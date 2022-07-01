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苹果供应商已经在开发第二代 OLED iPad 显示面板

2022-07-01 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日消息:据The Elec报道，苹果供应商已经在为第二代OLED iPad机型开发显示面板

iPadOS 16图片来源苹果

据称，三星显示正在就新的8.5代OLED沉积设备的价格进行谈判，该设备旨在为平板电脑等设备制造OLED显示面板。三星计划在2024年底使用该设备大规模生产8.5代OLED面板，用于苹果的第二代OLED iPad。

去年，苹果已经开始将其iPad和MacBook生产线过渡到mini LED显示屏，而OLED将用于后续产品。与mini LED显示屏不同，OLED面板使用自发光像素，不需要背光，这可以提高对比度，有助于延长未来iPad和MacBook机型的电池寿命。苹果已经在其最新的iPhone和所有Apple Watch型号上使用了OLED显示屏。

第一代OLED iPad型号，包括11英寸和12.9英寸的iPad Pro，预计将使用LG Display和三星提供的显示屏，使用现有的第6代OLED生产线。第二代OLED iPad转向8.5代OLED面板对于大型设备来说比使用6代更经济，6代更适合智能手机等小型设备，因为它可以在每个基板上生产更多OLED面板。

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首批OLED iPad机型据称计划在2024年推出，因此第二代机型的显示屏在2024年底的量产日期可能会在2025年某个时候推出。

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