快播创始人王欣控股公司被警告 涉嫌侵害个人信息

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:6月21日，快播创始人王欣旗下深圳市云歌人工智能技术有限公司，被深圳市公安局南山分局警告并责令限期改正。处罚事由为，因网络运营者侵害个人信息。
据悉，该公司由王欣持股90%。
资料显示，深圳市云歌人工智能技术有限公司成立于2018年2月，致力于开发人工智能调度系统。
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工信部发文，通报了84款存在侵害用户权益行为APP...工信部称，依据相关法律法规，组织第三方检测机构对群众关注的生活服务类、日常工具类等移动互联网应用程序（APP）进行检查，对发现存在侵害用户权益行为的368款APP提出整改要求...工信部表示，上述APP应在6月8日前完成整改落实工作...
华平投资全资控股公司华瑭大昌传来喜讯，在“第六届未来医疗 100 强”大会上，华瑭大昌CEO程学蕙女士荣获“ 2022 未来医疗 100 强·蔚澜奖·年度创新企业家”大奖，这是对她在高值医疗器械商业化创新服务领域所取卓越成果的肯定，也是对华平投资实力的肯定......
依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序（App）进行检查...工信部表示，上述APP应在6月8日前完成整改落实工作...从本次公开的名单来看，此次的87款APP涵盖了购物、办公、游戏、社交等多个领域，且出现了每日优鲜、便利蜂、拼菜网、天天果园等多款买菜团购软件...
2022 年 1 月 16 日，快手小店年会及颁奖典礼在北京举行，朵拉朵尚李海珍获得由快手官方颁发的“年度信任主播”奖...在快手平台，朵拉朵尚最开始不是以销售为主，而是花了近 3 个月的时间去做快手用户的画像分析，以及朵拉朵尚的产品分析，为朵拉朵尚后续的爆发打下了基础...本次快手官方将“年度信任主播”颁发给李海珍，更是表现了对李海珍及朵拉朵尚的认可和信任，而李海珍能获得这么多人的喜爱，在快手拥有这种超高的粉丝黏性，也是源于粉丝的信任...
据港交所文件，快狗打车控股有限公司通过港交所上市聆讯...招股书显示，快狗打车2018年、2019年、2020年、2021年营收分别为4.53亿元、5.48亿元、5.3亿元、6.6亿元;亏损净额分别为10.71亿元、1.84亿元、6.58亿元及8.73亿元...数据还显示，截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，快狗打车分别拥有约1450万、1980万名、2400万及2760万名注册托运人以及130万名、300万名、420万名及520万名注册司机，注册用户数量达2650万......
6月14日，国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，自2022年8月1日起施行。新《规定》提出，应用程序提供者处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，具有明确、合理的目的并公开处理规则。遵守必要个人信息范围的有关规定，规范个人信息处理活动，采取必要措施保障个人信息安全。不得以任何理由强制要求用户同意个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。同时还要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信?
在担心 AI 会抢走许多人工作的美国联邦调查局（FBI）却警告基于“深度伪造”（Deepfake）和被盗个人信息的工作申请案件有所增加...FBI 在周三的一份公共服务警告通报中指出，深度伪造再次被用于邪恶的目的 —— 这次是假冒被盗者的身份去应聘工作...而得到照片的欺诈者，可利用深度伪造技术来模仿当事人的语音或面容，甚至实时视讯也免不了被骗...Bleeping Computer 指出，即使黑客本人不在美国，他们也很可能希望获得以美元计价的报酬......
加强邮政快递个人信息安全治理...昨日，国家邮政局市场监管司、公安部十一局、国家网信办网络数据管理局联合召开主要电商平台企业涉邮政快递个人信息安全治理专项行动视频推进会，通报前期专项行动中查办的典型案件和发现的突出问题...推行隐私面单、虚拟号码等个人信息去标识化技术，从信息源头阻断不法分子实施犯罪的可能性...理想汽车纯电车型或搭载麒麟电池...麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可轻松实现整车1000公里续航...理想汽车创始人李想转发了该微博，并表示“明年见”，暗示旗下纯电车型或搭载麒麟电池......
KOO钱包作为年轻人关注的潮流互联网金融服务平台，一直为以年轻人为核心的广大个体消费者和小微企业主提供力所能及的金融助贷服务。与此同时，为了增强年轻人的理性金融借贷意识，帮助树立正确价值观，KOO钱包业务员特意精选了一些金融借贷知识教授给大家，希望大家能够远离不良网贷的侵害。KOO钱包业务员开讲啦 争做理性借贷年轻人理性看待还款，远离网络平台“零息”贷款陷阱一些互联网小额贷款机构和科技公司合作，通过“日息低”“零利息”等虚假宣传，诱导年轻人过度消费，导致部分消费者陷入高额贷款陷阱。其实，所谓“零利息”并不
很多机构和企业都注意到了这一点，其中头部直播电商企业辛选集团的创始人辛巴，也十分关心偏远地区孩子们的受教育问题，始终将助学兴教放在公益项目的重要位置...除此之外，辛巴还向广东省钟南山医学基金会捐款设立了辛有志助学专项基金，辛巴首期捐赠了 600 万元，并约定此后每年将拨款不少于 100 万元，用于助学和支持医学教育的发展...之前，辛巴还亲自带领团队奔赴广西隆林各族自治县特殊教育学校，开展调研慰问活动，先后向当地捐赠共 280 余万元的资金、物资，助力当地建立康复中心，帮助更多学子接受更好的特殊教育......
可以Z30采用的是复合式的相位侦测自动对焦，并且具备脸部、眼镜及动物的AI 侦测。支持人物眼睛侦测自动对焦AF和动物侦测自动对焦AF，可分别检测被摄主体的眼睛，在视频和照片拍摄中都能可靠地捕捉到运动主体的眼睛。Z30在采用AF-F全时AF对焦模式时，可在拍摄对象移动或构图发生变化时持续对焦，即使初次使用微单数码相机的朋友也能捕捉到拍摄对象生动的表情。可翻转液晶显示屏则不仅可以在自拍时查看自己的状态，还能够自由地拍摄高角度、仰视以及行走中的双脚等低角度照片。
没有一加 10T没有红外功能，因此无法使用红外来遥控空调等家用设备。但现在很多家电设备已经支持APP控制开关、温度和风量等，因此可以使用APP或者家用网关来控制。目前红外功能已经逐渐被网关和NFC等其他方式替代，因此需求该功能的用户也越来越少。
是一加 10T采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前安卓手机比较流行的解锁方式。屏下指纹解锁方式在现在经常戴口罩的情况下会比较好用，几乎可以无缝的就解锁手机，无需用面容方式解锁。屏下指纹解锁主要有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种方式，后一种的安全性更好，也是安卓旗舰手机中常用的解锁方式。
有以下区别。两者的参数规格对比。PSVR 2PSVR解析度单眼 2000 × 2040 (4.1MP)，OLED，HDR单眼 960 × 1080 (1.0MP)，RGB OLED刷新率90 赫兹、 120 赫兹90 赫兹、 120 赫兹镜头菲涅耳单元素非菲涅耳视野（声称）110°（假定对角线）100°（假定对角线）光学调整IPD，眼部缓解眼部缓解连接器USB-C（无接线盒）USB、HDMI（接线盒）电缆长度未知4.4m追踪由内而外（无外部信标）由外而内（外置摄像头）摄像头4x IR（外部），2x IR（内部）没有任何输入PSVR 2 Sense 控制器（可充电），眼部追踪DualShock 4（可充电）、PS Move（可充电）、PS Aim（可充电）、语音声音3.5mm 辅助输出3.5mm 辅助输出麦克风是的是的触觉控制器、耳机控制器重量<600 克600 克发布日期预计 2022 年底或 2023 年初2016 年控制台兼容性PS5（预计不会向后兼容）PS4、PS4 专业版、PS5一方面，PSVR 2的像素数大约是 PSVR 的四倍。在所有条件相同的情况下，这意味着头显内的图像看起来会清晰四倍，这是一个实质性的改进。
尼康Z30参数配置具体如下:尼康Z30是尼康今年新发布的一款微单相机，定位为入门级别，尼康Z30采用2088万像素传感器，搭配EXPEED图像处理器，配备3英寸104万点TFT可翻转触控屏，每秒11张连拍速度（AF/AE约每秒5张），低速连拍:约1-4幅/秒，高速连拍:约5幅/秒，高速连拍(扩展):约11幅/秒;ISO100-51200，快门速度1/4000-30s(以1/3EV 为步长进行微调)、B门、遥控B门，单点AF时29个自动对焦点，自动区域AF时81个自动对焦点，支持眼部侦测AF(竖屏也支持)，对焦点覆盖90%范围，支持每秒30帧4K视频拍摄，每秒120帧的1080p视频拍摄，EN-EL25电池，配备了HDMI、 麦克风接口，10万次快门，尺寸128x73.5x59.5mm，单机身重量约405g。存储卡插槽1张SD卡，闪光同步速度X=1/200秒或更慢时，与快门保持同步;支持自动FP高速同步;快门释放模式S(单张拍摄)，CL(低速连拍)，CH(高速连拍)，高速连拍(扩展)，自拍;ISO感光度;ISO100-51200(以1/3EV为增量);还可在ISO51200的基础上约增加1EV (相当于ISO102400)或约增加2EV (相当于ISO204800);自动ISO 感光度控制可用。
不支持可能性大。当 PSVR2在官方 PlayStation.Blog 上发布时，它被介绍为“for PS5”，所以，不幸的是在PS4上使用 PSVR2似乎是不可能的。目前官网上的介绍也是介绍PS5对PSVR2的支持以及提升，所以就目前的信息来看的话是不支持的。但是也有可能是索尼官方没有注意到PSVR初代的使用者，在做宣传的时候没有宣传到位，不过这个可能性比较低，所以不支持PS4使用的可能性比较大。
150瓦一加 10T支持150瓦的有线快充，电池容量预计是4800mAh，续航时间基本可以满足一天的需求，也是安卓旗舰机水平以上的配置。目前安卓旗舰手机的充电速度基本在60瓦-120瓦左右，部分型号甚至提供了200瓦的有线快充，因此一加10T的150瓦已经是目前比较快的充电速度。
有佳能 EOS5D Mark IV有NFC功能。将支持NFC（近场通讯）的智能手机或平板电脑等设备上的N标记与相机的N标记相互贴近，就能自动连接Wi-Fi。图像回放期间通过NFC连接Wi-Fi，可以方便地向智能手机或平板电脑等设备进行传输。NFC功能用于便捷地建立Wi-Fi连接，仅限安卓系统。
不是一加 10T将使用的是一块直屏屏幕，居中打孔设计，前置单摄像头，像素为1200万。这块屏幕是FHD+分辨率，支持120Hz刷新率，360Hz触摸采样率、，屏幕的供应商大概率也是三星，三星E5 材质。该屏幕还支持LTPO2. 0 技术，HDR10+、RGB、Display P3 色域。
详细参数如下。显示方式：OLED单眼分辨率：2000 x 2040面板刷新率：90赫兹、120赫兹镜头分离：可调节的视野：大约110度传感器：运动传感器:六轴运动传感系统（三轴陀螺仪、三轴加速度计） 附着传感器:IR接近传感器摄像头：4 个用于耳机和控制器跟踪的嵌入式摄像头 红外摄像机，用于眼部追踪反馈：耳机振动与PS5的连接：USB Type-C音频：输入:内置麦克风 输出:立体声耳机插孔 按键：[右]PS按钮、选项按钮、动作按钮（圆圈/十字）、R1按钮、R2按钮、右摇杆/R3按钮[左]PS按钮、创建按钮、动作按钮（三角形/正方形）、L1按钮、L2按钮、左摇杆/L3按钮传感/跟踪：运动传感器:六轴运动传感系统（三轴陀螺仪+三轴加速度计）电容传感器:手指触摸检测仪LED:位置跟踪反馈：自适应扳机（R2/L2）触觉反馈（每个单元单独作用）接口：USB Type-CR Port连接：BluetoothR Ver5.1电池类型:内置锂离子充电电池
6.7英寸FHD+分辨率AMOLED显示屏，支持120Hz刷新率一加10T的屏幕参数预计是6.7英寸，分辨率为FHD+AMOLED显示屏，支持LTPO2.0技术，具有120Hz刷新率、360Hz触摸采样率、HDR10+、RGB、Display P3色域，同时它有前置1600万像素自拍镜头，这样的参数在安卓旗舰手机中算是基本配置，另外它还搭配了150W快充+4800mAh
爆料在2023年第一季度上市。爆料者PSVR without Parole爆料在2023年第一季度上市，彭博社先前与业内人士的一份报告预测在2022年12月发布假期旺季，目前索尼PSVR2的官方网站已经上线，您可以注册获取关键信息，包括预购何时上线的提醒。索尼指出，与上一代相比，这款新VR的重量略有减轻，同时确认了可调节镜头的功能和有趣的新通风口设计，以及防止镜头冒泡的机制，此外还有眼球追踪和新的感官功能，通过新的控制器结合3D 音频和触觉反馈，以增加沉浸感。
128x73.5x59.5mm。尼康Z30的机身尺寸为:128x73.5x59.5mm，机身重量:405g（含电池、存储卡）图像尺寸（像素）[DX （24x16）] 影像区域（大）5568x3712(约2，070万)（中）4176x2784( 约1，160万)（小）2784x1856( 约520万)[1:1（16x16）] 影像区域（大）3712x3712( 约1，380万)（中）2784x2784(约780万 )（小）1856x1856(约340万)[16:9（24x14）] 影像区域（大）5568x3128(约1，740万)（中）4176x2344(约980万)（小）2784x1560(约430万)视频录制过程中以画面尺寸3840x2160所拍的照片:3840x2160视频录制过程中以画面尺寸1920x1080所拍的照片:1920x1080
骁龙8Gen 1 Plus骁龙8Gen 1 Plus使用台积电4nm工艺，1+3+4三丛集架构，CPU部分由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中CPU最高主频提升至3.2GHz。对比相比骁龙8，骁龙8 Plus在CPU部分的综合性能提升了大约10%，CPU和GPU功耗均是降低30%。该处理器在GeekBench5跑分：单核成绩为 1311 分，多核成绩为 4070 分
骁龙8Gen1Plus处理器，支持150W一加10T目前曝光的主要参数是处理器是高通骁龙8Gen1Plus、150W充电，4800mAh电池，屏幕为6.7英寸，FHD+分辨率，支持120Hz刷新率，采用了居中单挖孔屏，后置三摄5000万像素有ois+16MP+2MP，前置3200万像素，哈苏相机标识
官网即可预约观看。可以打开小米官网：https://www.mi.com/。 在首页就可以看到小米12S系列新品发布会的宣传，点击立即预约就可以了。小米手环7 Pro会在本次小米12S系列新品发布会上亮相。一般来说，在微博、B站、小米官网、斗鱼、虎牙等一系列主流的直播平台上都会有发布会的直播可以观看。
约2088万尼康Z30有效像素约为2088万，和尼康Z fc相同。虽然和全画幅机型在画质表现上有差距，但从使用相同图像传感器的Z fc的表现来看，在多种场景下，尼康Z30无论是室内、室外还是夜间，都能拍摄高品质的照片与视频。Z30画质还是值得期待的。
2022年7月4日。6月30日，小米智能生态官方宣布小米手环7 Pro将会在7月4日晚上7点在小米12S系列新品发布会中正式亮相，小米手环7 Pro采用方形大屏，据悉比小米手环7有着更大的屏幕以及电池续航，支持 24 小时连续血氧监测，房颤监测；睡眠监测，压力监测，女生生理周期记录及预测等。
1个尼康Z30 接口为单 SD 卡槽，(兼容 UHS-I)、C 型 USB 接口、D 型 HDMI 接口。尼康 Z30 空机身重约 350g，带电池和存储卡重约 405g(不带机身盖)。拥有约 3 英寸 104 万画点可翻转 TFT LCD 触摸屏。
iOS16iPhone14 Plus出厂预装了iOS16系统，该系统也会在2022年9月的秋季发布会之后开始推送给其他符合条件的iPhone手机。iOS16主要更新内容包括全新自定义锁屏、专注模式增强、新通知和实时活动功能、苹果短信增强、实况文本功能增强、输入法增强、iPhone 支持健身环、共享照片功能增强、Safari 浏览器密钥、CarPlay 车载加强等功能的新增或变化。