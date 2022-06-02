苹果 Design Awards 2022 设计大奖应用入围名单公布

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:在 2022 年全球开发者大会召开之前，苹果公司分享了Design Awards 2022入围者的详细信息。苹果Design Awards 2022强调具有杰出设计、创新、独创性和技术成就的应用程序。

今年奖项共分为Delight and Fun、Interaction、Social Impact、Visuals and Graphics、Innovation和Inclusivity六类应用。其中入围Delight and Fun的应用包括 Chineasy、Moncage、(Not Boring) Habits、Overboard、Please，Touch The Artwork和Water llama。该奖项将会颁发给通过苹果技术提供令人满意体验的应用。

在六类应用中获奖的应用将会获得App Store的页面宣传，而苹果公司也将会为获奖应用的开发团队颁发实物奖品。 苹果公司计划在北京时间 6 月 7 日上午 8 点公布正式宣布Design Awards 2022最佳应用名单，就在WWDC2022主题演讲活动之后的几个小时。

颁奖典礼将在苹果开发者应用程序和苹果开发者网站上进行直播。所有被提名的应用程序的链接可以在苹果的网站（https://developer.apple.com/cn/design/awards/）上找到。

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