魔兽世界10.0巨龙时代猎人天赋树详情 全部LR天赋技能一览

魔兽世界10.0的内容慢慢放出来了，官方最近也曝光了巨龙时代猎人的最新天赋树技能，很多玩家还不清楚有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

猎人基础技能

所有满级猎人都可以使用以下技能。这些技能可通过升级习得，不需要消耗天赋点。

奥术射击:一次快速的射击，造成奥术伤害。

猎豹守护:移动速度提高90%，持续5秒;在之后的9秒内提高30%。

灵龟守护:偏转所有攻击，使你受到的所有伤害降低30%，持续8秒，但无法攻击。

召唤宠物（1-5）:召唤一只激活的宠物来你身边。

逃脱:向后跳跃。

鹰眼术:将你的视角转移至目标区域，持续1分钟。只能在户外使用。

意气风发:为你恢复30%的最大生命值。

野兽之眼:直接取得你的宠物的控制权，通过其眼睛进行观察，持续1分钟。

假死:装死，使敌人忽略你。最多持续6分钟。

照明弹:使指定区域内的所有潜行和隐形的敌人暴露，持续20秒。

冰冻陷阱:向目标位置发射一个冰冻陷阱，使第一个靠近的敌人瘫痪1分钟。任何伤害都将打破该效果。同一时刻只能施放一个。陷阱可存在1分钟。

猎人追踪术:在小地图上显示附近的生物类型的位置。

猎人印记:对目标施加猎人印记，使猎人随时可以看到并追踪此目标。同一时间内只能施加一个猎人印记。

宠物功能:一系列帮助你管理宠物的工具。

稳固射击:一次稳固的射击，造成物理伤害。可在移动时使用。

摔绊:使目标残废，移动速度降低50%，持续15秒。

猎人职业天赋

第1行

杀戮命令:下达杀戮命令，使你的宠物凶暴地攻击，对敌人造成物理伤害。

选择野兽控制或生存专精时默认获得。

震荡射击:眩晕目标，使其移动速度降低50%，持续6秒。稳固射击会使目标身上的震荡射击持续时间延长3.0秒。

夺命射击:你尝试终结一个受伤的目标，造成物理伤害。只能对生命值低于20%的敌人使用。

选择射击专精时默认获得。

第2行

开拓者:如果你在3秒内未受到攻击，你的移动速度会提高[15/30]%。两级天赋。

迅疾如风:逃脱还会移除所有移动限制效果，并使你的移动速度提高[25/50]%，持续4秒。两级天赋。

强化夺命射击:夺命射击的爆击伤害提高25%。

第3行

厚皮:使你的宠物的生命总值提高[5/10]%。两级天赋。

反制射击:打断目标施法，并使其在3秒内无法施放任何该系法术。

生存专精的反制射击天赋将被替换为压制:打断目标施法，并使其在3秒内无法施放任何该系法术。

自然治愈:你每消耗[25/12]点集中值，就能缩短意气风发的剩余冷却时间1.0秒。两级天赋。

第4行

焦油陷阱:向目标位置发射一个焦油陷阱，当第一个敌人靠近时在其周围制造一个半径8码的焦油池，持续30秒。所有敌人在作用范围内时移动速度降低50%。陷阱可存在1分钟。

误导:你从30秒内的下一次攻击开始产生的所有威胁值会误导给指定的小队或团队成员，持续8秒。

宁神射击:从一个敌方目标身上移除1个激怒效果和1个魔法效果。

第5行

强化治疗宠物[名称暂定]:治疗宠物在持续时间内额外为你的宠物恢复[25/50/75]%的生命值。三级天赋。

强化意气风发[名称暂定]:意气风发同时为你的宠物恢复[50/100]%的最大生命值。两级天赋。

迷雾水晶:受到你的误导效果影响时，你的宠物受到的伤害降低[45/90]%。两级天赋。

强化宁神射击[名称暂定]:宁神射击成功驱散一个效果时获得[5/10]点集中值。两级天赋。

抉择点:

驱散射击:近距离射击，造成5点伤害，移除所有有害的持续性伤害效果，并使目标瘫痪4秒。造成任何伤害都会移除此效果。使用时将停止攻击目标。

束缚射击:射出一支魔法箭矢，束缚敌人及其5码范围内的其他任意敌人，持续10秒。如果目标离开箭矢5码范围外，则会被定身8秒。

第6行

恐吓野兽:恐吓一头野兽，使其因恐慌而逃跑，最多持续20秒。任何伤害都有可能打断这个效果。每个猎人在同一时间内只能恐吓一头野兽。

抉择点:

胁迫:命令你的宠物胁迫目标，使其昏迷5秒。

高爆陷阱:向目标位置投出一个火焰陷阱，当有敌人接近时爆炸，造成火焰伤害并将所有敌人击退。陷阱可存在1分钟。

伪装:你和你的宠物与周围的环境融为一体，获得潜行，持续1分钟。当在伪装状态下时，你每1秒会恢复2%的最大生命值。

天生狂野:雄鹰守护、猎豹守护和灵龟守护的冷却时间降低[7/14/21]%。三级天赋。

第7行

强化陷阱[名称暂定]:焦油陷阱和冰冻陷阱的冷却时间缩短[2.5/5]秒。两级天赋。

束缚镣铐:被爆炸陷阱击退或被胁迫昏迷的目标在定身或昏迷效果结束后的8秒内对你造成的伤害降低[10/20]%。两级天赋。

敏捷移动:移动速度提高[2/4/6]%。三级天赋。

第8行

兽王:宠物造成的伤害提高[3/6/9]%。三级天赋。

视力敏锐:爆击几率提高[2/4/6]%。三级天赋。

弹幕射击:快速射出大量弹药，持续3秒，对前方附近的所有敌人造成物理伤害，可在移动时使用。目标数量超过8个后造成的伤害降低。

毒蛇钉刺:射击目标，使目标中毒，立即受到自然伤害，并在之后的18秒内承受额外的自然伤害。

第9行

强化杀戮命令[名称暂定]:杀戮命令的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

群兽奔腾:从周围的荒野中召唤一群奔腾的野兽，对敌人造成伤害，持续12秒。

奈辛瓦里的陷阱装置:每当你的冰冻陷阱成功对敌人生效，获得[15/30/45]点集中值，并使获得的所有集中值提高[33/66/100]%，持续5秒。三级天赋。

奇美拉射击:一次双龙出海般的射击，对主要目标造成自然伤害，并对附近的另一个目标造成冰霜伤害。

狙击高手:你的远程特殊攻击爆击时会使目标流血，在6秒内造成额外[7/15]%伤害。两级天赋。

抉择点:

潜藏毒素注射器:毒蛇钉刺的伤害会对目标施加潜藏毒素，最多可叠加10层。倒刺射击/瞄准射击/猛禽一击会消耗潜藏毒素的所有层数，每层对目标造成自然伤害。

蝰蛇毒液:倒刺射击/瞄准射击/猛禽一击有一定几率使你下一次毒蛇钉刺不消耗集中值，造成的初始伤害提高250%。

第10行

抉择点:

杀手本能:杀戮命令对生命值在35%以下的敌人造成的伤害提高50%。

捕食者头领:杀戮命令现在有2次使用次数，并且造成的伤害提高30%。

精钢陷阱:向目标位置发射一个精钢陷阱，使第一个接近的敌人无法移动，持续20秒，并使其流血，在20秒内造成伤害。其他的伤害可能会打破定身效果。陷阱可持续1分钟。同一时间只能施放一个。

抉择点:

飞轮:朝你的目标扔出一对飞轮，切割路径上的所有敌人并造成物理伤害。飞轮会返回你手中，对敌人再次造成伤害。你的主要目标受到100%的额外伤害。

死亡飞轮:向你当前的目标投出一个致命的飞轮，快速造成7次暗影伤害，并会弹射到附近的其他目标。被死亡飞轮击中的敌人从你和你的宠物处受到的物理伤害提高10%，持续10秒。飞轮每次造成伤害时，其伤害会提高15%，并且你获得3点集中值。

爆炸射击:向你的目标发射爆炸箭。3秒后，箭矢将会爆炸，对8码范围内所有敌人造成火焰伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

野兽控制猎人基础技能

奇珍异兽:你非常精通野兽训练，因此获得了驯服特殊宠物的能力。

野兽控制第1行

倒刺射击:射出箭矢撕裂敌人，使其流血，在8秒内造成伤害。同时使你的宠物进入狂乱状态，攻击速度提高30%，持续8秒。最多叠加3次。

野兽控制第2行

兽群战术:被动集中值恢复速度提高100%。

多重射击:发射多枚箭矢，对你的当前目标附近8码范围内的所有敌人造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

眼镜蛇射击（替代稳固射击）:一次快速射击，造成物理伤害。使杀戮命令的冷却时间缩短1秒。

野兽控制第3行

野兽守护:使你的宠物的技能伤害与治疗效果提高[15/30]%。宠物的被动技能:掠食者的渴望、耐力训练和寻路的效果提高[50/100]%。两级天赋。

满溢箭袋:倒刺射击额外获得1层充能。

志趣相投:你和你的宠物的集中值上限提高[10/20]点。两级天赋。

训练专家:宠物造成的所有伤害提高[5/10]%。两级天赋。

野兽控制第4行

动物伙伴:你的召唤宠物技能可以额外召唤兽栏的第一只宠物。该宠物会服从你的杀戮命令，但无法使用宠物技能。

野兽顺劈:施放多重射击之后的4秒内，你宠物的近战攻击还会击中附近所有敌人，造成[25/50/75]%的伤害。目标数量超过8个后造成的伤害降低。三级天赋。

屠戮命令:杀戮命令的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

火妖的眼镜蛇钉刺:眼镜蛇射击有[25/50]%的几率使你的下一个杀戮命令不消耗集中值。两级天赋。

野兽控制第5行

尖锐倒刺:倒刺射击的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

狩猎刺激:倒刺射击会使你的爆击几率提高3%，持续8秒，最多可叠加[1/2/3]次。三级天赋。

杀戮顺劈:野兽顺劈激活时，杀戮命令还会击中附近的敌人，造成50%的伤害。

凶暴野兽:召唤一只强大的野兽攻击你的目标并且发出咆哮，使你的急速提高5%，持续8秒。

眼镜蛇感官:眼镜蛇射击使杀戮命令的冷却时间缩短1.0秒。

野兽控制第6行

夺命黑鸦:召唤一群乌鸦，在随后的15秒内攻击你的目标。如果目标被攻击致死，则重置夺命黑鸦的冷却时间。

狂野怒火:使你和你的宠物进入狂怒状态，立即对宠物的目标造成物理伤害，你和宠物造成的伤害提高25%，持续15秒。移除你的宠物受到的所有群体控制效果。

荒野呼唤:你的自动射击造成爆击时有[10/20]%的几率重置倒刺射击的冷却时间。两级天赋。

野兽控制第7行

痛下杀手:杀戮命令有[3/6]%的几率重置夺命射击的冷却时间，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论目标的生命值多少。两级天赋。

血溅十方:命令你的宠物撕裂你的目标，使目标流血，在18秒内受到伤害，并且你的宠物对其造成的所有伤害提高15%，持续18秒。

野性守护:你和你的宠物每秒获得5点集中值，爆击几率提高10%，持续20秒。

兽行成群:荒野呼唤重置倒刺射击的冷却时间的几率提高[5/10]%。两级天赋。

野兽控制第8行

哀恸箭:射出一支魔法箭，对你的目标造成暗影伤害，并对目标周围8码范围内的所有敌人额外造成暗影伤害。被哀恸箭击中的所有目标均会沉默5秒。

践踏:当你施放倒刺射击时，你的宠物会践踏地面，对附近的所有敌人造成物理伤害。两级天赋，升级会提高造成的物理伤害。

血之气息:激活狂野怒火会获得[1/2]层倒刺射击充能。两级天赋。

倒刺怒火:倒刺射击使狂野怒火的冷却时间缩短[6/12]秒，并使野性守护的冷却时间缩短[4/8]秒。两级天赋。

奎普拉，艾瑞达战争指令:倒刺射击的伤害提高[5/10]%，施加倒刺射击的效果时有[50/100]%的几率重置杀戮命令的冷却时间。两级天赋。

野兽控制第9行

凶暴命令:杀戮命令有[10/20/30]%的几率召唤一只凶暴野兽攻击你的目标。三级天赋。

荒野的召唤:你发出荒野的召唤，召唤2只激活的宠物，持续20秒。在此期间每过4秒，兽栏中的一只随机宠物将会协助你攻击目标，持续6秒。

野兽控制第10行

凶暴兽群:召唤一只凶暴野兽使你的稳固射击和多重射击造成的伤害提高10%，持续8秒。

抉择点:

杀戮眼镜蛇:当狂野怒火激活时，眼镜蛇射击将重置杀戮命令的冷却时间。

飞龙追猎者的刺骨之牙:当狂野怒火激活时，你的宠物造成的爆击伤害提高35%。

抉择点:

荒野本能:荒野的召唤激活时，消耗集中值有25%的几率使倒刺射击获得一层充能。

血腥狂乱:荒野的召唤激活时，倒刺射击会对你召唤的所有宠物生效。

射击猎人天赋

射击第1行

瞄准射击:一次强大的瞄准射击，造成物理伤害。最多2层充能。

射击第2行

强化奥术射击[名称暂定]:奥术射击的集中值消耗降低[10/20]点。两级天赋。

强化稳固射击[名称暂定]:现在稳固射击会产生10点集中值。

弹无虚发:瞄准射击使你接下来的1/2次奥术射击或多重射击造成的伤害提高[35/75]%。两级天赋。

射击第3行

急速射击:在2秒内，朝你的目标射出7支箭矢，造成物理伤害。可在移动时使用。

致命一击:夺命射击的爆击几率提高[10/20]%。两级天赋。

专注瞄准:瞄准射击的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

射击第4行

精确瞄准:瞄准射击会对生命值高于70%的目标造成[25/50]%的额外伤害。两级天赋。

多重射击:发射多枚箭矢，对你的当前目标及附近10码范围内的所有敌人造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

猎手学识:瞄准射击的爆击几率提高[5/10]%。两级天赋。

射击第5行

行云流水:急速射击的伤害提高[7/15]%，并且急速射击还会使你的下一个瞄准射击的施法速度加快[15/30]%。两级天赋。

正中靶心:当你的技能对生命值在20%以下的目标造成伤害时，你的爆击几率提高1%，持续6秒，可叠加最多[15/30]次。两级天赋。

稳定瞄准:奥术射击和多重射击的伤害提高25%。

爆裂射击:向前方所有敌人发射爆炸箭矢，将其击退，使其移动速度降低50%，持续6秒，并对其造成物理伤害。

射击第6行

强化急速射击[名称暂定]:现在急速射击的每次射击都会产生1点集中值。

抉择点:

致命射击:奥术射击和多重射击有30%的几率使急速射击的冷却时间减少5.0秒。

激涌射击:急速射击造成35%的额外伤害，并且瞄准射击有15%的几率重置急速射击的冷却时间。

技巧射击:当多重射击击中3名或以上目标时，你的下一个瞄准射击或急速射击将会弹射并击中最多5名额外目标，对其造成相当于正常情况55%的伤害。

夺命打击:瞄准射击有10%的几率使夺命射击获得一层充能，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论其当前生命值多少。

快速装填:当你的生命值降低至40%以下时，立即重置爆裂射击的冷却时间。此效果每30秒只能触发一次。

射击第7行

乱射:在6秒内进行一连串的射击，对区域内的敌人造成物理伤害，只要乱射激活就能获得技巧射击的效果。

齐射:当技巧射击的效果结束或被消耗时，你的下一个多重射击造成的伤害提高[100/200]%。两级天赋。

稳固集中:连续施放两次稳固射击后，你的急速提高[7/15]%，持续15秒。两级天赋。

独来独往:当你没有激活的宠物时，你的伤害提高10%。

快速射击:夺命射击使瞄准射击的充能速度提高[20/40/60]%，持续3秒。三级天赋。

射击第8行

百步穿杨:爆击伤害提高[2/4]%。两级天赋。

百发百中:瞄准射击和急速射击的冷却时间缩短60%，且瞄准射击的施法速度提高50%，持续15秒。当百发百中生效时，你额外获得50%的集中值。

巨蛇追猎者的诡计:瞄准射击有[50/100]%的几率对主要目标发射毒蛇钉刺。两级天赋。

夺命之眼:夺命射击拥有两层充能。

射击第9行

抉择点:

重型弹药:技巧射击现在弹射的目标数量减少2个，但每次弹射造成的伤害提高25%。

轻型弹药:技巧射击现在使瞄准射击和急速射击额外弹射2个目标。

箭在弦上:施放奥术射击或多重射击会使百发百中的冷却时间降低[1.5/3]秒。两级天赋。

荷枪实弹:你的远程自动攻击有8%几率触发荷枪实弹，使你的下一次瞄准射击变为瞬发且不消耗集中值。

风行者的遗产:瞄准射击有几率额外发射[3/6]支风之箭矢，同时攻击你的目标。两级天赋。

二连发:你的下一次瞄准射击将会立即触发第二次射击，造成100%的伤害且不消耗集中值。抑或你的下一次急速射击在引导期间的射击次数提高100%。

抉择点:

鹰爪的全神贯注:百发百中持续时间延长3.0秒，使你所有技能消耗的集中值降低25%。

千里之目:百发百中激活时，你每秒获得13爆击等级，最多叠加10层。

哀恸箭:射出一支魔法箭，对你的目标造成暗影伤害，并对目标周围8码范围内的所有敌人额外造成暗影伤害。被哀恸箭击中的所有目标均会沉默5秒。

风行者的指引:瞄准射击额外发射的风之箭矢的爆击几率提高[5/10/15]%，造成的爆击伤害提高[5/10/15]%。三级天赋。

生存猎人天赋

生存第1行

猛禽一击:凶狠的猛击，造成物理伤害。

生存第2行

狂野:你的宠物造成的所有伤害提高[5/10]%。两级天赋。

鱼叉猛刺:向敌人投掷一柄鱼叉，使其定身在原地，持续3秒，并将你自己拉向敌人所在的位置。

生存第3行

野火炸弹:朝目标投掷一枚炸弹，爆炸对锥形范围内的敌人造成火焰伤害，并用野火将其点燃，在6秒内造成额外的火焰伤害。

掠食者:杀戮命令有[8/16/25]%的几率立刻重置其冷却时间。三级天赋。

强化鱼叉猛刺[名称暂定]:鱼叉猛刺的冷却时间缩短[5/10]秒。两级天赋。

生存第4行

觅血者:杀戮命令使目标在8秒内流血。在12码范围内每有一名敌人流血，你和你的宠物就能获得10%的攻击速度。

利矛之刃:杀戮命令使你下一次猛禽一击的伤害提高[8/16/25]%，最多可叠加3次。三级天赋。

接战协定:鱼叉猛刺造成物理伤害，并在10秒内产生20点集中值。击杀敌人可重置鱼叉猛刺的冷却时间。

生存第5行

游击战术:野火炸弹现在有2层充能，且初始爆炸伤害提高100%。

抉择点:

削凿:一次横扫攻击，打击你前方所有的敌人，造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。

屠戮:向附近所有敌人发动疾速攻击，对每一个目标造成物理伤害。目标数量超过5个后造成的伤害降低。最多3层充能。

猫鼬撕咬（替代猛禽一击）:一次野蛮的攻击，造成物理伤害，并使你获得猫鼬之怒。

猫鼬之怒:使猫鼬撕咬的伤害提高15%，持续14秒，最多可叠加5次。连续攻击不能延长持续时间。

生存第6行

强化野火炸弹:野火炸弹的伤害提高[8/16/25]%。三级天赋。

突刺:你的近战攻击和技能范围扩大[1/2/3]码。三级天赋。

狂乱打击:削凿每命中一个目标（最多5个目标），可以使野火炸弹的剩余冷却时间缩短1秒。

侧翼打击:你和你的宠物一起跃向目标发起协同进攻，造成物理伤害。为你和你的宠物产生30点集中值。

长矛专注:猛禽一击和猫鼬撕咬的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

生存第7行

爆破专家:夺命射击使野火炸弹的冷却时间缩短[2.5/5/7.5]秒。三级天赋。

锋锐:造成的爆击伤害提高[2/4/6]%。三级天赋。

长矛横扫:猛禽一击、猫鼬撕咬、屠戮和削凿的伤害提高[5/10/15]%。三级天赋。

战术优势:侧翼打击和野火炸弹的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

杀手伙伴:杀戮命令的伤害提高[5/10]%。两级天赋。

生存第8行

野火灌注:往你的野火炸弹里添加特殊试剂，每次投掷时随机赋予其一种强化属性。

强能盟友:你和你的宠物的集中值上限提高[10/20]点。两级天赋。

雄鹰守护:使你的猛禽一击和猫鼬撕咬的射程提高至40码，持续15秒。

协同进攻:你和你的宠物冲向目标，造成物理伤害。你与宠物的连接在20秒内增强，使宠物的基础攻击强化你下一个释放的技能:

削凿:额外降低野火炸弹1秒冷却时间。

夺命射击:对目标施加殷红裂创效果。

精准:你和你的宠物的爆击几率提高[2/4/6]%。三级天赋。

生存第9行

致命组合:当杀戮命令的冷却时间重置时，你有[5/10/15]%的几率重置夺命射击的冷却时间，并使你的下一个夺命射击能够对所有目标使用，无论目标的生命值多少。三级天赋。

协同杀戮:协同进攻激活时，杀戮命令重置后的下一个杀戮命令的爆击几率提高[33/66/100]%。

生存第10行

雄鹰之怒:凶猛地攻击前方所有的敌人，造成物理伤害，持续4秒。杀戮命令的冷却时间重置时，雄鹰之怒的冷却时间缩短3.0秒。

猛禽狩猎:对你宠物的目标施放猛禽一击或削凿会使协同进攻的持续时间长1.5秒。

锐矛之锋:你和你的宠物向敌人冲锋，打击他们并造成物理伤害。随后你与宠物行动如一，持续12秒。激活期间，你的宠物造成的伤害提高25%，猛禽一击和猫鼬撕咬在4秒内额外造成35%的伤害，并且杀戮命令的重置几率提高20%。

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