快充需要搭配华为超级快充充电套装使用。100W的有线快充是目前安卓旗舰手机中快充速度比较快的，如果是5000mAh的电池预计可以在1小时左右就将电池充满，同时华为的无线充电50W也是比较快，很适合车载无线充等场景。

    Mate 50

  • 佳能EOS R7支持多种记录模式吗？

    支持佳能EOS R7支持多种记录模式，可满足常用的4K及全高清短片拍摄的需求。拍摄4K UHD高分辨率影像时，如果希望获得最高画质，则可以选择经过7K超采样处理且视角不会被裁切的4K UHD Fine模式;如果需要以59.94P/50.00P高帧频记录4K UHD影像，可选择无裁切的4K UHD模式，此模式下从低到高的全部感光度范围内都具有标准图像画质，通用性高且适用多种用途;如果希望有更强的远摄效果，可以选择4K UHD裁切模式，相当于使用感应器中央相当于Super16mm的范围，可在APS-C画幅约1.6倍远摄效果的基础上，进一步获得约1.8倍焦距的远摄效果。并且以上3种模式都支持可达约6个小时的最长连续记录时间。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro可以反向充电吗？

    可以华为Mate 50 Pro可以支持OTG反向充电，反向供电时最大输出电流1A/5V，另外它还支持50W华为无线超级快充，需单独购买华为超级快充立式无线充电器（Max 50W）或华为超级快充无线车充（Max 50W），并搭配特定66W华为超级快充充电套装使用

    Mate 50

  • 4050显卡需要多少w电源？

    450W到550W电源。根据爆料，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W，不过也有报道说很可能是在200W左右，总而言之，4050的功耗大概是在150W到200W之间，大概也就是3060显卡的功耗水平，也就是说450W到550W的电源应该就足以了。

    RTX 4050

  • 佳能EOS R7适合初学者吗？

    适合1、支持无裁切的4K60 帧 canon log3 视频录制，便于后期调色的 canon log 3，在光线明暗反差大的场景下，也可以抑制暗部缺失以及高光溢出，稍微进行调色，就可以获得丰富的影像细节，为后期制作提供很高的灵活性。2、SD 存储卡双卡插槽，相机具备的SD双卡卡槽支持UHS-II规格，记录方式有多重选择，自动切换存储卡，在拍摄时如果一张存储卡满了，会自动记录到另外一张卡上。3、有三个内置麦克风，除了用于收录声音的两个立体声麦克风外，还配备了用于检测相机中噪音的第三个麦克风，消除混入声音中的稳定白噪声，和消除自动对焦时的对焦噪声，可以抑制噪音。4、多功能控制钮与速控转盘像游戏手柄操控杆一样，可多方向波动的多功能控制钮与速控转盘是EOS中级机型上的传统操作部件，EOS R7 将这两个频繁用于自动对焦操作以及拍摄设置的部件统合到了一起，速控转盘的中央同轴配置多功能控制钮，并且二者的位置调整到取景器右侧，方便观察取景器的同时进行操作。5、支持机身防抖，佳能EOS R7 机身内置 5 轴防抖机构，搭配大部分EF/RF镜头都能实现抖动补偿。利用APS-C画幅在尺寸上的优势，图像感应器位移角度扩大，可更大幅度地补偿摇摆轴的抖动。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，防抖效果更强。6、支持自动水平校准，EOS R7 搭载了内置图像稳定机构的旋转校正功能，可通过旋转图像感应器补偿拍摄时，机身倾斜获得照片水平的自动水平校准功能，并且可以和机身防抖同时使用。7、支持7K超采样4K 30P高画质以及裁切4K 60P多种记录模式，经过EOS R7 7K超采样处理所生成的，4K UHD短片拥有更多的影像信息，更少的摩尔纹、伪色彩、锯齿和噪点。可获得细腻的影像表现，适用于高质量专业影像制作。综上这款高性能的EOS R7 如果在资金充足的条件下，是很适合新手的，功能多，性能又齐全。

    佳能EOS R7

  • 华为Mate 50 Pro有长焦镜头吗？

    有华为Mate 50 Pro后置三摄+ToF组合，包含一颗潜望式变焦镜头，后置摄像头还可以支持OIS光学防抖，去年的Mate 40 Pro已经支持5 倍光学变焦、 50 倍数字变焦，预计今年的Mate50 Pro可以支持更高的变焦倍数。华为Mate系列手机一直在摄影方面有比较不错的表现，预计华为Mate50系列今年也会有更高的提升

    Mate 50

  • 佳能EOS R7是半画幅吗？

    是佳能EOS R7 是半画幅，采用新开发的约 3250 万有效像素APS-C画幅全像素双核CMOS图像感应器，基于APS-C画幅，更加小型・轻量的设计进一步提高了EOS R7 的机动性，同时在照片及短片拍摄上具备可与专业机型相媲美的高性能。支持摄影/摄像爱好者的多种拍摄需求，为用户提供更多的拍摄灵活性，助力捕捉精彩瞬间。

    佳能EOS R7

  • 4050显卡是台积电还是三星代工的？

    台积电。NVIDIA GeForce RTX4050系列显卡可以同时使用 AD106和 AD107GPU。据称，GPU 的尺寸约为150平方毫米，将采用台积电4N 工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm （N5） 节点的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD107GPU 预计将配备多达3个 GPC（图形处理集群）。这与 GA106GPU 的 GPC 计数相同。每个 GPC 将由4个 TPC 和8个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM（流式多处理器）将容纳四个子内核，这也与 GA106GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。

    RTX 4050

  • 华为Mate 50 Pro有红外遥控功能吗？

    有华为Mate 50 Pro有红外遥控功能，可以通过红外控制空调、电视等一些支持红外的家电设备。虽然现在红外功能在手机内不常用，但拥有红外还是比较方便控制空调。现在不少家电可以通过APP和网关来控制，因此手机内的红外功能不再是用户比较追求需要的功能。

    Mate 50

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