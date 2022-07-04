罗永浩持锤子科技1462万股权被解冻

由于手机行业创业失败，罗永浩欠下了6个亿的债务，不过他没有做老赖，这两年靠直播带货还债，被网友戏称为真还传，现在只剩下1个亿了，罗永浩债务方面的情况也在好转，即将投入下一次创业...据企查查信息，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...上述执行通知书涉及的罗永浩所持北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也已解冻...6月12日，罗永浩在其个人微博发文称，将退出所有社交平台，埋头创业......