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新东方回应进军美妆带货：暂无拓展美妆带货的规划

2022-07-02 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:日前，网友发现东方甄选在抖音上线了一个名为“东方甄选之个护美妆”的新账号，简介称这是东方甄选品牌旗下唯一美妆账号。

新东方直播间 (2)

众人猜测东方甄选将进军美妆带货领域。对此，新东方回应称在线相关负责人回应称，暂时没有拓展美妆带货的规划，现在还是聚焦在农产品和图书品类上面。这件事本身涉及战略层面，未来的事确实谁都说不好。

事实上，除了“东方甄选之个护美妆”外，新东方还出则了“东方甄选自营产品”“东方甄选之图书”“东方甄选美丽生活”等账号。新东方相关负责人表示，公司在东方甄选成立之初还注册了3C数码的一些账号，主要出于品牌保护的目的，但是都没有用于直播或者售卖产品。

此前，新东方在线董事会主席俞敏洪在个人社交平台发文称，东方甄选以卖农产品为主，是要建一个优秀的农业和生活产业链。他还强调，新东方主要做的事情还是教育。新东方正在努力布局几个方面的业务:面向中小学生的素质素养教育体系和产品体系，帮助孩子们全面成长;面向出国留学人群的学习体系和咨询体系;面向大学生的各类考试培训和职业发展培训体系;面向智慧教育的软硬件发展体系。新东方依然会抱着教育初心，在国家政策支持的范围内，继续为广大学生提供他们所需要的服务。

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