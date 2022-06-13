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梦华录播放量突破15亿；罗永浩宣布退出所有社交平台；守望先锋2免费

2022-06-13 09:55 · 稿源：站长之家

吉利拟收购魅族 今日，国家市场监督管理总局发布湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案案件公示。根据公示信息，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。

罗永浩回应退出社交平台 “感谢大家在微博上近十三年的陪伴，这是一段无穷无尽的黑暗旅程，也是一段充满温暖、喜悦、幸福、友谊和真爱的明亮旅程。我会用我的余生，永远记得后者。”

夫妻离婚自媒体账号归属引争议 法官认为，在夫妻关系存续期间，运营抖音号产生的收益属于夫妻间共同财产，有财产属性，离婚时可以进行分割。最终，经法院调解，双方达成协议:自媒体账号由注册人廖某继续使用和经营，贷款归其所有，债务由其负责，廖某分期向方某支付共同财产补偿款30万元等。

贾跃亭再被强制执行1.48亿元 中国执行信息公开网显示，6月9日，贾跃亭新增一则被执行人信息，执行标的约1.48亿元，执行法院为北京市第三中级人民法院。

俄罗斯原麦当劳门店更名只有美味 俄罗斯15家麦当劳连锁门店在莫斯科重新开业，连锁门店已经更名为“Vkusno i tochka”，负责人奥列格·帕罗耶夫表示，新品牌的意思是“就是这么好吃”。

宜家上海杨浦商场将于7月初关闭6月13日，据宜家微信公号“宜家中国资讯中心”消息，宜家中国将在7月初关闭宜家上海杨浦商场。

比特币价格跌至25000美元 6月13日，最新行情数据显示，比特币报价短时触及25000美元一枚，并在该点位进行来回绞杀，24小时跌幅已达到7。4%，创下2020年12月26日以来的最低点。

最后一次巴菲特慈善午餐开拍2022年的巴菲特午餐于当地时间6月12日19时30分（北京时间13日7时30分）在eBay开拍，持续到6月17日结束，起拍价为2.5万美元。据格莱德基金会介绍，2022年将是最后一届巴菲特慈善午餐拍卖活动。

谷歌研究员称AI已具备人格 据报道，一位谷歌研究员被AI说服，认为它产生了意识。他在社交媒体上表示，这场人机对话令人毛骨悚然，这毫无疑问是他见过科技圈最疯狂的事。你认为“AI具备人格”会存在巨大风险吗?

马斯克称特斯拉上海工厂正满血复活马斯克在一封邮件中写道:“上海工厂正满血复活，奥斯汀工厂正加速生产。向胜利进军吧!”

鱿鱼游戏续订第二季 Netflix公司的《鱿鱼游戏》（Squid Game）第二季将回归，这家在线流媒体公司在用户意外减少的情况下将恢复其全球热播剧。

港股新东方在线涨超43% 今日开盘，新东方在线股价继续上涨，盘中一度涨超52%，截至发稿，新东方在线股价上涨43.02%，报8.910港元，总市值约达89.16亿港元。

极兔追上四通一达 68亿吞并百世快递国内业务后，极兔快递市场份额已经冲到第三，中通和圆通地位受威胁。最近极兔还完成了110亿元C轮融资，堪称快递界的“狼”。

每日优鲜上市一年跌98% 每日优鲜在半个月时间里连收纳斯达克两份通知函。在退市危机面前，每日优鲜要短期内提升股价，最简单可行的方式就是合股，这也是此前不少中概股会采用的方式。

台积电回应客户增量投片要加价传闻 对于“客户增量投片要加价”的传闻，台积电表示，不评论价格问题。

罗永浩宣布退出所有社交平台 罗永浩6月12日深夜发微博称:“一眨眼竟然快十三年了，过得真快啊。明天我就正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业去了”。另外，交个朋友方面向确认，@罗永浩 微博将改名交个朋友直播间，与此同时，罗永浩注册了@产品经理罗永浩 的微博账号。在债务方面，罗永浩透露称，已发生的直接债务还剩不到一个亿。按计划本来今年3月底前就该全还完了，但因为去年年底又出了些意外纠纷，全还完要到11月前后。

梦华录播放量突破15亿冲上热搜榜 电视剧《梦华录》官方微博宣布，这部电视剧在腾讯视频开播10天播放量突破15亿，为此还冲上了微博热搜榜，引发关注。

苹果新iPad Pro曝光 尽管有14.1英寸机型的前景，但没有计划停止生产其11英寸iPad Pro或12.9英寸iPad Pro机型。新的iPad Pro型号将在9月或10月发布，其在秋季的苹果发布会活动窗口中有很大概率会推出。

天猫618第二波将于6月15日晚8点开启 天猫宣布618第二波开买时间为6月15日晚上8点。消息称，在“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启消费大额券兑换福利。

电影《侏罗纪世界3》总票房破3亿据猫眼专业版微博消息，6月12日14:07:33，电影《侏罗纪世界3》总票房破3亿。

今年北京直播电商成交额将达万亿 北京市将推动直播电商产业集聚升级，选取2到3个区打造高质量直播电商基地，今年将培育或引进10家龙头直播电商专业服务机构，直播电商成交额将达到1万亿元。

苹果重组汽车项目管理团队 彭博社消息，苹果正在针对汽车零部件和整车制造展开供应链谈判。而苹果汽车项目的新负责人凯文·林奇也从Apple Watch部门招来自己的旧部帮助其开发汽车。古尔曼表示，林奇最近还对苹果汽车项目的管理团队进行调整。

守望先锋2免费 暴雪宣布《守望先锋2》将免费，将于10月5日开启抢先体验。

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    ​老罗 ​锤子 ​社交平台

  • 守望先锋2》归来！ALIENWARE m15 R7带你回到那个夏天，决战到天亮

    在时隔 6 年之后的 2022 年 4 月末，《守望先锋2》 β 测试火热开启，令不少热爱《守望先锋》的玩家们高呼“那个夏天回来了”...ALIENWARE m15 R7 可搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ i7 处理器，兼具 6 性能核 8 能效核，共 14 核心 20 线程，睿频频率可达4.7GHz，在高性能处理器的加持下，即便是复杂激烈的战斗，不必担心卡顿或延迟影响游戏体验...所以在散热方面，ALIENWARE m15 R7 搭载了全新升级的ALIENWARE Cryo-Tech™超级散热架构......

    ​ALIENWAREm15R7 ​AW920 ​AW720

  • 骁龙8 Gen1 Plus支持USB3.1吗？

    是支持USB3.1的。目前骁龙8Gen1Plus支持的USB 版本是: USB3.1、USB-C。USB3.1Gen2是最新的USB规范，该规范由英特尔等公司发起。数据传输速度提升可至速度10Gbps。与USB3.0（即USB3.1Gen1）技术相比，新USB技术使用一个更高效的数据编码系统，并提供一倍以上的有效数据吞吐率。它完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 小米 12S可以5G双卡双待吗？

    可以小米 12S可以支持移动、联通、电信的5G网络双卡双待，它支持的手机频段为5G：NR n1/n3/n5/n8/n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/n38/n40/n41/n77/n78/n79，4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26，4G：TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42，3G：WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19，2G：GSM B2/B3/B5/B8，2G：CDMA1X BC0

    小米 12S

  • 骁龙8 Gen1 Plus支持北斗吗？

    是支持北斗的。目前骁龙8 Gen1 Plus卫星系统支持有以下：北斗、伽利略、GLONASS、NavIC、GPS、QZSS。双频支持：是（L1/L5）准确性：具有人行道准确性的城市行人导航附加位置功能：全球高速公路车道级车辆导航位置支持： Qualcomm® 位置

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 小米 12S能不能无线充电？

    可以小米12S和小米12S Pro都可以支持无线充电，无线充电的功率为50W，充满电时间需要1小时左右。同时它们还支持反向的无线充电，反向无线充电功率是10W左右，速度相对较慢，但可以满足在为蓝牙耳机、智能手环、智能手表等设备充电的需求。目前大多数的旗舰级手机都可以支持无线充电，少部分还可以反向的无线充电，提升了用户在充电方面的不同需求，如行车环境等场景下的需要。

    小米 12S

  • 小米 12S充电功率是多少瓦？

    67W小米12S的充电功率为67W，小米12S Pro的充电功率为120W，都是有线充电。之前发布的小米12支持无线，50w（53分钟充满），无线反向充电10w，因此小米12S系列大概率也会支持无线充电和反向充电。目前小米旗下大多数旗舰手机都可以支持67W以上的快充，电池容量也在5000mAh左右，可以达到日常一天的正常使用。

    小米 12S

  • 骁龙8 Gen1 Plus相当于苹果A几？

    介于苹果A14到A15之间。骁龙8Gen1Plus的性能跑分表现已经超过苹果A14，但是会比苹果A15略差一点点。骁龙8Gen1Plus是高通新一代骁龙8Gen1芯片优化版，高通新一代骁龙8Gen1芯片代号为 sm8450，优化版的 Plus 版本即 sm8475。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 小米 12S和小米12区别是什么？

    处理器、屏幕等配置不同小米 12S和小米12发布时间间隔了有半年左右，在很多配置上有差异，包括处理器、屏幕等，这里我们来看下这两款手机哪些地方不同。处理器：小米12S处理器是高通骁龙8Gen1 Plus，小米12是骁龙8Gen1处理器，骁龙8Gen1处理器是三星的4nm工艺，它拥有一个基于 Cortex-X2 的 3.0 GHz 内核，三个基于 Cortex-A710 的 2.5GHz 高性能内核，以及四个基于Cortex-A510 的1.8GHz高效内核；骁龙8Gen1 Plus处理器是台积电的4nm工艺，采用1+3+ 4 三丛集架构，CPU由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中CPU最高主频提升至3.2GHz屏幕：小米12S将搭载6.28英寸屏幕，分辨率为1080P，刷新率为120Hz，有望沿用LTPO 2.0屏幕，可实现1-120Hz的自适应刷新率，是一块获得了DisplayMate A+认证的屏幕，小米12的屏幕是6. 28英寸，1080P分辨率，120Hz刷新率，它们的屏幕参数差不多

  • 骁龙8 Gen1 Plus首发手机有哪些？

    首发手机目前还未知。根据爆料在小米12至尊纪念版、摩托罗拉新机、ROG游戏手机6、realme GT2大师探索版、iQOO10Pro等这些手机中都有可能首发，本次首发各产商争抢还是非常激烈的，所以鹿死谁手还得看谁的手段更高明些。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 骁龙8 Gen1 Plus什么时候发布的？

    2022年5月20日骁龙之夜发布会发布的。骁龙8Gen1Plus CPU 性能提高10%，电源效率提高30%，最大主频CPU速度高达3.2GHz，延长从游戏和流媒体到摄影和网页浏览的优质设备体验，与前代产品相比，第 7 代高通® AI 引擎的速度提升高达 4 倍，每瓦性能提升高达20%，此外，得益于重新架构的低功耗 AI 系统，第三代 Qualcomm® Sensing Hub 始终保持感知、始终高效。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 小米 12S是什么处理器？

    高通骁龙8Gen 1 Plus小米 12S和小米12S Pro都有骁龙8 Gen1Plus版本，其中小米12S Pro还有天玑9000版本。目前已经曝光的小米12S的跑分，内存12GB的情况下，单核1328，多核4234，比搭载骁龙 8 的小米 12 跑分成绩有提升。骁龙8 Gen1Plus是高通是今年推出的一款旗舰芯片，是骁龙8 Gen1的升级版本，台积电4nm工艺，1+3+ 4 三丛集架构，CPU由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中CPU最高主频提升至3.2GHz天玑9000处理器也是台积电4nm工艺，CPU部分也是“1+3+4”的架构，1*3.0GHz X2 超大核+3*2.85GHz大核+4*1.8GHz小核

    小米 12S

  • 小米 12S参数性能怎么样？

    性能不错，使用高通骁龙8Gen 1 Plus处理器小米 12S和小米 12S Pro是小米12系列的后续机型，处理器是骁龙8Gen1 Plus，另外小米 12S Pro还会有天玑 9000 的版本。小米12S已经在Geekbench5数据库中出现，单核跑分成绩1328，多核成绩4234，处理器最高主频3.19GHz，12GB RAM，运行Android12系统，小米12S将支持67W快充，小米12S Pro提供120W快充。

    小米 12S

  • 华为P60支持微信运动吗？

    支持华为P60系列有多个健康功能，其中也包括微信运动等数据统计，需要用户在手机内开启微信运动功能。打开P60的设置，点击【应用和服务】选项——应用和服务页面——进入权限管理——权限——【健身运动】——健身运动页面——打开【微信】按钮，这样就可以将微信运动的数据进行同步，可以快速的查看到自己的步行等一些系列的数据信息。

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus和骁龙8gen1有什么区别？

    主要是功耗降低了30%，性能提升了10%。从配置参数上来说，骁龙8 Gen1 Plus依然是1+3+ 4 三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中的最大主频是3.2GHZ。官方测试数据来看，骁龙8 Gen1 Plus比骁龙8gen1游戏时长增加快一个小时，视频观看时间超过80分钟。骁龙8 Gen1 Plus更换了代工厂，换成了台积电的4纳米工艺。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60支持双微信吗？

    支持华为P60系列支持应用分身功能，也就是可以双开微信APP，这样就可以同时登录两个不同的微信账号，无需在一个微信内来回切换账号，方便的同时还节省了很多的时间。具体操作方法：进入手机设置界面——点击应用和服务——应用和服务页面——点击应用分身——页面跳转，打开微信分身，这样就可以在同一个手机内打开两个微信APP

    华为P60

  • 小米12 Ultra摄像头参数是多少

    5000万主摄、4800万超广角和4800万潜望长焦小米12Ultra 将是最好的高端旗舰智能手机，也有望成为首批搭载骁龙8+ Gen1SoC 的智能手机之一。著名泄密者 Yogesh Brar2022年6月14日分享了小米 Mi11Ultra 继任者的可能规格，如前所述，小米12Ultra将搭载骁龙8+ Gen1SoC，据说该智能手机提供8/12GB 的 LPDDR5RAM 以及256/512GB 的内部存储。这款手机没有任何 microSD 卡插槽，但该设备将配备双 nano-SIM 卡插槽，两张 SIM 卡均支持5G 网络。据说小米11Ultra 的继任者配备了一块6.7英寸 QHD+ 分辨率的大型 AMOLED 显示屏，具有120Hz 的刷新率和 LTPO 技术，可提供出色的电池寿命和流畅的刷新率。小米12Ultra 可能会配备带有打孔切口的曲面显示屏，并且该显示屏还有望配备最新的康宁大猩猩玻璃保护膜。在相机方面，据说小米12Ultra 的背面配备了三摄像头设置，一个50MP 主传感器、一个48MP 超广角镜头和一个支持5倍光学变焦的48MP 远摄镜头。预计相机模块还将具有 ToF 或飞行时间传感器以及激光自动对焦传感器。据说小米12Ultra 配备20MP 自拍相机，支持高分辨率视频录制。根据软件部分，据说小米12Ultra 搭载 Android12操作系统，顶部有定制的 MIUI13皮肤，预计该手机将在发布后收到 Android13操作系统更新。最后，据说小米12Ultra 配备4，800mAh 电池，支持通过 USB Type-C 端口进行67W 快速充电以及支持50W 无线充电。该设备也可能支持某种反向无线充电。就定价而言，小米12Ultra 有望成为有史以来最昂贵的小米智能手机之一。

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  • 骁龙8 Gen1 Plus发热严重吗？

    这代比前一代的功耗降低了30%左右，发热并不严重。由此可见，骁龙8Gen1Plus吸取了上一代的教训，在功耗的问题上下了功夫，所以本代虽然在性能方面没有很明显的提升，但是功耗方面却是大大的降低了。骁龙8Gen1Plus对比上代提升了10% CPU 性能和30% 的 CPU 能效提升。此外，该平台还提供额外的节能和全面的性能扩展——包括超过80分钟的视频流和超过50分钟的网页浏览。

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  • 华为P60支持两张电信卡吗？

    不支持华为P60系列支持双卡双待，但不能支持两张电信卡，如果都是插入电信卡，其中只有一张电信卡可以正常工作。建议使用两个不同运营商的电话卡使用。P60系列支持网络频率主卡:LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41UMTS(WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA（主副卡二选一）:BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900MHz); 网络频率副卡:LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz）; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA: BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900MHz)

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus和天玑9000哪个好？

    相差不多，就跑分而言天玑9000略胜一筹。天玑9000采用台积电4纳米工艺制程、Armv9架构，采用“1+3+4三丛集旗舰架构，超大核为1×Arm Cortex-X2，频率3.05吉赫兹，提升性能;大核为3×Arm Cortex-A710，频率2.85吉赫兹，处理重载应用和多任务较为高效;能效核心为4×Arm Cortex-A510，频率1.8吉赫兹。而骁龙8Gen1Plus最大主频是3.2GHZ，不过通过Geekbench5CPU测试得知天玑9000的单核成绩为1287，多核成绩为4474，而骁龙8Gen1Plus单核得分为1311，多核得分4070。所以就跑分而言骁龙8Gen1Plus和天玑9000单核差不多，多核方面天玑9000更强。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60支持NFC功能吗？

    支持华为P60系列内置了NFC功能，可以用来刷公交、地铁，也可以支持支付、门禁卡，eID，电子车钥匙等。NFC开启方法:设置>其他无线连接>NFC，即可开启NFC开关NFC功能目前是比较常见的功能，尤其是很多场景中已经逐渐开始支持NFC，同时越来越多的手机厂商和商家也推广这一方式，具备快捷的使用方法，以及相当高的安全性。

    华为P60

  • 华为P60支持红外遥控吗？

    支持华为P60系列有红外传感器，可以用来红外遥控，比如控制很多红外的家用设备，如空调等等。红外遥控是比较早就开始应用的一种通信和控制手段，结构相对简单、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高以及成本低等特点，在很多家用电器设备、工业控制和仪器中较为广泛的使用。

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