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快手电商调整4G/5G上网类目部分店铺类型的入驻方式

2022-07-07 09:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:昨日晚间，快手电商发布公告称，为维护快手电商平台健康生态，保障用户权益，平台现针对【手机/数码/电脑办公】-【网络设备/网络相关】-【4G/5G上网】类目部分店铺类型的入驻方式由开放入驻调整为定向邀请，并同步公布准入标准和相关经营要求。

公告于2022年7月6日发布，于2022年7月14日生效。

调整后，部分店铺类型入驻方式变更，【4G/5G上网】类目下包括无线路由器、随身Wi-Fi（不含内置卡）、随身Wi-Fi(含内置卡且支持换卡)、随身Wi-Fi(含内置卡且不支持换卡)等产品在旗舰店、专营店、专卖店、卖场型旗舰店为定向邀请。面向普通企业店铺、个体工商户、个人店铺则不开放。

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行业资质方面，调整后国产要求以下资质要求1至5缺一不可:

1、营业执照（且经营许可范围内包含对应经营类目）;

2、商标注册证（第九类，需包含:网络通讯设备）;

3、电信设备进网许可证;

4、SRRC认证;

5、3C认证;

6、若售卖商品涉及提供流量卡相关服务，需要提交《增值电信业务经营许可证》，业务种类（服务项目）及覆盖范围需包含:信息服务业务(不含互联网信息服务)。

经营商户在考核期中如违反以下任意一条要求，平台将关闭其【4G/5G上网】类目经营权限:

  • 小店购物体验星级低于3.5分;

  • 品退率（t-15~t-45）高于【4G/5G上网】三级类目均值2倍或【手机/数码/电脑办公】一级类目均值3倍;

  • 差评率（t-15~t-45）高于【4G/5G上网】三级类目均值2倍或【手机/数码/电脑办公】一级类目均值3倍;

  • 考核期结束后【4G/5G上网】三级类目累计支付金额累计不足100万元;

  • 品牌&经销商已经不符合清单准入标准;

  • 商品经抽检不合格或商品上市资质缺失或商品无上市资质;

  • 因市场监管临时处置、经营不善对平台造成不良负面影响的;

  • 在经营过程中平台发现售卖的类目品牌与申请时不一致。

特别说明:以上因（1）(2)(3)(4)(5)被回收权限的商家3个月内不可再次发起类目权限申请，其中因(6)(7)(8)(9)情形被回收权限的商家永久不得再次发起准入。

平台将于7月21日统一关闭不符合定邀标准商家的【4G/5G上网】类目经营权限，并同步下架其店铺内该类目下的存量商品。如符合定向邀请标准后商户朋友仍可按照平台要求申请入驻。

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