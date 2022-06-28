快播创始人王欣控股公司被警告 涉嫌侵害个人信息

2022 年 1 月 16 日，快手小店年会及颁奖典礼在北京举行，朵拉朵尚李海珍获得由快手官方颁发的“年度信任主播”奖...在快手平台，朵拉朵尚最开始不是以销售为主，而是花了近 3 个月的时间去做快手用户的画像分析，以及朵拉朵尚的产品分析，为朵拉朵尚后续的爆发打下了基础...本次快手官方将“年度信任主播”颁发给李海珍，更是表现了对李海珍及朵拉朵尚的认可和信任，而李海珍能获得这么多人的喜爱，在快手拥有这种超高的粉丝黏性，也是源于粉丝的信任...