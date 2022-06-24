微信内测查找注销好友新功能 可以清除无效好友了

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:近日，微信发布了安卓微信8.0.24内测版，不少网友发现该内测版本正在小范围测试查看已注销好友的功能。

操作方面，在微信安卓8.0.24内测版中，进入“通讯录”，下拉查看好列表，可以发现如果好友注销了帐号，微信昵称会显示为“已注销的微信用户”，个人资料页原本显示微信号的地方同步变为“对方已注销帐号”。

这一功能就可以让用户及时了解到多少好友注销了账户，并清除这些“无效好友”。对于这一功能你期待吗?

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