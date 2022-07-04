罗永浩持锤子科技1462万股权被解冻

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:企查查App显示，近日，成都锤子科技集团有限公司新增股权解除冻结信息，股权数额为1462万元，被执行人为罗永浩。
6月12日，罗永浩宣布，正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业。
在债务方面，罗永浩透露称，已发生的直接债务还剩不到一个亿，全还完要到11月前后。
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由朱宸慧（雪梨）和林珊珊共同持股的舟山蕴予投资合伙企业新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧，冻结数额716万...该企业成立于2016年8月，朱宸慧为执行事务合伙人及疑似实际控制人...去年11月，雪梨、林珊珊因偷逃税款被处罚...
6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结...罗永浩所持的北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也解除冻结...
据工商资料显示，舟山蕴予投资合伙企业（有限合伙）新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结数额716万...虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得8445.61万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税3036.95万元...林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）则是在2019年至2020年期间，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得4199.5万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税1311.94万元......
影视明星郑凯900万股权被冻结登上热搜榜...企查查APP显示，上海猎豹文化传媒有限公司新增股权冻结信息，被执行人为郑恺，冻结股权数额900万元人民币，执行通知书文号（2022）沪法执0120民初字第9525号...企查查信息显示，上海猎豹文化传媒有限公司成立于2016年...
据罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...罗永浩在微博宣布，其将退出微博和所有社交平台，再次埋头创业...
由于手机行业创业失败，罗永浩欠下了6个亿的债务，不过他没有做老赖，这两年靠直播带货还债，被网友戏称为真还传，现在只剩下1个亿了，罗永浩债务方面的情况也在好转，即将投入下一次创业...据企查查信息，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...上述执行通知书涉及的罗永浩所持北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也已解冻...6月12日，罗永浩在其个人微博发文称，将退出所有社交平台，埋头创业......
据港交所披露的文件显示，腾讯控股在6月15至16日出售新东方在线7460万股，减持后持股比例由9.04％降至1.58％...近期，新东方在线旗下直播平台东方甄选，因主播采用“双语带货”火爆网络，新东方在线股价上周连续上涨一周...
最近，东方甄选带货直播的爆火，带动了新东方在线的股价暴涨，最高价超过33港元/股，较五月底的不到4港元来说，几乎翻了十倍之多。不过新东方在线的涨幅最近两天明显出现颓势，虽然直播依然火爆，但是股价已经连续两个交易日大跌，今日收盘跌幅达到32.08%，目前报价16.98港元/股。而在这背后，除了直播间稍有降温之外，或许还有着一些主力离场的推手。据@新浪科技 最新报道，腾讯控股在6月15-16日期间，出手了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%，按照今日收盘价来说，价值超过了12亿港元（约10亿人民币）。不过，根据新
据财联社消息，据港交所披露文件:腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%...6月20日，新东方在线股价暴跌16%，股价已经回落到20港元，相比前几天的高位跌了36.6%，连续第二日下滑...
据港交所披露文件：腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%...前些天新东方旗下直播间“东方甄选”因“双语直播”引爆网络，单日带货销售额也从百万级别跃升至千万级别，与此新东方在线股价也接连暴涨，短短一个月涨了近10倍...
准确性还可以，但不能作为诊疗依据。小米手环7Pro检测心率的原理是采用光电容积脉搏波描记法（PhotoPlethysmoGraphy，简称PPG），以LED光源和探测器为基础，测量经过人体血管和组织反射、吸收后的衰减光，记录血管的搏动状态并测量脉搏波。当LED光射向皮肤，透过皮肤组织反射回的光被光敏传感器接受并转换成电信号再经过AD转换成数字信号，血液对特定波长的光有吸收作用，血液是红色的，反射红光，吸收绿光，这样就可以测算出心率。算平均心率的话其实还是很准确的，但是自然是不能跟医疗器械相比。
全尺寸四级背光键盘，1.3mm键程小米Book Pro 162022 键盘支持屏幕自动亮度与键盘自动亮度调节，全尺寸四级背光键盘，1.3mm键程，PTP触控板，支持微软PTP clickpad技术，可实现精准光标控制和多指手势控制功能，如整屏滚动、程序切换、画面缩放等手势
约108.2×67.1×35.1毫米佳能ESO M200尺寸仅约108.2×67.1×35.1毫米，拥有小型的机身设计，对于手部纤细的女生也可以轻松地握在手中，具有智能手机般良好的便携性。加之相机的强大拍摄性能，可随身携带，轻松拍摄出迷人好照片。
可以。小米手环7Pro支持微信/支付宝离线支付，用户在手机中绑定小米手环7Pro，之后就可以在手环中显示付款码进行付款。【绑定方式】:手环端点击应用列表支付中开启微信/支付宝支付功能---点击微信/支付宝--打开手机微信/支付宝扫一扫功能扫描手环上显示的二维码，然后按照提示进行绑定。贴士:手环需先升级到最新版本，可以点击我的--小米手环--检查更新。
佳能EF-M卡口佳能ESO M200 是一款入门级无反光镜相机，使用佳能的EF-M卡口。这是对M100 更新，主要的变化是支持垂直视频捕获。它具有 2400 万像素APS-C CMOS传感器。可以捕获25p的4K视频，还可以创建4K延时短片。
处理器型号为i7-1260P或i5-1240P小米Book Pro 16 2022款的处理器有两个版本，分别是i5-1240P和i7-1260P，基本参数：i7-1260P基准频率2.1GHz，最高睿频频率4.7GHz，12 核 16 线程处理器，L3 级缓存 18MB；i5-1240P基准频率 1.7GHz，最高睿频频率 4.4GHz，12 核 16 线程处理器，L3 缓存 12MBi7-1260P在Geekbench5 测试标准下，单核得分1709，多核得分甚至达到了9686；i5-1240P单核跑分 1648 分，多核心跑分 8550 分
不支持。小米手环7Pro是不支持查找手环的，而小米手环7和NFC以及小米手环6及NFC版本都是支持查找手环的。小米手环7Pro共有夜跃黑、静息白两款配色，分别搭配锖色和浅金色边框;拥有六款经典配色腕带和梵高绿、莫奈灰两款时尚撞色腕带。
约262g佳能ESO M200重量约262g（仅机身），299g(包含电池和存储卡)。极致轻便机身重量，以及108.2×67.1×35.1mm的宽高厚尺寸。机身外观尺寸:108.2×67.1×35.1mm。这些都足以证明它比一般微单相机有着更大的优势。
356.45mm * 243.76mm * 14.9mm，重量约1.8kg小米Book Pro 16 2022款的机身尺寸为356.45mm * 243.76mm*14.9mm，重量约1.8kg(含电池，具体重量依据产品出货配置为准) ，A/C面全CNC机身，D面为冲压，140° ± 5°。这款笔记本使用了16英寸OLED超视网膜屏，3840 x2400 分辨率，16: 10 显示比例，60Hz刷新率，600nits峰值亮度，1000000: 1 对比度， 100% DCI-P3 色域
不可以。小米手环7 Pro是不支持解锁笔记本电脑的，7和NFC版本也是不支持，只有小米手环6和NFC版本是支持解锁笔记本的。小米手环7 Pro支持全天心率监测、全天候血氧饱和度监测，血氧饱和度过低时，主动振动提醒呼吸状态；此外，还支持全天压力监测、科学睡眠监测、女性健康管理、呼吸训练等功能。
2个全功能接口、1个雷电4、1个3.5mm耳机麦克风插孔小米Book Pro 16 2022款笔记本电脑的接口有2个全功能(USB3.2 Gen2+PD+DP1.4） ，1个Thunderbolt™ 4接口(40Gbps)，支持双路4K视频输出或单路8K视频输出，1个3.5mm耳机麦克风插孔， MIC+Headphone二合一
不是佳能ESO M200是一款采用2410万像素APS-C画幅CMOS的微单，图像感应器在表现背景虚化效果方面很有优势。较大的图像感应器面积，更容易得到背景虚化效果。当使用远摄焦距靠近被摄体拍摄，或使用大光圈镜头开大光圈拍摄时，可获得大幅柔和的虚化效果。
不支持。小米手环7Pro支持微信和支付宝支付，但是不支持银联闪付。银联手机闪付是中国银联推出的移动互联网支付产品，包括多品牌手机Pay、HCE及可穿戴支付。银联手机闪付依托近场通信、支付标记化等技术，让支付极致便捷的同时，确保支付安全。银联手机闪付现已支持线下非接触支付、二维码支付、远程在线支付等多种支付方式，让用户不仅能在超市、便利店、停车场、地铁闸机等线下场所一挥（一扫）即付，还可以在线上APP内安心结账，满足用户及商户的不同支付场景。
3699佳能ESO M200是一款半画幅微单相机，仅机身售价3699，不含镜头。影像的处理器是DIGIC8，最高分辨率是6000×4000。显示屏尺寸是3英寸，屏像素约104万点。搭配两种套机，白色M200-15-45mm售价3969元，黑色M200-15-45mm售价4029元。
本地1080p视频播放最长可达12小时小米Book Pro16 2022款的电池是70瓦时（额定），使用100W GaN电源适配器， 笔记本在关机状态且不接入任何额外装置，处于环境温度25摄氏度， 使用原装100W适配器为笔记本充电，充满电量50%所需时间为35分钟 屏幕亮度150nits、50%音量、关闭键盘背光、不连接WiFi测试条件下，本地1080p视频播放最长可达12小时
不耐高温。手环类的电子产品都不是很耐高温，小米手环7 Pro的工作温度为0℃～45℃。所以小米手环7 Pro虽然是防水，但是不能带着小米手环7 Pro去泡温泉或者是蒸桑拿，温泉的温度大概是在40度左右，虽然小米手环7 Pro是可以正常工作，但是长时间的在高温的环境下很容易损伤手环，如果是蒸桑拿就更不可以佩戴手环了，一般都是高于40度的。
16" OLED超视网膜屏，3840 x2400 分辨率，16: 10显示比例小米Book Pro 16 2022款的屏幕是16英寸OLED超视网膜屏，3840 x2400分辨率，283PPI，3.65mm窄边框，90.68%屏占比，16: 10显示比例，170°广视角， 60Hz 刷新率， 600nits峰值亮度，1000000: 1 对比度， 100% DCI-P3 色域 / Delta E ≈ 0.33，通过德国莱茵TÜV硬件级防蓝光认证
DIGIC8佳能ESO M200配备佳能最新的DIGIC8图像处理器，在拍摄照片的时候有助于记录更清晰与丰富的图像细节。EOS M200的ISO达到ISO25600，DIGIC8图像处理器在高ISO的情况下更能抑制图像产生的噪点，可以放心用它拍摄夜景。
235mAh。小米手环7 Pro的电池容量为235mAh，为锂离子聚合物电池，充满电大概需要1个小时，充电接口类型是磁吸顶针充电口。小米手环7 Pro长44. 7 毫米，宽28. 8 毫米，厚 11 毫米，主体净重（不含腕带的重量）约为20. 5 克。搭载 235 毫安时锂离子聚合物安全电池，采用磁吸式顶针充电口，配备1. 64 英寸AMOLED彩色方屏。
全尺寸四级背光键盘，1.3mm键程小米Book Pro 14 2022款的键盘支持屏幕自动亮度与键盘自动亮度调节，全尺寸四级背光键盘，1.3mm键程，PTP触控板，支持微软PTP clickpad技术，可实现精准光标控制和多指手势控制功能，如整屏滚动、程序切换、画面缩放等手势，同时它还有指纹电源按键