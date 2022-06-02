首页 > 业界 > 关键词  > 快手电商最新资讯  > 正文

快手电商宣布与芝麻信用达成合作 可先用后付

2022-06-02 11:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息:日前，快手电商宣布与芝麻信用“芝麻先享”达成合作，将从6月开始在平台全面上线“先用后付”功能。

功能上线后，芝麻分达550分以上的消费者在快手电商平台购物时，可“0元下单，后收货付款”，试用满意后再付款。

快手小店

今年5月底，快手小店官网就发布了快手小店6月芝麻先用后付立减活动招商规则，提交报名后，符合条件的商家将会获得平台激励政策扶持。

而买家在2022年6月1日至6月30日期间，首次开通并使用“芝麻先用后付”下首单，有机会享受立减1元起，最高88元优惠。

玩法1

买家下单时开通并使用芝麻先用后付，首单有机会获得立减优惠。

●找到先用后付商品。可在快手APP【直播间】或【搜索“先用后付”】找到带有“先用后付“标识的商品。

●开通并使用【芝麻先用后付】。在下单时选择【芝麻先用后付】支付，按提示开通并下单成功有机会获得立减优惠。

●查看优惠金额。使用【芝麻先用后付】下单成功后，可前往【支付宝-账单】查看是否获得立减优惠。

玩法2

提前开通芝麻先用后付功能并在下单时使用芝麻先用后付下首单有机会获得立减优惠。

●开通【芝麻先用后付】功能。在快手APP【快手小店买家端-支付设置】中找到芝麻先用后付功能，点击后按提示开通。

找到先用后付商品。在下单时选择【芝麻先用后付】支付，按提示开通并下单成功有机会获得立减优惠。

●使用【芝麻先用后付】。在下单时选择【芝麻先用后付】下首单有机会获得立减优惠。

●查看优惠金额。【芝麻先用后付】下单成功后，可前往【支付宝-账单】查看是否获得立减优惠。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 快手电商芝麻信用达成合作，上线“先用后付”助力提升消费环境信任度

    6 月 2 日，快手电商宣布与芝麻信用达成合作，将从 6 月开始在平台全面上线“芝麻先享-先用后付”功能，功能上线后，芝麻分达 550 分以上的消费者在快手电商平台购物时，可“ 0 元下单，后收货付款”，试用满意后再付款...据统计， 2021 年，快手电商平台促成GMV超 6800 亿元，较去年同期增长78.4%，新用户复购率提升了10%，开通信任权益的店铺复购率更是提升了12%......

    ​电商平台 ​价值主张 ​互联网电商

  • 快手修订“先用后付”立减活动招商规则

    今天，快手小店官网发布快手小店6月芝麻先用后付立减活动招商规则...为助力商家成长，现开展“芝麻先用后付”新客首单立减活动，符合条件的商家将会获得平台激励政策扶持...活动时间为2022年6月1日至6月30日，商家报名时间将从2022年5月31日起;一直以来遵守平台规则、无情节严重劣迹行为的快手小店商家均可报名申请...买家在活动期间首次开通并使用下首单，有机会享受立减1元起，最高88元优惠，先到先得...

    ​快手 ​快手小店 ​快手电商

  • 快手电商起了摊新生意

    去年，快手电商拦截疑似假冒伪劣商品发布超6244万次，封禁违规主播、商家21万人次，直播带货举报率同比2020年下降8.96%，拦截约50万次历史违规用户开新店申请，平均每天有45万“老铁”在直播间参与平台电商治理...2021年，61个品牌年GMV过亿，133个品牌年GMV超5000万...三个月后，朱芳萱直播间的月GMV突破了500万;八个月后，月GMV突破1000万;又过了一年，GG品牌矩阵月销售额最高超3000万，复购率高达60%，“铁粉”月人均消费近1000元......

    ​快手电商 ​快手商家 ​快手小店

  • 快手电商进化论：从蛮荒到繁荣

    其中“大搞信任电商”是快手电商的底层逻辑，“大搞快品牌”和“大搞品牌”是具体业务方向，“大搞服务商”则服务于全体商家...信任电商、兴趣电商、货架式电商，抖快淘在电商路线上都试图强调差异化，但电商攻守战中，三者又重逢在品牌争夺之上...快手电商向服务商开放直播和短视频冷启、精细化运营、产业带招商冷启、快品牌孵化等多维度红利，要求服务商协助老商家实现跃迁、帮助新进入的快品牌和传统品牌完成冷启动......

    ​快手电商 ​直播带货 ​快手

  • 快手电商直播预告支持商品预约

    用户可对本场的预告商品进行预约，预约商品后会在商品直播讲解时通过push和私信渠道进行召回...用户可以点击预告plc查看商品清单，或过点击店铺页预告卡片查看预告商品;还可以选择预约整场直播或选择指定商品进行预约...

    ​快手电商 ​快手 ​直播

  • 快手电商警告：套取平台补贴属于严重违规

    快手电商发布公告称，套取平台补贴属于严重违规，商户/达人务必警惕...快手方面表示，套取平台补贴指商户/带货达人以牟利为目的，联合买家通过虚假交易、私下交易补贴品、拆分订单、利用平台漏洞等手段恶意套取平台补贴的情形...商户/带货达人不得与用户恶意联合，对用券（平台券）的订单/商品进行虚假/私下交易;...商户/带货达人不得主动或被动与用户联合，以套取更多平台补贴为目的，故意提高/降低商品售价或将订单拆分成多笔订单;...商户/带货达人不得恶意引导用户利用平台漏洞套取平台补贴...

    ​快手电商 ​平台补贴 ​快手政策

  • 快手电商延迟发货报备功能升级

    快手电商发布了延迟发货报备功能升级及操作指南...后快递又恢复了，可以正常发货了不需要操作取消延迟发货报备，正常发货则正常发货即可...先进入报备后台—点击—选择（下有图示），延迟发货报备后台展示了7种报备原因，分别是:①大型会议、②重大赛事、③自然灾害、④商家因素、⑤特殊订单、⑥疫情原因、⑦双地址，商家根据实际情况及下列表格对应选择相应的原因进行报备......

    ​快手电商 ​延迟发货 ​快手商家

  • 快手电商新增《快手新商户经营能力考核期规则》

    快手电商发布公告称，平台现新增《快手新商户经营能力考核期规则》，规则于2022年5月19日进行发布，于2022年5月26日生效...为确保新商户的商品质量及服务能力，平台试行入驻商户经营能力考核期规则，商户开店成功后即进入经营能力考核期...通过经营能力申报考核后，不会取消标志...5）为了保障解除限单后商户的货品质量及服务能力，平台将对经营能力考核期内解除订单量限制的商户进行持续监督......

    ​快手电商 ​快手商家 ​快手规则

  • 商家必读！快手电商发布活动期间“跨店满返”退款说明

    跨店满返活动期间，对于指定商品消费者买满（订单实际支付金额-运费）指定金额后，在活动结束后可获得平台返的优惠券，该优惠券全平台可用，一场活动消费者只能参与一次...此时消费者对跨店满返的订单发起退款，若退款后的累计实付金额（扣除运费）不再满足跨店满返活动的指定金额，则消费者退款到账金额将会是退款金额减去这部分退款金额要承担的优惠券的分摊金额...此时消费者对订单A发起退款，实际退款到账金额为30-[20-（30+40+50-30）*20/100]=28元......

    ​快手电商 ​跨店满返 ​快手活动

  • 快手电商发布“信任购”规范 适用于快手小店所有商家

    快手电商发布“信任购”规范公告，除有赞、魔筷、淘宝等第三方商品外，快手小店所有商品均适用该规范...开通“信任购”的商品，在用户下单全链路展示“信任购”标签，用户可获得标识背书;商家开通“信任购”专场直播，表现良好可以获得大促营销专场资源扶持，成为标杆商家...符合“信任购”商品打标规则，提供“信任购”服务的商家，系统将自动为其开通“信任购”，并点亮专属表示...商家店铺在过去14天内“信任购”订单比例大于等于60%、信任购历史成交商品比例大于等于60%时，信任购标识将在店铺首页和商品详情页店铺简介部分展示......

    ​快手电商 ​快手小店 ​快手

  • 富士GFX 50S II固件怎么更新？

    在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus续航怎么样？

    不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II电池续航怎么样？

    约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus是双扬声器吗？

    是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II怎么清理图像传感器？

    请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。

    富士GFX 50S II

  • 富士GFX 50S II怎么保养？

    请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus可以加内存吗？

    不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II防水吗？

    防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus保修政策是什么样？

    2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II有哪些曝光模式？

    富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus屏幕参数怎么样？

    13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II兼容哪些软件？

    Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus有哪些接口？

    2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II用什么存储卡？

    SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。

    富士GFX 50S II

  • 戴尔XPS 13 Plus尺寸多大？

    15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口

    戴尔XPS 13 Plus

  • 戴尔XPS 13 Plus性能参数怎么样？

    搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W

    戴尔XPS 13 Plus

  • 富士GFX 50S II用什么卡口的镜头？

    是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。

    富士GFX 50S II

  • 富士GFX 50S II是全画幅吗？

    不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。

    富士GFX 50S II

  • Surface Laptop Go 2是触控屏吗？

    是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特

    Surface Laptop Go 2

  • 富士GFX 50S II什么时候上市的？

    2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。

    富士GFX 50S II

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM