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周杰伦先行曲歌词大全 周杰伦新专辑最伟大的作品歌词

2022-07-06 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:今天中午，周杰伦先行曲MV一经发布就爆了。网友们听后纷纷表示爷青回。本以为周杰伦给新专辑取名《最伟大的作品》是一种狂傲。看了MV后才发现，他说“最伟大的作品”并不是自己的歌，而是这个世界上最伟大的艺术作品们

在MV中，周杰伦穿越到1920年，见到了马格利特的绿苹果，达利的超现实，常玉画的大腿，莫奈的睡莲，徐志摩的诗。他的新歌致敬了诸多世界著名的大家。

image.png

以下是周杰伦先行曲MV完整版歌词:

哥穿着复古西装 拿着手杖 弹著魔法乐章

漫步走在 莎玛丽丹 被岁月 翻新的时光

望不到边界的帝国 用音符筑成的王座

我用琴键穿梭1920错过的不朽

啊 偏执是那马格利特 被我变出的苹果

超现实的是我 还是他原本想画的小丑

不是烟斗的烟斗 脸上的鸽子没有飞走

请你记得 他是个画家 不是 什么调酒

达利翘胡是谁给他的思索 弯了汤匙借你灵感不用还我

融化的是牆上时钟还是乳酪 龙虾电话那头你都不回我

浪荡是世俗画作里最自由不拘的水墨

花都优雅的双腿是这宇宙笔下的一抹

飘洋过海的乡愁种在一无所有的温柔

寂寞的枝头才能长出 常玉要的花朵

小船静静往返 马谛斯的海岸

星空下的夜晚 交给梵谷点燃

梦美的太短暂 孟克桥上呐喊

这世上的热闹 出自孤单

花园流淌的阳光 空气摇晃着花香

我请莫内帮个忙 能不能来张自画像

大师眺望著远方 研究色彩的形状

突然回头要我说说我对我自己的印象

世代的狂 音乐的王 万物臣服在我乐章

路还在闯 我还在创 指尖的旋律在渴望

世代的狂 音乐的王 我想我不需要画框

它框不住 琴键的速度 我的音符 全部是未来艺术

日出在印象的港口来回 光线唤醒了睡著的花叶

草地正为一场小雨欢悦 我们彼此深爱这个世界

停在康桥上的那隻蝴蝶 飞往午夜河畔的翡冷翠

遗憾被偶然藏在了诗页 是微笑都透不进的世界

巴黎的鳞爪 感伤的文法 要用音乐翻阅

晚风的灯下 旅人的花茶 我换成了咖啡

之后他就 爱上了苦涩这个复杂词汇

因为这才是挥手 向云彩道别的滋味

小船静静往返 马谛斯的海岸

星空下的夜晚 交给梵谷点燃

梦美的太短暂 孟克桥上呐喊

这世上的热闹 出自孤单

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