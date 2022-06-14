首页 > 业界 > 关键词  > 京东618最新资讯  > 正文

2022京东618红包哪里领？淘宝天猫618红包活动攻略大全

2022-06-14 15:45 · 稿源：站长之家

618 红包活动最后一波了，还没领的小伙伴们可不要错过哦。 6 月 15 日晚上，天猫 618 第二波开买。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

下面是天猫京东 618 红包攻略：

天猫 618 红包领取入口

京东 618 红包领取入口

【天猫玩法攻略】

一、攒能量红包

大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈。

天猫618红包.jpg

二、签到瓜分百万

大家每天领取红包就等于签到成功，在 6 月 15 日之前，只要累计签到 12 天就可以参与瓜分 300 万现金红包了，还是非常不错的奖励，能够累计 12 天的人应该不多，所以也能瓜分不少现金哈。

三、天猫 618 超级喵运会

玩法要点：

1、淘宝 App / 支付宝 App 同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、本次活动没有组队玩法，升到一定等级开启实战赛，匹配真人玩家，可下单或拉人赢取拉拉队助力；

3、6 月 1 日开启等级奖，6 月 18 日开启心愿奖。

154256_7285.png

四、跨店满减

618期间，天猫跨店满300减50，淘宝跨店满200减20，上不封顶，支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠还可以与天猫超市卡、支付宝红包等叠加使用。

活动时间:

第一波5月31日20点 -6月3日

第二波6月15日20点 -6月20日

6f1e2b68-7107-4f77-90de-d6fdc7238ef5.png

五、超级红包

天猫将于5月29日20点发放超红，6月20日结束发放;5月31日、6月3日、6月14日和6月19日为超红加码时间，这些时间内红包中奖率高达90%以上。

需要注意，红包使用时间分为两个阶段:5月31日20:00—6月3日;6月15日20:00—6月20日。

每个用户每天可抽1次，完成任务最高可抽3次，超级红包最高中奖22888元!

另外，5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元。

5月29日-6月15日，用户累计抽奖满12天，可以参加瓜分百万大奖池活动。

5月29日20点-6月3日，首发必中2个红包，锁定2个核销期（红包使用时间）。

【京东玩法攻略】

一、京东 618 超级互动城

玩法要点：

1、京东 App / 京东金融 App / 京东购物小程序同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、点击左侧活动图标“签到领红包”，签到 26 天可抽最高 99.99 元红包，顶部有个倒计时在一直累积金币，每 3 小时集满停止，需定时收取；

144451_8960.png

3、活动页左下角“我的奖励”，底部共 12 个品牌会场，每个进入可完成任务每天抽奖；

4、活动左下角活动图标“去组队赚红包”，每日 8 点组队赢锦鲤红包；

5、活动页面顶部滚动横幅有 618 超级盲盒，集积分开盲盒最高可得 6180 元；

6、活动页下拉到底部“逛一下店铺获更多金币”，进入每个店铺做任务前进赢金币，每天可参与 10 个店铺活动。

二、跨店满减:每满299减50元（5月31日20点开始）

满减方面，5月31日20点开启，京东跨店满299减50，在头号京贴的叠加能力基础上，再叠加全品类券和大促神券，同时支持与其他总价促销叠加使用。

三、京享红包

第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元。

同时，通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包。

红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!

2.jpg

京东618活动时间

5月23日-6月20日。

预售支付定金时间

5月23日20:00:00-5月31日19:20:00

预售支付尾款时间

5月31日20:00:00-6月3日23:59:59

京东618PLUS 超级补贴 第二轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多，点此领取。

a8a1a8cd-dac5-4f05-bf2c-df453b0bda75.png

“头号京贴”升级为跨店满减，不用领券，预售期间部分商品定金1元抵618元。预售期间还有现货爆款好物，可享受2件8折、3件7折优惠。

京东618无门槛红包:点此抽取（每天可抽3次）

活动时间

领取时间:6月13日 -6月18日（不定时发放多轮）

使用时间:6月15日20点 -6月18日（第三轮）

“全品券”可与头号京贴、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

“PLUS 会员超级补贴券”可与头号京贴、全品类东券、限品类东券、店铺东券、满减活动、京享红包叠加，按照平行优惠规则使用。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 天猫618红包攻略 淘宝京东618红包入口大全

    大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元...红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!......

    ​天猫 ​618 ​618红包

  • 天猫618红包活动新玩法解锁 2022京东618红包大额领取入口

    大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元......

    ​618 ​618红包 ​天猫

  • 618红包怎么 2022天猫京东618活动玩法攻略

    大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元......

    ​618红包 ​天猫 ​京东

  • 天猫京东618红包怎么淘宝618红包攻略开奖兑换时间规则

    今年京东 618 除了预售、开门红、高潮期都是晚 8 时开启外，每晚 8 时还有重磅活动；天猫 618 则是 5 月 26 日晚 8 时开启预售，大额消费券自 5 月 31 日晚 8 时开始使用...天猫将于5月29日20点发放超红，6月20日结束发放;5月31日、6月3日、6月14日和6月19日为超红加码时间，这些时间内红包中奖率高达90%以上...5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元......

    ​天猫 ​京东 ​618

  • 天猫618红包领取入口在哪？京东618红包怎么19618

    大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包......

    ​天猫 ​天猫618 ​京东

  • 京东618红包怎么京东618京享红包玩法揭秘

    部分常规抽奖&红包加码场景领取的红包，使用时间为领取后 2 个自然日内，如 2022 年 6 月 1 日领取的红包，使用时间截止至 2022 年 6 月 3 日23:59:59;...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元...通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包......

    ​京东 ​京东618 ​618红包

  • 天猫618红包如何 淘宝618瓜分5亿能分多少

    那淘宝喵运会一个红包多少钱呢?淘宝喵运会红包不解冻是什么意思呢?一起来看看...天猫 618 无门槛红包点此领取...待兑换红包具体所兑换的红包面额都是随机发放的呢，可以尽快使用哦，兑换的红包使用规则可以前往淘宝app-红包卡券查看，如果有问题请联系淘宝客服...1、可兑换时段:2022年6月16日7:（00−00−2022年6月18日21:59:59...2、兑换方法:用户须在可兑换时段内，登录淘宝APP，进入本活动主页面，主动将届时活动账户所显示的待兑换红包额度一次性兑换成618超级喵运会红包......

    ​618 ​天猫 ​京东

  • 淘宝618喵运会红包怎么兑换 天猫618红包领取攻略

    2、兑换方法:用户须在可兑换时段内，登录淘宝APP，进入本活动主页面，主动将届时活动账户所显示的待兑换红包额度一次性兑换成618超级喵运会红包...6月1日的等级奖，用户需要在2022年6月1日7:00:00―2022年6月1日23:59:59期间，登录淘宝APP，进入本活动主页面，主动进行抽奖...6月18日的心愿奖，用户需要在2022年6月18日7:00:00―2022年6月18日21:59:59期间，登录淘宝APP，进入本活动主页面，主动进行抽奖......

    ​618 ​淘宝 ​天猫

  • 京东618今晚8面开启 京东618红包强势来袭

    今天晚上 8 点，京东 618 将全面开启...5月23日晚8点至31日晚8点“预售期”期间，消费者可享受定金1元抵618元及2件8折、3件7折等优惠...5月31日晚8点至6月3日“开门红”期间，京东亿元补贴将上线，消费者每天都可抢红包及消费券...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元...红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!......

    ​京东618 ​618 ​京东618红包

  • 天猫618今晚开买 快来get天猫618红包省钱秘笈

    今年天猫 618 跨店满减力度提升至每满 300 减50，相当于 83 折，比去年双 11 折扣力度更大...从晚 8 点开始，每逢整点，开播的淘宝直播间还会发放专享大额券...每个用户每天可抽1次，完成任务最高可抽3次，超级红包最高中奖22888元!...5月29日20点-6月20日，用户通过每天完成浏览/点击商品、浏览会场、邀请好友等任务，获得额外开红包机会，最高可领26元......

    ​天猫618 ​天猫618红包 ​618

  • 麒麟9000发热严重吗？

    发热不会很严重。麒麟9000的功耗处理的还是比较优秀的，在Geekbench 5测试中，麒麟9000的峰值功耗为7.9W，能耗比为475分/瓦，比起骁龙888的8.9W以及骁龙8 Gen1的11.1W来说的话，算是比较优秀的，但是会比天玑8100差一点点。总体而言，在高端芯片中，麒麟9000的发热问题不是很严重。

    麒麟9000

  • 苹果iPhone14续航怎么样？

    续航不错作为参考前一代的iPhone13系列电池容量分别是iPhone13电池容量为3227mAh、iPhone13Pro为3095mAh、iPhone13ProMax则达到了4352mAh，这一代的iPhone14系列电池容量也差不多，但是在续航表现会更好，14Pro Max的续航时间会比上一代增加2小时，可能是苹果在屏幕上的优化能力变强导致的，按照这一推测，今年iPhone14的续航也大概会增加1-2小时。去年iPhone13的续航时间为：视频播放： 最长可达 19 小时、流媒体视频播放： 最长可达 15 小时、音频播放： 最长可达 75 小时

    iPhone14

  • 天玑8100发热严重吗？

    发热不严重。现在很多人都很看重手机芯片的发热功耗问题，天玑8100是采用八核CPU包含4个主频为2.85GHz 的 Arm Cortex-A78核心以及Arm Mali-G610GPU，在GeekBench5的测试中，峰值功耗7.8瓦左右，能耗比为521分/瓦。与天玑8100进行对比，领先骁龙888以及骁龙8Gen1很多，可以说天玑8100的功耗处理的非常好。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14换电池多少钱？

    519元iPhone14系列手机更换电池官方收费519元，跟 iPhone 13/12/11/X系列保持不变，但如果是在保修期内或者购买有AppleCare+的用户，更换电池是免费的。免费更换电池的条件是，电池的健康度是在80%以下，查看电池健康度位置：设置——电池——电池健康，即可看到当前手机的电池健康度。苹果公司建议iPhone手机电池健康度在80%以下后更换

    iPhone14

  • 苹果iPhone14可以反向充电吗？

    不可以iPhone14没有反向无线充电功能，但它可以支持MagSafe 无线充电 (功率最高可达 15 瓦)和Qi 无线充电 (功率最高可达 7.5 瓦)。另外，对于iPhone手机来说，电池容量本来就不必同级别的安卓旗舰手机多，续航问题一直都是iPhone用户比较吐槽的，因此苹果更不太可能加入反向充电功能。目前苹果更积极的推广电池背夹功能，也就是套在手机上，利用无线充电方式为iPhone充电，这也是一种提升续航的方法。

    iPhone14

  • 天玑8100是几纳米工艺？

    台积电5nm工艺。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。MediaTek 第五代 AI 处理器 APU580，可独立处理目标任务，也可作为 AI-ISP 和 AI-Video 这样的协处理器进行协同计算，性能是上一代的2.75倍。（*数据来源于MediaTek实验室） 。

    天玑8100

  • 天玑8100相当于苹果A几？

    综合性能和苹果的A13相近，但是没A13好。在Geekbench5的跑分测试中，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，A13的单核跑分为1300，多核跑分为3600左右，所以性能上毫无疑问是苹果的A13强。此外其他方面，其实不好进行对比，综合两者的性能素质来看的话，A13还是比天玑8100好很多的。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14可以分屏吗？

    不可以iPhone14系列没有分屏功能，目前在iOS系统中，仅只有画中画的功能，也就是在播放视频的时候，可以将视频变成小窗口模式播放，然后再操控其他的界面。这需要用户在手机内开启画中画功能，开启的步骤是：设置——通用——画中画——自动画中画开启，这样当你在看视频的时候，切换到其他的APP，也可以在屏幕以小窗口方式播放。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14可以添加门禁卡吗？

    可以iPhone14虽然没有开放大多数的NFC功能，但是支持HomeKit的门锁，只要拥有HomeKit协议，那么就可以将该门禁添加到自己的iPhone手机中。具体的操作是：打开钱包——选择右上角的按钮跳转—— 点击扫描或添加卡——选择需要添加的卡类型，因为我们需要使用 交通卡代替门禁卡 ，在交通卡中选择任意交通卡——随后选择开卡金额和服务费，支付金额——最后如果自己添加的门禁是楼栋或小区的门禁，那么需要找到小区物业，将我们添加的交通卡添加到小区门禁权限中，就能使用该卡当作门禁卡使用

    iPhone14

  • 天玑8100的手机有哪些？

    目前搭载天玑8100芯片的有以下手机。1.Redmi K50/ Note11T Pro / Note11T Pro+2.Realme GT Neo3，realme GT Neo3是realme于2022年3月22日发布的手机产品，realme GT Neo3搭载天玑8100处理器;后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，前置1600万像素镜头;内置5000毫安时容量电池。3.一加Ace竞速版，搭载独家定制的天玑8100-MAX处理器，配备了5000mAh的大电池，6400万像素主摄，搭配800万像素超广角和200万像素微距镜头。4.vivo S15Pro，vivo S15Pro是vivo于2022年5月19日发布的手机产品，于2022年5月27日正式开售，vivo S15Pro搭载天玑8100处理器，前置1600万像素摄像头，后置5000万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头;内置4500毫安时不可拆卸式电池。5.OPPO Reno8Pro+，OPPO Reno8Pro+是OPPO公司于2022年5月23日发布的一款智能手机，OPPO Reno8Pro+搭载天玑8100-MAX芯片，加上最高12GB LPDDR5和256GBUFS3.1的存储组合，适用于各种场景;配备了行业独家超晶石墨散热方案，能够有效降低机身发热。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14可以开空调吗？

    可以苹果iPhone14不需要通过红外遥控功能也可以开关空调。第一种方式就是使用空调厂家自带的APP来控制空调的开关以及温度、风量；第二种方式是通过HomeKit，这种方法需要空调兼容Apple HomeKit功能，购买空调时查看有无【HomeKit】标识，在苹果官网，也可以查看支持HomeKit的空调品牌，如果购买的空调支持HomeKit，那么可以根据购买时的说明书进行配对

    iPhone14

  • 天玑8100安兔兔跑分是多少？

    80万左右。天玑8100采用台积电5nm工艺，看起来CPU 频率对天玑8100的影响比较新的 A78CPU 架构更大， 在多核性能方面获得了显着优势，同时具有卓越的 CPU 架构和其他内核的更高频率。GPU采用 MediaTek Imagiq780ISP，摄影爱好者可在拍摄中借助 AI-NR 降噪和 HDR 技术，加之 MediaTek 新的暗光视频降噪技术和基于 AI 的抗模糊技术，获得画质更清晰、细节更丰富的照片。双摄 HDR 视频同录功能可满足用户同时使用前、后两个摄像头进行拍摄，适用于跟朋友、家人或粉丝分享现场实况，以及拍摄 vlog。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14可以无线充电吗？

    可以苹果iPhone14支持无线充电方式，MagSafe 无线充电 （功率最高可达15瓦），Qi无线充电 (功率最高可达7.5瓦)，如果使用有线充电，需使用20瓦或更大功率的电源适配器，实际上测试的充电速度可达到近30W左右。目前苹果的无线充电功率不如很多安卓旗舰手机，但苹果主要在配件方面比较有特点，尤其是MagSafe磁吸式充电方式，已经逐渐在安卓阵营中被参考

    iPhone14

  • 天玑8100和麒麟9000哪个好？

    两者各有千秋。首先看GeekBench5跑分，天玑8100单核分数为926，多核分数为3817分，麒麟9000的单核分数为1054，多核分数为3727，麒麟9000稍微好一丢丢。两者跑3DMark，在 Vulkan （Metal） 中评估图形性能的跨平台基准测试，天玑8100得分5681分，麒麟9000得分6036分，麒麟9000更好。此外其他很多方面，天玑8100要强麒麟9000，毕竟天玑8100是2022年3月1日发布的，麒麟9000是2020年9月发布的，天玑8100的架构比较新，综合来看，纸面上麒麟9000性能好点，天玑8100日常使用肯定更好。

    天玑8100 麒麟9000

  • 苹果iPhone14可以双开微信吗？

    不可以iPhone14目前还不支持同一部手机上开两个微信账号，需要退出账号后，重新登陆新账号才可以。切换微信账号的步骤:首先打开微信，点击右下角的我的图标。然后选择设置，点击切换账号选项。接着点击添加账号，登录另一个微信账号即可。目前在安卓平台上不少手机已经支持双开微信，但苹果客户端还是只能单独使用一个微信账号，或许未来苹果在这一方面会参考学习安卓

    iPhone14

  • 苹果iPhone14有充电器吗？

    没有苹果iPhone14延续了近几年苹果包装的习惯，包装盒内没有充电器，也没有耳机，只有一条数据线、卡针以及说明书等。苹果在之前就已经宣布iPhone包装盒内不再提供充电器以及耳机，他们认为用户的家中已经购买过很多的智能手机等设备，已经有了充电器，同时不附带充电器后可以减少资源消耗，有利于环保。如果你没有iPhone14对应的充电器，可以在苹果的官网或者电商平台购买，充电器需要是type-c接口，支持PD协议，且功率在20W以上

    iPhone14

  • 天玑8100和骁龙888哪个好？

    性能方面骁龙888更好，功耗方面天玑8100好。在纸面上，这两款芯片都是8核设计。骁龙采用 Kryo680架构，而天玑8100采用 Cortex A78和 A55架构。在GeekBench5测试中天玑8100单核得分977，多核得分4071，而骁龙888单核1135分，多核3681分，单核的表现骁龙888更强。相同的任务，8100的功耗约为6瓦，而骁龙888的功耗则高达7或8瓦，所以就功耗来说天玑8100更好。

    天玑8100

  • 天玑8100支持蓝牙5.3吗？

    是支持的。天玑8100支持蓝牙5.3，此外支持 Wi-Fi6E2x2MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。蓝牙5.0在2016年6月发布。在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍，传输速度将是4.2LE版本的2倍（速度上限为24Mbps）。蓝牙5.0还支持室内定位导航功能(结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位)，允许无需配对接受信标的数据(比如广告、Beacon、位置信息等，传输率提高了8倍)，针对物联网进行了很多底层优化。2021年7月，蓝牙技术联盟推出了蓝牙5.3规范。

    天玑8100

  • 苹果iPhone14会涨价吗？

    会iPhone14系列涨价的概率非常大，首先iPhone14在外观上会有一定的变化，Pro系列会使用新的药丸屏，取代了刘海屏设计，同时也增加了Max版本替代Mini版，这样的做法就是提升大屏手机的市场占有率。在价格方面，iPhone14价格几乎是要涨的，原因是半导体供应链涨价，包括iPhone在内的产品价格都在上涨，尤其是芯片价格涨幅很大，台积电、三星等公司代工收取的费用也在增加，这最终需要消费者买单。iPhone14的涨价幅度预计在100美元左右，入门款涨价在700元左右，高端版本涨价可能会在800元以上。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14Pro紫色好看吗？

    好看今年的iPhone14系列大概会推出紫色的新颜色，也会作为主打色在宣传海报中出现。尤其是iPhone14Pro系列上的紫色会比普通入门款的紫色更好看，主要原因是Pro系列的手机背面有磨砂金属质感，手机的反光也没有那么突兀。相对而言，入门款的iPhone14在紫色上看起来就比较普通，当然入门款的价格定位就比较低，因此外观上肯定有一定的差距。如果今年的iPhone14系列紫色确定是主打的颜色，那么在发售初期这种颜色肯定十分的热门，如果有想要买这个颜色的朋友在发售的时候尽早下单

    iPhone14

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM