2022京东618红包哪里领？淘宝天猫618红包活动攻略大全

618 红包活动最后一波了，还没领的小伙伴们可不要错过哦。 6 月 15 日晚上，天猫 618 第二波开买。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

下面是天猫京东 618 红包攻略：

天猫 618 红包领取入口

京东 618 红包领取入口

【天猫玩法攻略】

一、攒能量红包

大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈。

二、签到瓜分百万

大家每天领取红包就等于签到成功，在 6 月 15 日之前，只要累计签到 12 天就可以参与瓜分 300 万现金红包了，还是非常不错的奖励，能够累计 12 天的人应该不多，所以也能瓜分不少现金哈。

三、天猫 618 超级喵运会

玩法要点：

1、淘宝 App / 支付宝 App 同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、本次活动没有组队玩法，升到一定等级开启实战赛，匹配真人玩家，可下单或拉人赢取拉拉队助力；

3、6 月 1 日开启等级奖，6 月 18 日开启心愿奖。

四、跨店满减

618期间，天猫跨店满300减50，淘宝跨店满200减20，上不封顶，支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠还可以与天猫超市卡、支付宝红包等叠加使用。

活动时间:

第一波5月31日20点 -6月3日

第二波6月15日20点 -6月20日

五、超级红包

天猫将于5月29日20点发放超红，6月20日结束发放;5月31日、6月3日、6月14日和6月19日为超红加码时间，这些时间内红包中奖率高达90%以上。

需要注意，红包使用时间分为两个阶段:5月31日20:00—6月3日;6月15日20:00—6月20日。

每个用户每天可抽1次，完成任务最高可抽3次，超级红包最高中奖22888元!

另外，5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元。

5月29日-6月15日，用户累计抽奖满12天，可以参加瓜分百万大奖池活动。

5月29日20点-6月3日，首发必中2个红包，锁定2个核销期（红包使用时间）。

【京东玩法攻略】

一、京东 618 超级互动城

玩法要点：

1、京东 App / 京东金融 App / 京东购物小程序同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、点击左侧活动图标“签到领红包”，签到 26 天可抽最高 99.99 元红包，顶部有个倒计时在一直累积金币，每 3 小时集满停止，需定时收取；

3、活动页左下角“我的奖励”，底部共 12 个品牌会场，每个进入可完成任务每天抽奖；

4、活动左下角活动图标“去组队赚红包”，每日 8 点组队赢锦鲤红包；

5、活动页面顶部滚动横幅有 618 超级盲盒，集积分开盲盒最高可得 6180 元；

6、活动页下拉到底部“逛一下店铺获更多金币”，进入每个店铺做任务前进赢金币，每天可参与 10 个店铺活动。

二、跨店满减:每满299减50元（5月31日20点开始）

满减方面，5月31日20点开启，京东跨店满299减50，在头号京贴的叠加能力基础上，再叠加全品类券和大促神券，同时支持与其他总价促销叠加使用。

三、京享红包

第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元。

同时，通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包。

红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!

京东618活动时间

5月23日-6月20日。

预售支付定金时间

5月23日20:00:00-5月31日19:20:00

预售支付尾款时间

5月31日20:00:00-6月3日23:59:59

京东618PLUS 超级补贴 第二轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多，点此领取。

“头号京贴”升级为跨店满减，不用领券，预售期间部分商品定金1元抵618元。预售期间还有现货爆款好物，可享受2件8折、3件7折优惠。

京东618无门槛红包:点此抽取（每天可抽3次）

活动时间

领取时间:6月13日 -6月18日（不定时发放多轮）

使用时间:6月15日20点 -6月18日（第三轮）

“全品券”可与头号京贴、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

“PLUS 会员超级补贴券”可与头号京贴、全品类东券、限品类东券、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

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