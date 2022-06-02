快手电商宣布与芝麻信用达成合作 可先用后付

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息:日前，快手电商宣布与芝麻信用“芝麻先享”达成合作，将从6月开始在平台全面上线“先用后付”功能。

功能上线后，芝麻分达550分以上的消费者在快手电商平台购物时，可“0元下单，后收货付款”，试用满意后再付款。

今年5月底，快手小店官网就发布了快手小店6月芝麻先用后付立减活动招商规则，提交报名后，符合条件的商家将会获得平台激励政策扶持。

而买家在2022年6月1日至6月30日期间，首次开通并使用“芝麻先用后付”下首单，有机会享受立减1元起，最高88元优惠。

玩法1

买家下单时开通并使用芝麻先用后付，首单有机会获得立减优惠。

●找到先用后付商品。可在快手APP【直播间】或【搜索“先用后付”】找到带有“先用后付“标识的商品。

●开通并使用【芝麻先用后付】。在下单时选择【芝麻先用后付】支付，按提示开通并下单成功有机会获得立减优惠。

●查看优惠金额。使用【芝麻先用后付】下单成功后，可前往【支付宝-账单】查看是否获得立减优惠。

玩法2

提前开通芝麻先用后付功能并在下单时使用芝麻先用后付下首单有机会获得立减优惠。

●开通【芝麻先用后付】功能。在快手APP【快手小店买家端-支付设置】中找到芝麻先用后付功能，点击后按提示开通。

找到先用后付商品。在下单时选择【芝麻先用后付】支付，按提示开通并下单成功有机会获得立减优惠。

●使用【芝麻先用后付】。在下单时选择【芝麻先用后付】下首单有机会获得立减优惠。

●查看优惠金额。【芝麻先用后付】下单成功后，可前往【支付宝-账单】查看是否获得立减优惠。

（举报）