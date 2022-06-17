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快手小店升级先用后付2.0功能 商家可一键开通

2022-06-17 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:日前，快手电商发布通知称，依据《快手小店先用后付服务协议》，快手小店先用后付2.0功能将于2022年6月23日陆续迎来全新升级。

升级后的先用后付功能将带来全新体验，一键开通成功后系统将自动符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品，无需商户单独设置先用后付商品及其他配置。

对于本次升级前已开通先用后付1.0功能的商户，2.0功能升级后系统会自动把符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品。

相较于先用后付1.0功能，升级后的先用后付2.0功能仅需【一键开通】即可使用，不需要再单独设置先用后付商品、有效期等。商户开通先用后付功能后，系统会自动对符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品，符合条件的消费者下单时可“先0元下单，货到后付款”。

优势如下:

  • 简便清晰:一键开通，无需单独设置先用后付商品、有效期等。

  • 智能好用:上架/修改自建商品时，系统依据平台规则自动判断是否支持先用后付。

  • 省心省力:系统自动依据功能开通状态自动判断是否支持先用后付。

另外，商家如果有异议不需要新功能，可以在先用后付功能中操作暂停使用，暂停后消费者在您的店铺商品下单时将不可使用先用后付，已产生的先用后付订单不受影响。

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  • iPhone14Max尺寸大小是多少？

    160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米iPhone14Max的尺寸和上一代的iPhone13ProMax差不多，屏幕都是6.7英寸，机身的尺寸大小也差不多，160.8毫米X78.1毫米X7.65毫米，机身重量约200克左右iPhone14Max虽然屏幕比较大，但是它的机身边框是铝金属，因此整体的重量会比iPhone14Pro Max要轻，重量轻约30克左右，长时间握持会好一点

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    按照以下来设置画质。渲染精度选高，阴影质量选中，后期效果选低。特效质量选中，场景细节选中，帧率选60。动态模糊选低，bloom选打开，抗锯齿选TAA，人群密度选中，多人游戏队友特效打开。

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  • iPhone14Max256g大约多少钱？

    7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。

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  • 骁龙870巅峰版和870有啥区别？

    有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。

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  • 苹果iPhone14Max和14promax区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质

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  • 骁龙870安兔兔跑分多少？

    72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。

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  • 苹果iPhone14Max和13promax哪个好？

    iPhone13promax配置更好iPhone14Max和13promax处理器都是满血版的A15，电池容量也差不多，续航也会差不多，但在屏幕、摄像头、机身材质等方面，13promax完胜iPhone14Max屏幕方面:iPhone14Max是60Hz刷新率屏幕，13promax则拥有ProMotion 自适应刷新率技术，提供120Hz刷新率摄像头:iPhone14Max后置双摄，且没有激光雷达功能，缺少了3D方面的能力，13promax是后置三摄，也有激光雷达，在拍照成像方面远超iPhone14Max机身材质:iPhone14Max的机身边框是铝材质，13promax边框是不锈钢，更加坚固而且美观从上述各方面来比较，13promax的配置是完胜了iPhone14Max

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  • 骁龙870和天玑1300哪个好？

    骁龙870更好。天玑1300于2022年3月1日联发科联发科发布。将于2022年第一季度至第二季度上市。采用台积电6nm 工艺打造，拥有八核 CPU，包括3GHz 的超大核 Arm Cortex-A78、三个 Arm Cortex A-78大核和四个2GhzArm Cortex A-55效率内核。骁龙870于2021年1月19日正式发布，基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心。安兔兔跑分上看，骁龙870总分为72.57万，天玑1300为68.28万，Geekbench5跑分来看，骁龙870单核1005，多核3387分，天玑1300单核得分944，多核得分3189，所以性能上来说的话骁龙870是更好的。

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  • 苹果iPhone14Max是是A16吗？

    不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647

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  • 骁龙870属于什么档次？

    中高端芯片。骁龙870于2021年1月19日正式发布，是基于台积电 7nm 工艺制成，Kryo585CPU 在前代产品的基础上进行了改进，可在高达3.2GHz 的频率下执行密集的移动计算，Snapdragon X555G 调制解调器-RF 系统可实现极快的5G 连接，峰值速度高达7.5Gbps。此外，它还提供广泛的可访问性，支持 mmWave、Sub-6GHz、TDD、FDD 和动态频谱共享 （DSS）。目前骁龙870跟顶级的苹果A15、天玑9000、骁龙8 Gen Plus比是差了有一段距离，所以并不算是真正顶级的芯片，但是要排进高端芯片其实也是可以的，因为真正的低端芯片都是几十纳米工艺，一般都不用于手机上，目前骁龙870的手机还是有在售卖，算是一个性价比很高的选择。

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  • 骁龙870和骁龙865差距有多大？

    差距可以说非常小。1.制作工艺:骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，骁龙865骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程。2.Geekbench5跑分:骁龙870单核998，多核3396分，骁龙865单核跑分912，多核跑分3397，基本上性能上来看的话，骁龙870就好了骁龙865一丢丢。3.CPU:骁龙870包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，骁龙865是一个2.84GHz的Cortex A77大核和三个2.42GHz的Cortex A77普通大核以及和四个Cortex A55@1.8GHz小核心。

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  • 苹果iPhone14Max有什么颜色？

    6个颜色iPhone14Max会推出6个颜色，分别是黑色、白色、红色、蓝色、粉色、紫色。高配版本的iPhone14Pro系列会有5个颜色，石墨黑、金色、银色是固定颜色，大概率保留远峰蓝，最后还有一个新的配色。目前猜测今年iPhone14主打的颜色是紫色，之前苹果还未曾将紫色作为主打颜色，但受欢迎程度还是比较高，因此紫色的概率十分大。

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    性能差距不是特别大。就性能上来说的话，从Geekbench5的跑分可以看的出来，骁龙888的单核分数为1145，多核分数为3727，而骁龙8Gen1Plus单核1311，多核得分4000多分。但是从功耗上来说的话，高通表示骁龙8Gen1Plus会比骁龙骁龙8Gen1效率提升30%，发热情况应该会和骁龙888拉开差距，具体还是得等到骁龙8Gen1Plus产品出来才会得到详细的数据结果。

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  • 骁龙8 Gen1 Plus和A15哪个好？

    苹果A15更好。目前手机芯片的天花板是苹果A15，而高通公司最好的芯片是骁龙8 Gen1 Plus，所以自然有人对这两个芯片进行对比，从Geekbench5跑分上来看的话，苹果A15的单核分数为1724分，多核分数为4625左右，而骁龙8 Gen1 Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4070分。再结合高通公司自己说明，骁龙8 Gen1 Plus对比前一代的性能提高了10%，那么这个爆料分数还是很靠谱的，所以两者的分数对比，苹果A15完胜。

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  • 苹果iPhone14Max价格多少？

    7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。

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  • 苹果iPhone14会消磁吗？

    不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。

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