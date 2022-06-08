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索尼宣布成立太空通信公司SSC 将主要从事太空光通信业务

2022-06-08 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月8日消息:索尼官方发布新闻稿宣布，全资子公司索尼美国公司成立了一家新公司 —— 索尼太空通信公司（SSC），将主要从事太空中的光通信业务。

索尼

索尼太空通信公司总裁岩本匡平表示，目前，太空中大约有12000颗卫星，预计未来这个数字还会增加。在轨道上使用的数据量也在逐年增加，但可用的无线电波数量有限。近地轨道（LEO）卫星需要与地面通信，因此需要大量的通信设施进行实时通信，这就是问题所在，因为这些卫星必须直接经过地面站上空时才能与其通信。此外，对无线电波的频率许可的需求，以及如何实现较小卫星(如微型卫星)所需通信设备的低能耗，也是亟待解决的问题。

为了解决这些问题，SSC计划开发小型光通信设备，以提供相关服务，通过激光束连接近地轨道上的微型卫星。SSC计划将这种光通信设备作为一项服务提供给从事卫星开发的公司。通过使用光通信，SSC旨在实现小型设备之间的高速通信，在物理上，这是传统无线电通信难以实现的，因为传统通信需要大型天线和高功率输出。此外，通过构建一个不仅在卫星和地面之间，而且在轨道上的卫星之间的光通信网络，SSC旨在实现从地面任意地方到空间任意卫星的实时通信。光通信也比传统的射频通信更容易实施，因为它们不需要像无线电通信那样需要特定领域的许可证。

索尼表示，SSC 旨在促进宇宙光通信的广泛应用，并通过扩大社会经济活动等方式，为提高人们的生活便利性做出贡献。

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    尼康官网即可下载更新。首先打开尼康官网，https://www.nikon.com.cn/sc_CN/home，然后点击支持及下载，在这里面可以看到下载中心的页面，点击进入查看详情，具体的产品地址是在https://downloadcenter.nikonimglib.com/zh-cn/index.html。之后在这个页面就可以选择自己的产品，尼康Z7II是微型单电相机，然后点击Z系列，选择尼康Z7II，在这里面可以下载说明书、最新的固件以及软件。下载尼康数码产品的固件（固件是指控制照相机和其他设备的内置软件）。若要查看说明、注意事项以及下载和安装指示说明，请单击“查看下载页面”。请注意，某些固件更新可能需要读卡器或其他设备。指示说明可在下载页面中查找。

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    不能鸿蒙系统只能够在华为旗下的智能手机、平板等设备上使用，或者说只能在搭载麒麟芯片的手机上使用，比如早期部分的荣耀手机型号也可以升级到鸿蒙系统。鸿蒙系统除了在智能手机、平板、智能手表上使用之外，还在一些车载系统中使用。像小米12Ultra这种非华为品牌或者华为合作方的产品，目前都不可以使用鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统的手机，建议直接购买华为品牌的手机。

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