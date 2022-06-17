快手小店升级先用后付2.0功能 商家可一键开通

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:日前，快手电商发布通知称，依据《快手小店先用后付服务协议》，快手小店先用后付2.0功能将于2022年6月23日陆续迎来全新升级。

升级后的先用后付功能将带来全新体验，一键开通成功后系统将自动符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品，无需商户单独设置先用后付商品及其他配置。

对于本次升级前已开通先用后付1.0功能的商户，2.0功能升级后系统会自动把符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品。

相较于先用后付1.0功能，升级后的先用后付2.0功能仅需【一键开通】即可使用，不需要再单独设置先用后付商品、有效期等。商户开通先用后付功能后，系统会自动对符合平台规则的店铺内自建商品标识为先用后付商品，符合条件的消费者下单时可“先0元下单，货到后付款”。

优势如下:

简便清晰:一键开通，无需单独设置先用后付商品、有效期等。

智能好用:上架/修改自建商品时，系统依据平台规则自动判断是否支持先用后付。

省心省力:系统自动依据功能开通状态自动判断是否支持先用后付。

另外，商家如果有异议不需要新功能，可以在先用后付功能中操作暂停使用，暂停后消费者在您的店铺商品下单时将不可使用先用后付，已产生的先用后付订单不受影响。

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