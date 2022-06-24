微信内测查找注销好友新功能 可以清除无效好友了

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:近日，微信发布了安卓微信8.0.24内测版，不少网友发现该内测版本正在小范围测试查看已注销好友的功能。
操作方面，在微信安卓8.0.24内测版中，进入“通讯录”，下拉查看好列表，可以发现如果好友注销了帐号，微信昵称会显示为“已注销的微信用户”，个人资料页原本显示微信号的地方同步变为“对方已注销帐号”。
这一功能就可以让用户及时了解到多少好友注销了账户，并清除这些“无效好友”。对于这一功能你期待吗?
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抖音再次测试新的种草功能，首先是将短视频的“点赞”按钮改为“种草”，而且在图文种草的内容中，可悬挂商品链接，打通从内容种草到变现的链路...而种草电商也深受年轻用户追捧...抖音商家李磊告诉Tech星球，自从去年年底，抖音推出图文种草功能后，李磊也和身边的其他商家一样，开始学习种草话术，为自己的商品进行图文包装，然后将种草内容发送到自己的抖音粉丝群和平台上......
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经实测，目前微信Android 8.0.23版可实现这一功能，但iOS版仍仅能拍摄15秒视频，预计后续会向iOS用户开放...此前备受热议的性能检测工具也已在8.0.23版中移除，腾讯在微信Android 8.0.22版中上线了性能检测工具功能，该工具可提供卡顿检测、帧数检测、功耗检测等功能...腾讯2022年第一季度财报显示，截至2022年3月31日，微信及WeChat的合并月活跃账户数为12.883亿，同比增长3.8%，环比增长1.6%......
华为日前发布公告称，由于产品策略调整，华为账号好友消息将自2022年6月30日24时起正式停止提供服务，停服后将无法使用好友单聊和群聊服务...用户的好友关系会保留，以便在华为应用中（如 Link Now）仍可与好友进行互动和好友管理...华为账号好友消息聊天记录导出操作指引如下:...
前些天，有粉丝在我的新媒体社群里问，微信文章底部怎么插入“关注公众号”的按钮?...其实这是近期微信正在灰度测试的新功能，新上线的一种关注方式，呈现的形式为账号头像+账号名称+多少好友关注+关注按钮...而像观看抖音视频时，点击右上角头像+，立马就关注成功，并且左滑还能立即进入主页（公众号需要上拉到最顶部）...长尾流量可真是微信公众号的痛了，众所周知，像抖音，小红书等平台的短视频内容，过了几个月，甚至几年，都有人观看，点赞从而关注......
工信部旗下的中国信息通信研究院推出“一键查询”和“一键解绑”功能，帮助用户快速解绑互联网账号...其中“一键查询”可以查到该手机号注册绑定的互联网账号情况，而“一键解绑”提供解除本人持有号码前（即号码注销重启前）号码注册绑定的互联网账号关联关系...网友纷纷点赞新功能，称“这么多年都不敢换手机号，就是因为绑定太多...
将于6月7日举办的WWDC还没来，iOS/iPadOS 16 的细节就已经曝光了，从目前的情况来看，新系统将在多任务处理方面有所增强...自从 Apple 将 iPad 迁移到自己的操作系统以来，许多人一直在寻找此功能...
据TechCrunch报道，Hinge推出了一项新的“约会意向”个人资料功能，旨在鼓励用户坦诚面对他们的期望...Hinge 表示，新的约会意向功能将使用户能够专注于合适的人，并与那些拥有相同约会目标的人建立联系...上个月，Hinge 推出了一项新的“Self-Care Prompts”功能，旨在激发匹配之间关于自我关爱优先事项的初步对话......
本次iOS 16的升级还是提供了不少有用的功能，比如听写下可以同时使用键盘功能，还支持视频内容提取...家庭共享还可以控制儿童的设备，包括付费功能、使用使用时长等进行限制...不过这些功能对用户来说感受并不大，不少用户表示只记住了新的锁屏功能，重构了外观和功能，滑动更换更多锁屏界面，可以调整壁纸的颜色、字体等；同时可以添加小部件，比如日程、温度等...
今天，天猫发布公告宣布上线物流新功能，包括“物流异常自动化识别及处置”和“商家延迟发货一键报备功能”...商家无需操作，平台将结合商家/商品历史发货地进行识别，自动对相应订单进行免责;商家可在免责页面，查询具体被免责的订单...商家延迟发货一键报备功能，针对小范围物流异常（如街道管控、仓库管控等），但又未达到城市级异常的情况，平台将自动识别受影响的订单并推送至商家，商家可实现一键报备，免审批通过...
不会华为Mate 50系列不会推出合约机版本。安卓合约机的版本已经很少推出，Mate50系列更是不太可能，原因之一就是现在Mate50系列的产量比较少，正常非合约机的版本已经是货源紧张的状态，基本上没有可能推出合约机的版本。目前大多数的运营商也很少推出合约机手机，主要原因是三大运营商都开始推广5G，且用户可以比较方便的换运营商，因此合约机的市场已经很小。
目前市面上手游都可以玩。联发科天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。集成 5G 调制调节器，为您带来不凡的 5G 表现。MediaTek 天玑 1100 采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
四摄vivo X90采用了后置四摄的影像系统，后置四摄设计在手机背部左上角的位置，并且集成在一个“圆角矩形”模块里面，加上较为方正的机身设计以及全新的机身配色，因此整个手机看起来非常好看。据悉该机采用了2亿像素主摄+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头以及TOF镜头组成+500万像素辅助镜头的后置四摄组合，同时该机还采用了新一代“微云台”OIS光学防抖技术。
可能不会华为Mate 50系列还是会有四个型号，分别是mate50，mate50 Pro、mate50 Pro+，还有最高端的保时捷版本，但使用屏下摄像头的可能性还是比较小。目前从爆料的信息来看，Mate 50系列使用还是挖孔屏的设计，基本款Mate50是单摄像头，Pro和Pro+都是前置双摄像头，但它们都会有屏下指纹解锁以及人脸解锁。
屏幕、摄像头等屏幕：Mate 50 Pro屏幕是6. 8 英寸，2K 分辨率屏幕和 120Hz 自适应刷新率，Pro+的屏幕是6. 79英寸、2K级别分辨率、120Hz刷新率、LTPO自适应刷新率技术、1920 高频PWM调光，提供超声波屏下指纹识别摄像头：Mate 50 Pro和Pro+最大的区别是在摄像头，Mate 50 Pro可能是后置四摄，主摄是6400万像素，Pro+则是5000万像素大底主摄、4000 万像素超广角、6400 万像素超级潜望镜头、3D Tof镜头的后置四摄组合，主摄和长焦镜头均加入了OIS技术充电：Mate50 Pro预计提供66W快充，Pro+则是提供100W的快充，它们都支持50W无线充电和反向无线充电
6纳米。天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。MediaTek 天玑1100采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。天玑1100支持16GB 的强大四通道内存，以及双通道 UFS3.1闪存，可提供更快的读写与响应速度。
有华为Mate 50 Pro屏幕将提供120Hz的高刷新率屏幕，预计是一块6.78英寸OLED瀑布屏，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，应用1920Hz高频PWM调光。Mate50系列应该都会有高刷新率屏幕，而且这也逐渐成为了安卓阵营中高端型号标配的功能。甚至不少2000元价位的手机也提供了高刷新屏幕。
单核得分为863，多核得分为2929。天玑1100在Geekbench5上的表现结果，单核得分为863，多核得分为2929。在安兔兔上的跑分结果为668279，其中中央处理器为175383，图形处理器为231154，记忆118538，用户体验140457，整体表现上和骁龙780G是差不多的。
支持vivo X90是支持北斗导航、GPS导航，Galileo导航，GLONASS导航，QZSS，NavIC。目前北斗导航是国内导航定位的主流之一，采用三频定位的卫星定位系统，三个不同频率的信号能够有效消除误差，从而带来更高的卫星定位精度。北斗+5G的天然契合，强强联手大大的提升了用户的体验。同时vivo手机是率先支持北斗系统。
能玩，但是画质需要开低。正如大多数原神玩家所知道的那样，这是一款对手机图形要求很高的游戏，但是天玑1100还是可以玩玩原神的，但是你的画质特效不能开到很高，不然的话会有点掉帧，玩久了也会有点卡顿。MediaTek 天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
鸿蒙3.0华为Mate 50 Pro在出厂的时候将会预装鸿蒙3.0系统，如果之后华为发布鸿蒙4.0的话，预计也会在之后更新鸿蒙4.0。鸿蒙3.0系统预计在2022年7月、8月开始推送更新，支持的机型包括华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款等等。
16+512Gvivo X90的存储版本最高16+512G，最高运存不再是上代的12G了。骁龙8Gen Plus、16+512G存储组合，vivo X90这一点就很值得期待，最大的运行内存带来的是更高的流畅度。此外还有线性双扬声器、X线性电机和IP68防水防尘功能。
5200 毫安vivo X90 内置了一个5500mAh大容量电池，并且支持120w超级快充，充电速度非常快，续航时间非常长，缓解了用电焦虑的问题。以4000mAh电池为例，120w超级快充， 5 分钟就能充进去50%电量，用时 15 分钟就能充至100%电量。vivo X90 内置的这块5500mAh大容量电池时间上将提升一个档次。
苹果A12。从Geekbench5的分数来看，天玑1100和苹果A12的得分相近，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，苹果A12的单核得分为1115，多核得分为2843，总体而言，苹果A12的单核性能更强，但是多核的性能是天玑1100比较好一点点。安兔兔的跑分来看，天玑1100的跑分为668279，苹果A12的跑分为532036，安兔兔的跑分天玑1100会好一点，两者相比的话，相差的都不是特别大。
没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。
相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。
相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。
没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。
不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。
2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。