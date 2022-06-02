抖音电商新增《全球购订单确认收货实施细则》 6月9日生效

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现新增《【全球购】订单确认收货实施细则》，规则预计于2022年6月09日生效。

根据规则，针对处于“待收货”状态的订单，消费者在订单中点击“确认收货”后，订单转为确认收货状态。针对消费者未操作“确认收货”的订单，在订单发货后的第15天，且物流订单显示已签收的，系统将自动确认收货。

在延迟确认收货分为两种情况:

系统延迟:发货后的第15天订单仍未签收，且消费者未操作“确认收货”的，系统将自动延迟到订单发货后的第20天进行确认收货（其中邮政系快递，如邮政快递包裹、邮政国内、邮政标准快递、EMS延迟到发货后的第21天进行确认收货）;

手动延迟:订单“确认收货”前，消费者可在订单页面操作延迟确认收货时间，消费者操作延长确认收货时间后，自动确认收货时间延迟到订单发货后的第20天。（其中邮政系快递，如邮政快递包裹、邮政国内、邮政标准快递、EMS延迟到发货后的第21天进行确认收货）;

注:手动延迟确认收货与系统自动延迟确认收货无法同时触发，且同一订单消费者仅可操作一次延长确认收货时间。

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