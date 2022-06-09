利好流量主！公众号返佣商品广告升级 618限时高佣活动开启

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:微信广告团队宣布，近期，公众号返佣商品广告扩展了商品来源和商品类型，升级了选品服务，联合主流电商平台推出618限时高佣活动，助力公众号流量主带货收益增长。

在商品方面，公众号返佣商品广告进一步丰富商品来源、增加券类商品，以及选品能力升级，提升找货效率。

丰富商品来源。目前已接入包含京东、拼多多、惠聚、有赞、当当等在内的20多家平台电商和 SaaS 类应用，以及包括网易严选、百丽、戴尔、屈臣氏等在内的近百家品牌小程序和生活服务平台。3000个开放类目，3000万上架商品。

增加券类商品。公众号返佣商品广告最新增加了多种券类商品，如京东京享红包、美团外卖券，滴滴打车券等，用户免费领取福利且流量主可以根据用户领完福利后的成交订单获得分佣收入。

选品能力升级，提升找货效率。选品页升级搜索能力，支持通过关键词 / SKUID / 商品链接等方式查找目标商品。

选品页新增精选商品功能，定期提供专栏活动及精选商品推荐，如热销爆款、粉丝爱买、畅销图书等，各大品牌的活动商品也会在这里实时更新。

另外，公众号返佣商品广告与多家电商平台联合推出限时高佣活动。具体如下:

微信广告强调，公众号返佣商品广告支持公众号流量主自主选货，合作流程如下:

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