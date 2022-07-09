抖音推出独立种草内容社区App「可颂」：未接入购物功能

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日消息:据Tech星球报道，抖音已正式推出旗下内容社区「可颂」App。
整体来看，其设计上除没有接入「购物」功能外，整体类似于小红书，是一款拥有图文和视频内容的社区，内容排布采取的是双列瀑布流形式，用户可以在首页中看到平台推荐的相关内容，这些内容源自抖音的创作者，其中在首页的关注界面，用户可以看到自己所关注对象的内容创作。
据了解，目前可颂App iOS版和Android版本都能下载。
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整体来看，可颂App其设计上除了没有接入“购物”功能外，整体类似于小红书，是一款拥有图文和视频内容的社区，内容排布采取的是双列瀑布流形式，用户可以在首页中看到平台推荐的相关内容，这些内容源自抖音的创作者，其中在首页的关注界面，用户可以看到自己所关注对象的内容创作...在可颂App底部导航栏的“搜索”界面中，用户可以看到相关的话题内容，同时也能进行内容和创作者的查找......
据Tech星球报道，抖音将上线一款全新种草App“可颂”，在内部的项目代号为“G”，定位是一个年轻人生活方式社区，Slogan为“年轻人新生活方式”...业内人士指出，“可颂”就相对于是抖音版“小红书”，依附于抖音生态，为抖音电商、本地生活等业务形成协同和服务...一直以来，字节都在尝试布局种草...
该功能旨在将种草门槛进一步降低，吸引更多的人进行创作，用户可以通过抖音实现图文种草，该功能是为了在直播、短视频等种草方式外，通过图文种草模式，补全抖音的种草玩法，打造直播+短视频+图文的生态链路...但这还不够，因为抖音内的种草功能还是过于“零碎”，无法形成聚集效应，仍需要独立的App为抖音用户提供一个交流社区，形成稳定的种草氛围，这样做不仅可以为抖音减负，还可以在域外打造一个新的平台，对标“小红书”，形成独立的种草生态，所以，身负重任的“可颂”，即将“破壳而出”，成为抖音在种草领域的重要布局......
对于不少年轻人来说，刷短视频”和看种草”可以说是并列的两大休闲方式；字节跳动计划推出一款新的种草App可颂”，弥补自身在这方面的空白...而根据相关人士透露，可颂可以看做是抖音版的小红书，将依托于抖音的生态，与抖音电商、本地生活等服务形成协同矩阵，实现一站式的使用体验...抖音App的开发者北京微播视界科技有限公司”已经注册了名为可颂Android软件”的软件著作权...
有消息称字节跳动将推出依托于抖音生态的种草App可颂”，今天，该App正式在各大应用市场上线...而在内容上，可颂则依托于抖音庞大的视频内容，用户能够在可颂直接查看同账号下抖音关注对象的内容创作，推荐内容也基本都来自于抖音...需要注意的是，可颂目前并没有直接接入购物”功能，这或许会在一定程度上降低用户冲动消费”的可能性...
到了2021年，虎牙在上线9.0版本App中，则对搜索页、直播间、个人主页改版，新增热点页，提供更多元的体育、赛事、PGC内容等，大力推动“直播+视频+社区”的融合...到了2020年，斗鱼明确将自己定位为“以电竞为核心的多元化社区”，这是斗鱼首次强调自己的“社区”身份...对比虎牙的社区产品思路，斗鱼的社区是以电竞为核心，发展多元化社区生态...还有虎扑也曾搭建直播入口，内容社区平台们争相入局了直播电商...不管内容社区做直播，还是直播平台做社区，都有着天然的内容储备优势......
据苹果此前面向开发者发布的通知，今日起，支持账户创建的 App 必须有删除账号功能...苹果表示，开发者在更新 App 时需注意的相关要求如下:...如果 App 提供通过 Apple 登录，在删除账户时开发者将需要使用通过 Apple 登录 REST API 来撤销用户令牌...遵循关于储存和保留用户账户信息以及处理账户删除的适用法律要求...
iOS16还配备了多个新的API，其中包括一个为第三方应用提供对讲机功能的API...这个新的API被称为「Push to Talk」，它可以让开发者在他们的iOS应用中添加对讲机功能...当有人向你发送消息时，屏幕顶部会显示对讲机通信，iOS 会显示应用程序图标和与你交谈的人的姓名...
抖音618好物节战报 报告显示，6月1日至18日，抖音电商直播总时长达4045万小时，挂购物车的短视频播放了1151亿次...抖音测试自动播放下一条视频功能 抖音APP正在小范围测试“自动播放下一个视频”功能，获得测试资格的用户在“设置”新增了“自动播放”功能按钮...腾讯看点快报APP将停运腾讯看点快报APP发布停运公告称，将于2022年7月18日12:00起正式停止运营和服务，用户将无法登录并获取资讯服务，届时快报App也将从应用商店下架......
老师可以充分发挥创造力，设置更吸引孩子的打卡活动，孩子完成任务会自动生成打卡日签，可以分享展示自己的成就...老师可以自由选择时间创建新的打卡任务，支持图文、音视频等多种打卡形式，配置好的打卡活动可以编辑修改内容，也可以一键复制生成新的活动...老师设置好的打卡活动除了可以点对点分享给家长，还会自动同步到微校的打卡任务中，很好地提升了活动的曝光量，除了在读老生之外，能覆盖更多潜在学员...打卡活动支持查看每位学员的打卡情况，便于识别高活跃学员，而且及时复盘可以为之后的活动沉淀经验......
操作如下：将相机调整到视频模式，点击菜单找到短片记录画质，选择短片记录尺寸，选择高帧频，启用。设置完成后，返回到主页面拍摄即可。
能玩。和平精英的最低配置要求是运行内存4G以上，安卓5.0版本以上，所以Helio G25虽然性能很差，但是也是能跑和平精英的，虽然玩起来还是稍微有点掉帧和卡顿，但是如果要求不高的话，那么Helio G25玩和平精英也是能接受的。《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验类型国产手游，该作于2019年5月8日正式公测。该游戏采用虚幻4引擎研发，沿袭端游《绝地求生》的玩法，以及前作《绝地求生:刺激战场》与《绝地求生:全军出击》的运营模式，致力于从画面、地图、射击手感等多个层面还原原始端游数据，为玩家全方位打造出极具真实感的军事竞赛体验。
佳能ESO M20佳能ESO M200和佳能ESO M100两者的传感器相同，都是尺寸为C画幅，2410万像素，液晶屏尺寸3英寸，104万像素。佳能ESO M200支持143个自动对焦区域，全像素双核CMOS AF，相差检测方式，反差检测自动对焦方式（拍摄4K短片时），且有内置LED闪光灯，自动对焦辅助光。而M100对焦系统是49点对焦，无闪光灯。综上佳能ESO M200更好一点。
不是红魔 7S的分辨率是1080×2400，它是一块6.8英寸的OLED屏幕，机身尺寸为尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重 215g，屏下指纹解锁。红魔 7S Pro还拥有屏下摄像头。红魔7S提供红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，LPDDR5X+UFS3.1，165W 快充
比麒麟659跑分差。两者对比联发科 Helio G25的优点:1.发布时间比麒麟659更晚3年2.具有更小尺寸的晶体管（12对16纳米）3.更好的指令集架构两者对比海思麒麟659的优点:1.更高的 GPU 频率 （~38%）2.显示更好（高达28%）AnTuTu9得分 –119K 与93K3.CPU 核心频率提高18%（2360与2000MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:Helio G25的安兔兔跑分为93310，麒麟659的安兔兔跑分为119333。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。麒麟659的单核跑分为195，多核跑分为881。
不可以佳能ESO M200 机身右侧并未搭载其他接口，只有一个扬声器。虽然缺失了外置麦克风接口，不过针对这款相机的定位以及适用人群来看，机内收音足够满足需求，且佳能EOSM200 在机内收音上可以调节录音电平，并且提供了风声抑制和衰减器。
尺寸、电池等不同尺寸：红魔 7S尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重量215克；红魔 7S Pro尺寸为 166.27×77.1×9.98mm，重 235 克电池容量：红魔 7S是4500mAh；红魔 7S Pro电池是5000mAh存储：红魔 7S最高存储是512GB；红魔 7S Pro最高存储是1TB
没有可比性。Helio G25和天玑700比都相差太远，性能更是天差地别。联发科天玑7005G是2020年发布的中端5G 移动平台。它具有八核 CPU，具有2个2.2GHz Cortex-A76内核和6个2GHz Cortex-A55内核。芯片组的 GPU 是ARM Mali-G57MC2。联发科Helio G25是2020年发布的入门级4G 移动平台。它拥有一个八核 CPU，具有4个2GHz Cortex-A53内核和4个1.5GHz Cortex-A53内核。该芯片组的 GPU 是PowerVR GE8320。Geekbench5单核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为565联发科 Helio G25的跑分为140Geekbench5多核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为1730联发科 Helio G25的跑分为475
没有佳能ESO M200是没有热靴接口的，热靴接口就是外接闪光灯的接口。热靴机身顶部用以接驳闪光灯、摄像灯、各种功能麦克风（单声道、双声道、变焦、四声道立体声等）的专用插槽式接口，槽中置有提供这些临时性外接设备正常工作的电源接头，和音频信号输入的接口，这些接口大多都设计成暗藏在槽中的形式，有些还有热靴盖，热靴表面都有两条平行的金属沟槽，用来卡紧这些外接设备的紧固螺栓。
没有红魔 7S的解锁方式是屏下指纹解锁，没有人脸解锁方式。人脸解锁方式相较屏下指纹解锁看起来会更快，但如果是戴口罩的情况下，那么指纹解锁方式则更容易解锁。红魔 7S采用了6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，有红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，最高 18GB 内存 + 512GB 存储，拥有 64MP 主摄，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充
支持64位。Helio G25的中央处理器是64位的，虽然是支持64位，但是有的手机用Helio G25可能是32位，因为迫于性能不佳，所以还需要看具体手机到底是几位的。64位处理器是采用64位处理技术的CPU，相对32位而言，64位指的是CPU GPRs（General-Purpose Registers，通用寄存器）的数据宽度为64位，64位指令集就是运行64位数据的指令，处理器一次运行64bit数据。不能因为数字上的变化，而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下，32bit处理器的性能甚至会更强，即使是64bit处理器，也是在64bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势，但不可迷信64bit。
不能玩。Helio G25就芯片性能上来说虽然能运行起来原神这款游戏，但是玩起来非常的卡，掉帧也是非常严重，而且Helio G25虽然是64位的，但是有的手机迫于性能不好可能做32位的，原神可能就无法运行，Helio G25的性能相当于骁龙450左右，甚至还不如骁龙450，多核的跑分比起450相差一半，如果想流畅运行原神都是要骁龙8系列以上才可以，所以Helio G25是不能玩原神的。建议还是用电脑或者换骁龙835左右性能的芯片手机来玩原神。
约22.3×14.9mm佳能ESO M200传感器尺寸约22.3×14.9mm。相机最重要的方面之一就是传感器的尺寸，更大的传感器将捕获更多光线，从而改善低光性能、动态范围和一般图像质量。
是红魔 7S采用的是DC调光方式，这种调光方式比PWM调光方式对眼睛的保护更好，因此也是目前绝大多数手机中比较常见的调光方式。由于现在大多数的智能手机使用OLED屏幕，这种屏幕的特点是对比度高，可视角度好，省电，屏幕轻薄等诸多优势，缺点是低亮度的时候会出现频闪，对眼睛十分不好，因此很多手机厂商开始在手机内采用DC调光方式。
骁龙450左右。两者相比高通骁龙450的优点:1.浮点计算性能提高3倍2.骁龙对游戏优化更好3.骁龙450的安兔兔跑分更高两者对比联发科 Helio G25的优点:1.支持100% 更高的内存带宽（14.9对7.46GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（12对14纳米）3.CPU 核心频率提高11%（2000与1800MHz）4.更好的指令集架构性能、功耗等指标的总体比较:安兔兔的跑分情况：骁龙450的安兔兔跑分为99553，Helio G25的跑分为93310。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙450的单核跑分为150，多核956，Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。
有佳能EOS M200搭载了可手动弹出的内置闪光灯，闪光指数虽然不高，但是足以满足日常补光需求，在某些创意拍摄中也能发挥出它的作用。
3840×2160佳能ESO M200屏幕分辨率为3840×2160，像素为4K短片拍摄。视频分辨率:3840×2160，1920×1080，1280×720照片分辨率:L（大）:2400万像素(6400×4000)M（中）:约1060万像素(3984×2656)S1（小1）:约590万像素(2976×1984)S2（小2）:约380万像素(2400×1600)RAW/C-RAW:2400万像素（6000×4000）
能打。王者荣耀的最低配置要求是高通400系芯片、联发科mt6752以上，Helio G25的性能大概额骁龙450差不多，所以也是可以玩王者荣耀的。Helio G25结合了运行速度高达2GHz 的八核 Arm Cortex-A53CPU 和速度高达650MHz 的 IMG PowerVR GE8320GPU，提供快速而有趣的游戏体验。全屏智能手机设计比例高达20:9，配备 HD+ 分辨率显示屏，可在性能和能效之间实现出色平衡。
三网5G（SA/NSA）等红魔 7S支持的频段包括2G：GSM 2/3/5/83G：WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G：CDMA4G：TDD-LTE B34/B38/39/40/41 4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B665G：NSA n41/n78//n77/n38 5G：SA n41/n78/n1/n77（3600M-4100M）/n28A/n3/n7/n8/n20/n5
用相应的APP功能检测红魔 7S新增了心率检测功能，在手机内可以使用对应的APP来检测心率。红魔7S搭载了一块6. 8 英寸，分辨率为2080× 2400 的OLED屏，支持165Hz刷新率及多档调节功能，供应商来自国产维信诺，屏下指纹识别支持心率检测。