首页 > 热点 > 关键词  > 市场监管最新资讯  > 正文

查处哄抬价格违法行为指导意见发布 强制搭售商品可被认定违法

2022-06-10 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:据央视新闻报道，近日，市场监管总局出台《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》称，受国际局势和疫情影响，部分领域出现价格异常波动。为维护市场价格基本稳定，规范市场监管部门执法行为，现就市场监管部门查处哄抬价格违法行为时如何适用《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等法律法规，提出以下指导意见。

（一）经营者有下列推动或者可能推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，市场监管部门可以认定构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第一项规定的哄抬价格违法行为:

1.捏造生产、进货成本信息并散布的;

2.捏造货源紧张或者市场需求激增信息并散布的;

3.捏造其他经营者已经或者准备提价信息并散布的;

4.散布信息含有“即将全面提价”“涨价潮”等紧迫性用语或者诱导性用语，推高价格预期的;

5.散布信息，诱导其他经营者提高价格的;

6.捏造、散布推动或者可能推动商品价格过快、过高上涨的其他信息的。

（二）经营者有下列推动或者可能推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，市场监管部门可以认定构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第二项规定的哄抬价格违法行为:

1.生产环节经营者，无正当理由不及时将已生产的产品对外销售，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经市场监管部门告诫仍继续囤积的;

2.生产环节经营者，除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的原材料，经市场监管部门告诫仍继续囤积的;

3.流通环节经营者，无正当理由不及时将商品对外销售，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经市场监管部门告诫仍继续囤积的。

经营者存在前款规定情形，但能够证明其行为属于按照政府或者政府有关部门要求进行物资储备或者调拨的，不构成哄抬价格违法行为。

市场监管部门已经通过公告、会议、约谈、书面提醒等形式，公开告诫不得囤积的，视为已依法履行告诫程序，可以不再单独告诫。

（三）经营者有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，市场监管部门可以认定构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第三项规定的哄抬价格违法行为:

1.在销售商品过程中，强制搭售商品，变相大幅度提高商品价格的;

2.未提高商品价格，但不合理大幅度提高运输费用或者收取其他不合理费用的;

3.在成本未明显增加时大幅度提高商品价格，或者成本虽有增加但商品价格上涨幅度明显高于成本增长幅度的;

4.利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。

前款“大幅度提高”“明显高于”等，由市场监管部门综合考虑经营者的实际经营状况、主观恶意、商品种类和违法行为社会危害程度等因素，在案件查办过程中结合实际具体认定。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 小米12 Ultra是直屏吗？

    不是小米12 Ultra使用的是曲面屏幕，屏幕是2K 120Hz的三星E5屏幕。这款屏幕还支持LTPO 3.0 自适应高刷新率，也就是让屏幕在静态的时候刷新率更低，如看图片，文字的时候，如果屏幕没有滑动，则刷新率比较低，可以更加省电。去年的小米11 Ultra的屏幕是一块6. 81 英寸的四曲面全面，预计今年小米12 Ultra在屏幕方面也会差不多，但屏幕技术会有进一步提升。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II曝光过度怎么办？

    如果照片曝光过度，请尝试以下方法。1. 检查快门速度在“快门优先自动”或“手动”模式下选择较慢的快门速度可能会导致曝光过度。通过选择更快的快门速度来调整曝光。可以通过旋转主指令拨盘来调节快门速度。2. 检查曝光补偿设置为正值进行曝光补偿可会导致曝光过度，请避免设置为正值。可以通过按住曝光补偿按钮并旋转主指令拨盘来调节曝光补偿。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。3. 启用自动ISO感光度控制当光线较强时，高ISO感光度会导致曝光过度。如果无法在所选值下获得最佳曝光，则在模式P，S，A和M中启用自动ISO感光度控制时，照相机自动调整感光度。可以通过按住ISO按钮并旋转副指令拨盘来启用自动ISO感光度控制。可以在控制面板*，显示屏和取景器中查看相机设置。*仅适用于装有控制面板的相机。4. 检查测光矩阵测光对整个画面进行测光，这可能导致高对比度的主体曝光过度。例如，如果背景比主要拍摄对象暗，矩阵测光可能会导致曝光过度。根据拍摄环境选择适合的测光选项。可以通过按“ i”按钮显示“ i”菜单，使用多重选择器的测光，然后按OK来改变测光选项。

    尼康Z7 II

  • 尼康Z7 II兼容哪些镜头配件？

    尼康Z7 II可与所有Z卡口镜头一起使用。1.确认镜头名称中包含“NIKKOR Z”。2.你可使用FTZ卡口适配器将F卡口镜头安装到Z卡口照相机上。根据所使用镜头的不同，某些功能可能不可用。3.Z 7II的Z卡口规格——55mm大直径卡口和16mm短法兰距，是发挥Z卡口镜头的光学性能的保障，能令您满怀信心地迎接未来的影像发展。这种规格支持尼克尔Z卡口镜头为大量的光线传输到高像素传感器而优化。因此实现了从边缘到边缘的高清晰度。景深自然、虚化效果柔和美丽，点光源锐利清晰。所有这些不仅将影像水平提升到一个新的高度，而且还会持续下去。从广角到f/2. 8 长焦变焦，以及清晰、美丽的f/0.95、f/1. 2 和f/1.8 定焦镜头，尼克尔Z卡口镜头以新的高度给您和他人留下深刻的印象。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra换屏幕多少钱？

    1500元左右小米12 Ultra如果是保外的换屏价格在1500元左右。这里参考去年的小米11 Ultra，官方屏幕和摄像头保外指导价分别是 1650 元、 1370 元，电池保外指导价为 179 元，电池盖为 420 元，前置摄像头为 85 元，副板为 55 元，人工费均为 40 元。如果是购买了MiCare保障服务， 679元可以享受 2 年两次碎屏服务其他品牌的换屏价格也都不菲，比如苹果的iPhone13系列换屏价格，分别是1699 元、 2149 元、 2149 元、 2559 元，iPhone13Pro Max换屏价格最高，达到了2559元。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra拍照专业模式在哪里？

    相机APP内小米12 Ultra专业模式的拍照在相机APP可以选择。打开手机内的【相机】-左下角【专业】，即可看到各种不同的专业参数，用户可针对自己需要使用到的专业参数进行调整。专业模式可以设置的参数包括iso、快门时间和对焦距离，合理使用这些参数功能，可以拍摄出各种比较高质量的照片和视频。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II自动上传没用了怎么办？

    请按照方法检查自己的相机。照片无法通过自动上传以上传至智能设备：使用自动上传时确保智能设备显示SnapBridge应用程序。确认照相机已与智能设备配对。确认照相机和智能设备已通过蓝牙连接。根据所使用操作系统和/或SnapBridge应用程序版本的不同，照相机可能无法从智能设备下载位置数据或显示来自智能设备的位置数据。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra重量是多少？

    234克小米12 Ultra机身是陶瓷后盖和铝制中框，尺寸约为161.9 x 74.3 x 9.5毫米，加上后置摄像头厚度13.1毫米，重量 234 克。小米12 Ultra较重的机身一个原因是配备的摄像头模组，摄像头模组上还有比较厚的保护模块，所以整体上小米12 Ultra重量会比较重。但小米12 Ultra的屏幕也比较大，达到6.7英寸，内置了5000mAh的电池，所以相对很多安卓手机会比较重一点。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II图像不自然怎么办？

    请按照以下方法进行调试。若要减少噪点，请调整ISO感光度、快门速度或动态D‑Lighting等设定。长时间曝光或照相机温度升高时在高ISO感光度下所拍的照片中，噪点可能会更明显。不规则间距明亮像素、雾像或亮点可能会因为照相机内部电路温度的升高而增加。不使用时请关闭照相机。拍摄过程中，若您按下X按钮放大镜头视野，屏幕中可能会出现不规则间距明亮像素、雾像、条纹或意外的色彩。请注意，屏幕中噪点的分布可能与最终照片中的不同。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍多远距离？

    数十米远的距离小米12 Ultra的后置摄像头分别是主摄5000万像素(IMX989，OIS)+4800 万像素超广角(OIS)+4800万像素潜望长焦( 120 倍变焦)，在长焦方面可以比较清楚的拍摄距离在几十米外的景物。不过在拍摄较远的景物时，镜头可能会比较晃。如果参考去年小米11 Ultra的拍摄水平，应该拍摄10米范围内的景物效果会比较好。另外在近距离对焦方面，小米12Ultra最近可使用超广角对焦约5cm内的景物。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II无法连接到HDMI设备怎么办？

    请按照以下方法进行检查。1.确认已正确连接HDMI连接线。2.是否在设定菜单的[HDMI]>[高级]>[外部录像控制]中选择了[开启]？3.若使用设定菜单中的[重设所有设定]项目恢复默认设定，照片可能会正确显示。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍月亮吗？

    能小米12 Ultra的后置摄像头有一颗4800万像素潜望长焦，支持120倍变焦，可以拍摄比较高清晰的月亮照片。另外在去年的小米11 Ultra上，已经支持了月亮模式。打开手机上的MIUI相机和AI场景相机，普通拍照模式下对准月亮，放大到 4 倍变焦以上，手机即可AI智能判断并提供月亮模式的选项。月亮模式实际上是利用了手机相机以及AI对月亮的智能判断让手机拍到的月亮更加清晰，更容易看到月球上的环形山等地形。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra续航能力怎么样？

    不错小米12 Ultra的电池容量是5000mAh，使用67W的快充，并且使用的是骁龙8Gen 1Plus处理器，对比上一代的骁龙888，在能耗方面有了进一步的提升，屏幕方面也采用了更先进的三星E5屏幕，因此小米12 Ultra的续航表现有望比小米11 Ultra更好，如果是普通用户正常使用一天应该是没有问题。加上充电功率是67W，可以很快就给手机充到比较高的电量。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II照相机显示TCP/IP错误怎么办？

    连接设定需要调整，按照以下步骤进行。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定，选择[创建配置文件]可创建一个新的网络配置文件。选项说明[常规][配置文件名称]：重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。[密码保护]：选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码，请加亮显示[开启]并按下2。[无线]基础结构模式：调整设定以通过路由器连接至网络。[SSID]：输入网络SSID。[通道]：自动选择。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：输入网络密码。访问点模式：调整设定以直接无线连接至照相机。[SSID]：选择照相机SSID。[通道]：选择[自动]或[手动]。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES]，您可选择照相机密码。[TCP/IP]调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。若[自动获得]选为[启用]，用于基础结构模式连接的IP地址和子网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。选择[禁用]时，请手动输入IP地址（[地址]）和子网掩码（[掩码]）。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra的ppi是多少？

    515ppi小米12 Ultra屏幕的ppi是515，这块屏幕是三星2K E5 OLED屏幕，支持120Hz高刷新率和LTPO2.0智能刷新率，当屏幕处于静态情况下屏幕的刷新率会更低，比如在看图片情况下刷新率较低，当系统检测到屏幕在滑动时等会提高刷新率，如果是在观看视频的时候，将以一个固定的刷新率工作，这样可以大大减少消耗。小米12 Ultra屏幕还支持屏下指纹识别，但没有屏下摄像头功能，它的前置摄像头位于屏幕的中间顶部，为一个挖孔屏设计，摄像头的像素为3200万像素

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II电池续航是多久？

    可拍摄约440张照片。尼康Z7II配备了功能强大的EN-EL15c锂离子电池组。一次充电 可拍摄约440张*1照片。除此之外，新推出的MB-N11电池匣 （另购）与仅使用相机拍摄时相比，一次充电可拍摄的照片数 量和视频记录的时间均增加到约1.9倍*2，而且电池可热插 拔，帮助您持续发挥创造力。 1.在设置菜单中将[节能（照片模式）]选择为[启用]，将显示器模式选择为[仅 显示器] 时。当显示屏模式选择为[仅取景器]时，视频时长约105分钟。2.当使用插入2块充满电的EN-EL15c 电池的MB-N11电池匣时。

    尼康Z7 II

  • 尼康Z7II兼容哪些存储卡？

    兼容以下存储卡：CFexpress （B型） ， XQD ， SD ， SDHC (兼容UHS-II) ， SDXC (兼容UHS-II)。此外尼康Z7II支持双卡插槽。1张CFexpress卡或XQD存储卡和1张SD卡2张卡均可用作主存储或备份存储，或者用于分别存储NEF（RAW）和 JPEG图像;照片可在2张卡之间互相复制

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra是什么扬声器？

    立体声双扬声器小米12 Ultra使用的是立体双扬声器，去年的小米11 Ultra使用的也是双扬声器，其中底部扬声器为1216P 0.8mm MAX超线性扬声单元，顶部的扬声器是1014 超线性听筒二合一扬声器，都是小米和哈曼卡顿合作调音。评测机构DxOMark给小米11 Ultra的评分是80分，属于相当高的分数，在当时的全球手机扬声器这一评比中，全球排名第二

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II照片上传中断无法恢复怎么办？

    关闭照相机并重新开启即可恢复上传。您可通过以下方式结束连接：关闭照相机，在设定菜单中将[连接到PC]>[Wi‑Fi连接]选为[禁用]，在照片模式i菜单中选择[Wi‑Fi连接]>[关闭Wi‑Fi连接]，通过Wi‑Fi或蓝牙连接至智能设备。若要重新连接至现有网络：在设定菜单中将[连接到PC]>[Wi‑Fi连接]选为[启用]，或者在照片模式i菜单中选择[Wi‑Fi连接]>[与PC建立Wi‑Fi连接]。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra是什么相机？

    主摄是索尼的IMX989，5000万像素小米12 Ultra前置3200万像素摄像头，后置主摄5000万像素(IMX989，OIS)+4800万像素超广角(OIS)+4800万像素潜望长焦( 120 倍变焦)三摄组合。同时还有澎湃C2 ISP处理器，今年小米和徕卡合作将会对相机进行调校处理。去年小米11 Ultra上的摄像头为三星的GN2，1/1.12″感光元件，曾经在DXOMARK上获得了143分的成绩，在当时暂列该榜单的第一

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II怎么查看固件版本？

    按照以下步骤进行查看。1.开启照相机。2.按下照相机的MENU按钮，然后在设定菜单中选择固件版本显示照相机的固件版本。3.检查照相机的固件版本。4.关闭照相机。

    尼康Z7 II

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM