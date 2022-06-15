抖音直播整治偷拍路人等户外直播乱象 累计处罚14W+个账号

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:今日，抖音直播发布关于整治户外直播乱象的公告，2022年4月至今，共处罚帐号140，108个。

根据公告，近期平台发现，部分户外主播在直播过程中以低俗举动博人眼球、以粗俗表演换取流量，甚至强行搭讪偷拍路人。为切实维护网络健康环境，依法依规加强网络空间管理，抖音直播采取定时巡查、集中整治等方式，对户外低俗直播内容进行了全面整治。

2022年4月至今，抖音直播共处罚帐号140，108个，实时拦截关闭直播间126，118场，对存在严重违规的52，745个帐号回收了直播权限，并无限期回收帐号使用权限164个。

整治行动包括以下原则:

一、坚决打击低俗搭讪行为

抖音直播坚决打击低俗搭讪、整蛊骚扰路人的行为，包括但不限于以下情形:不经过对方同意直接上前搭讪拍摄，向路人索要联系方式、要求送人回家等，甚至在对方拒绝后坚持追拍、偷拍。

二、严厉处置低俗恶俗PK

抖音直播严厉处置在直播PK中执行刺激性互动游戏、刻意制造低俗PK氛围，故意发起易引发性联想的、易引起观感生理不适的、重口味猎奇主题的或对身体造成刺激伤害的低级味惩罚游戏。

三、坚决打击恶意演戏炒作

抖音直播坚决打击通过恶意炒作博眼球、刻意营造诡异惊悚氛围的行为，如故意在人流量较大的场所穿着奇装异服表演蹦野迪、上树等猎奇节目，或是打着探险的旗号通过制造灵异假象渲染恐怖氛围等。

四、从严整治“叫嚣吵架式”直播

抖音直播从严整治“叫嚣吵架式”直播，包括但不限于:刻意在直播间制造矛盾对立面，以叫嚣、嘶吼、互相贬低的方式带动不良直播气氛，吸引路人围观，煽动双方观众的极端对立情绪。

五、从严处理“扰民式”直播

抖音直播从严处理户外“扰民式”直播，包括但不限于:在开放使用的马路边、桥洞、车站等公共场所扎堆直播导致通行受阻，或是在生活区域夜间高声直播影响居民正常休息等。

（举报）