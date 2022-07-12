小米应用商店：下架1.1万+无法联系且拒不整改应用

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今日，小米应用商店官方发布消息称，将开展“APP侵害用户权益治理”系列行动，对在架APP进行隐私安全合规方面的检查。

截至6月30日，已完成全量在架应用的隐私安全问题检测，在协助开发者完成合规修改的过程中，对共计11375款无法联系、拒不整改的应用进行下架处置。

同时，清理类应用为“频繁恶意弹窗”、“侵害用户隐私”等用户投诉的高发区，严重侵害了小米用户合法权益和MIUI系统体验。本次“APP侵害用户权益系列治理行动”也将针对在架、非在架清理类产品，进行集中排查与治理。

小米应用商店将从即日起停止清理类应用收录，并从2022年7月12日起逐步推进下架等处理措施。

下一步，小米应用商店还将开展针对“SDK隐私合规问题”的专项检测行动，重点针对“APP、SDK违规处理个人用户信息”等问题进行专项整治，对于存在问题的应用，优先引导开发者在规定期限内自行整改，对整改逾期或拒不配合等问题APP将进行处理。

值得一提的是，小米还启动“通过热更新能力从事违法违规行为”的排查专项。平台发现大量违规应用通过“热更新”的技术方式，从事违法行为。“热更新违规”也是用户举报和反馈的高发区。

目前，由于“热更新”能力技术隐蔽性强，常被不法开发者用于技术对抗，绕过监管和检测。小米应用商店坚决支持肃清此类通过“热更新”手段从事违法违规行为的应用，并积极建设技术能力和制度手段来整治“热更新违规”产品。对集成“热更新能力”或“安装和执行可更改应用特性/功能代码”的产品，进行持续的巡查和检测，对明确识别存在违规行为的产品进行下架和必要手段处置。

（举报）