抖音推出独立种草内容社区App「可颂」：未接入购物功能

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日消息:据Tech星球报道，抖音已正式推出旗下内容社区「可颂」App。

整体来看，其设计上除没有接入「购物」功能外，整体类似于小红书，是一款拥有图文和视频内容的社区，内容排布采取的是双列瀑布流形式，用户可以在首页中看到平台推荐的相关内容，这些内容源自抖音的创作者，其中在首页的关注界面，用户可以看到自己所关注对象的内容创作。

据了解，目前可颂App iOS版和Android版本都能下载。

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