有以下游戏。据悉PS VR2有【Horizon Call of the Mountain】(地平线:山之呼唤)的独占游戏,以及Ghostbusters VR(捉鬼敢死队VR)、生化危机8VR,目前PSVR2虽然已经上线了官网,但是其余的消息还没有透露很多,通过PSVR2的感应控制器不难发现,之后的PSVR2肯定会有类似极品飞车之类的竞速游戏,还是很值得期待的。《Horizon Call of the Mountain》是Guerrilla Games 广受欢迎的开放世界系列的衍生产品,在该系列中,人类在机械恐龙统治的末日世界中生存。