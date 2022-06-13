梦华录播放量突破15亿；罗永浩宣布退出所有社交平台；守望先锋2免费

吉利拟收购魅族 今日，国家市场监督管理总局发布湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案案件公示。根据公示信息，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。

罗永浩回应退出社交平台 “感谢大家在微博上近十三年的陪伴，这是一段无穷无尽的黑暗旅程，也是一段充满温暖、喜悦、幸福、友谊和真爱的明亮旅程。我会用我的余生，永远记得后者。”

夫妻离婚自媒体账号归属引争议 法官认为，在夫妻关系存续期间，运营抖音号产生的收益属于夫妻间共同财产，有财产属性，离婚时可以进行分割。最终，经法院调解，双方达成协议:自媒体账号由注册人廖某继续使用和经营，贷款归其所有，债务由其负责，廖某分期向方某支付共同财产补偿款30万元等。

贾跃亭再被强制执行1.48亿元 中国执行信息公开网显示，6月9日，贾跃亭新增一则被执行人信息，执行标的约1.48亿元，执行法院为北京市第三中级人民法院。

俄罗斯原麦当劳门店更名只有美味 俄罗斯15家麦当劳连锁门店在莫斯科重新开业，连锁门店已经更名为“Vkusno i tochka”，负责人奥列格·帕罗耶夫表示，新品牌的意思是“就是这么好吃”。

宜家上海杨浦商场将于7月初关闭6月13日，据宜家微信公号“宜家中国资讯中心”消息，宜家中国将在7月初关闭宜家上海杨浦商场。

比特币价格跌至25000美元 6月13日，最新行情数据显示，比特币报价短时触及25000美元一枚，并在该点位进行来回绞杀，24小时跌幅已达到7。4%，创下2020年12月26日以来的最低点。

最后一次巴菲特慈善午餐开拍2022年的巴菲特午餐于当地时间6月12日19时30分（北京时间13日7时30分）在eBay开拍，持续到6月17日结束，起拍价为2.5万美元。据格莱德基金会介绍，2022年将是最后一届巴菲特慈善午餐拍卖活动。

谷歌研究员称AI已具备人格 据报道，一位谷歌研究员被AI说服，认为它产生了意识。他在社交媒体上表示，这场人机对话令人毛骨悚然，这毫无疑问是他见过科技圈最疯狂的事。你认为“AI具备人格”会存在巨大风险吗?

马斯克称特斯拉上海工厂正满血复活马斯克在一封邮件中写道:“上海工厂正满血复活，奥斯汀工厂正加速生产。向胜利进军吧!”

鱿鱼游戏续订第二季 Netflix公司的《鱿鱼游戏》（Squid Game）第二季将回归，这家在线流媒体公司在用户意外减少的情况下将恢复其全球热播剧。

港股新东方在线涨超43% 今日开盘，新东方在线股价继续上涨，盘中一度涨超52%，截至发稿，新东方在线股价上涨43.02%，报8.910港元，总市值约达89.16亿港元。

极兔追上四通一达 68亿吞并百世快递国内业务后，极兔快递市场份额已经冲到第三，中通和圆通地位受威胁。最近极兔还完成了110亿元C轮融资，堪称快递界的“狼”。

每日优鲜上市一年跌98% 每日优鲜在半个月时间里连收纳斯达克两份通知函。在退市危机面前，每日优鲜要短期内提升股价，最简单可行的方式就是合股，这也是此前不少中概股会采用的方式。

台积电回应客户增量投片要加价传闻 对于“客户增量投片要加价”的传闻，台积电表示，不评论价格问题。

罗永浩宣布退出所有社交平台 罗永浩6月12日深夜发微博称:“一眨眼竟然快十三年了，过得真快啊。明天我就正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业去了”。另外，交个朋友方面向确认，@罗永浩 微博将改名交个朋友直播间，与此同时，罗永浩注册了@产品经理罗永浩 的微博账号。在债务方面，罗永浩透露称，已发生的直接债务还剩不到一个亿。按计划本来今年3月底前就该全还完了，但因为去年年底又出了些意外纠纷，全还完要到11月前后。

梦华录播放量突破15亿冲上热搜榜 电视剧《梦华录》官方微博宣布，这部电视剧在腾讯视频开播10天播放量突破15亿，为此还冲上了微博热搜榜，引发关注。

苹果新iPad Pro曝光 尽管有14.1英寸机型的前景，但没有计划停止生产其11英寸iPad Pro或12.9英寸iPad Pro机型。新的iPad Pro型号将在9月或10月发布，其在秋季的苹果发布会活动窗口中有很大概率会推出。

天猫618第二波将于6月15日晚8点开启 天猫宣布618第二波开买时间为6月15日晚上8点。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

电影《侏罗纪世界3》总票房破3亿据猫眼专业版微博消息，6月12日14:07:33，电影《侏罗纪世界3》总票房破3亿。

今年北京直播电商成交额将达万亿 北京市将推动直播电商产业集聚升级，选取2到3个区打造高质量直播电商基地，今年将培育或引进10家龙头直播电商专业服务机构，直播电商成交额将达到1万亿元。

苹果重组汽车项目管理团队 彭博社消息，苹果正在针对汽车零部件和整车制造展开供应链谈判。而苹果汽车项目的新负责人凯文·林奇也从Apple Watch部门招来自己的旧部帮助其开发汽车。古尔曼表示，林奇最近还对苹果汽车项目的管理团队进行调整。

守望先锋2免费 暴雪宣布《守望先锋2》将免费，将于10月5日开启抢先体验。

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