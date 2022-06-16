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变现经验 | 一个价值百万美元的NFT项目 上线18分钟售罄

2022-06-16 17:03 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

Chibi Dinos是一个国外NFT项目，每一款《Chibi Dino》都赋予其所有者进入Chibi宇宙的权利，包括广泛的“玩赚”游戏，独家的Chibi内容，独有的二级交易市场，以及一种真实世界的体验。

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Chibi Dinos项目在全球最大 NFT 交易平台OpenSea推出后，曾创造了18分钟内售罄的纪录。该项目的初始销售额为200万美元，二级市场的销售额为350万美元。

Chibi Dinos 项目的联合创始人Sean Kelly分享了自己启动这个NFT项目的经验，希望能让你有所启发。

01

Chibi Dinos项目想法的诞生

我（Sean Kelly）是Chibi Dinos NFT联合创始人。Chibi Dinos 是个玩赚游戏 NFT 社区。社区玩家主要为篮球迷、收藏家、游戏玩家和 NFT 爱好者，他们对 web-3领域有着浓厚的兴趣。

目前，我们有一款预测性篮球游戏“Primal Pick'ems”处于测试阶段。在这款篮球的游戏中，玩家可以预测真实篮球比赛的结果!我们还在开发一款名为《Primal Hoop》玩赚篮球游戏。该游戏目前处于测试阶段，将在未来几个月内正式发布。

该项目的最初销售带来了240万美元的收入，其中40% 给了平面设计师/开发人员，剩下的60% 则用于公司投资，包括招聘员工和开展营销活动。

我是 NBA Topshot 和 Veve 收藏品的早期收藏者，随着时间的推移，越来越喜欢NFT行业领域，不断积累一些经验。

我在一家生产球衣Jersey Champs工作过。由于我非常喜欢篮球，所以我想做一个与球衣相关的NFT项目，于是就和我的女朋友Ariel Riveros一起开始了第一个主要项目。

最初，我考虑只发布球衣，但当和Ariel 进行头脑风暴时，意识到仅球衣本身是没办法扩展的可能会受到一些限制，但把它们“穿在”一个被赋予生命的东西上就不一样了。

Ariel很喜欢恐龙，当我们谈论团队名称和恐龙类型时变得越来越兴奋。我们研究许多顶级 NFT 项目，并记录了我们喜欢的东西和项目的共同点。

当时有很多动物为主题的 NFT 项目，所以我们知道动物类型是比较受欢迎的，应该是一个不错的选择。

另外，那时候也没有涉及恐龙的重大项目，所以大家都感觉很新鲜。

02

在OpenSea上线18分钟售罄

在项目上线之前，我们在项目投入了10万美元，其中大部分用于营销。我们主要集中在 Twitter，因为它是拥有最多 NFT 用户的社交媒体平台。我们还与10名 NBA 球员合作，并宣布他们为每支篮球队的队长，这样人们就可以支持他们最喜欢的球员/球队。

营销是我们一直重视的事。Ariel 是一名生物化学家，这也让她有了同大多数营销人员不同的观点。很快的我们看到什么样的内容和方式可以产生积极的结果，并调整那些可能作用不大的营销计划。

我们很高兴能够发行这款游戏，但并不知道是否真的会带来好的反响。最终，这个项想法得到认可，产品预售在40秒内售罄。几个小时后，我们再次震惊地发现，我们的公开销售在短短18分钟内就售罄了。

03

产品设计以及业务开展过程

虽然 Ariel 和我能够集思广益，但我们还是选择艺术方面的设计工作。我通过 Instagram 帖子找到了设计师，并询问是否有人可以为我们创建 NFT 项目。在这个过程中，我们向设计师提供想法并与他们进行头脑风暴。

这是我一直使用的策略，因为当我发布帖子时，就拉近了目标用户的距离。我已经获得了一些重要的合作伙伴/合作。这也是我大力投资发展品牌的原因。我们列出了我们喜欢的属性和恐龙类型，设计师就会帮我们创建样本和模型。我们很快就能够决定什么是我们喜欢的，什么是我们不喜欢的，最后通过随机生成了如今的10000个Chibi Dino作品。

由于我们一直在密切关注 NFT 社区和并从自己发布的项目中学习，一旦有了新的想法，就能够在14天内完成艺术、网站、开发和营销工作。

在考虑业务时，我们想做一些对家庭友好的事情。最初的网站是柔和的绿色，非常吸引人。恐龙和篮球爱好者有各种形状和尺寸，因此我们希望它对任何人都具有视觉吸引力。

在发布之前，我已经向NFT领域的100位朋友/熟人发送了一些样本，用来评估他们对项目的兴趣水平和想法。结果是其中有许多人是喜欢的，但也有的认为它太可爱了，可能无法在当时以男性为主的市场上取得好成绩。

发行当天，我们非常紧张，并不知道游戏要多久才能卖光。由于我们毫无保留的将全部恐龙出售，这意味着之后自己如果想要的话必须像其他人一样在二级市场上创造或购买。

结果就是，这些作品迅速售罄，这让我们十分震惊。

04

推出以来留住用户的秘诀

我认为社区是一个很宝贵的财富。我们非常幸运能够在这么多人之间建立和培养真正的纽带。首次发布后，我们通过社区寻找当前的团队。社区一直非常欢迎所有进入人。许多人都因为玩赚游戏想法而来的，但我认为他们留下来是良好的社区氛围。

另外，除了在发行前有不少营销开支，发布之后反而没有在营销方面花费多少钱。我们活跃在 Twitter 空间和 AMA ，并获得尽可能多的自然流量。

我们目前还没有投放广告，而是正在制作两款游戏。Primal Hoop将是一个街机风格的篮球游戏，而Primal Pick 'ems这款预测游戏在持有人中测试。

到目前为止，我们已经在OpenSea上完成了2000多次二次销售。

image.png

我一直喜欢建立社区并将人们聚集在一起，并陪伴用户一起成长。加密货币和 NFT 市场总会有熊市和牛市，而社区则让很多人一直都在，这是我们拥有的最宝贵的资产。

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Discord 上的 NFT 服务器成为黑客的主要目标，他们会入侵并做一些事情，例如向社区发送山寨币链接骗取大家的钱。我们的服务器被黑客入侵了两次。幸运的是，我们有一位了不起的服务器经理，他让一切恢复正常，并为我们制定了预防措施，以防类型攻击事件的发生。

最后，对创业者的建议是尽可能多地学习，多参加社交活动，越多越好。另外，尽可能在网络并为他人提供价值，总有一天会获得回报。

注:文章图片均来自Chibi Dinos官网截图

参考资料来源:

[1]https://www.starterstory.com/stories/chibi-dinos

[2]https://www.chibidinos.io/

[3]https://opensea.io/collection/chibidinos

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