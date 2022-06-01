Canalys:2022年一季度中国个人电脑市场下降1% 出货量为1170万台

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今日，全球科技市场独立分析机构Canalys发布了2022年一季度中国个人电脑市场出货量情况。报告称，在经历七个季度的连续增长之后，2022年第一季度，中国个人电脑（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量下降1%，出货量为1170万台，打破一路走高的增长势头。

其中，笔记本电脑（包括移动工作站）出货量依旧坚挺，同比增长6%，达到770万台。继前三个季度之后，2022年第一季度，由于供应短缺问题以及消费者和企业的需求疲软，中国平板电脑市场再次下滑，出货量下降13%，跌至470万台。

2022年第一季度，由于受到台式机业务（下降了16%）疲软的影响，联想的出货量增长平缓，为430万台。尽管如此，联想仍扩大了其在中国的领先优势，占据了37% 的市场份额。得益于在商业和游戏领域的强劲表现，戴尔实现了7% 的增长率，个人电脑出货量达到140万台，位居第二。在第一季度，所有厂商中只有惠普出现了下降，其个人电脑出货量略低于100万台，同比下降了14%。华硕同比增长34%，位居第四，而华为则以66% 的惊人增长率取代宏碁，位居第五。通过推出更广泛的产品组合、颇具竞争力的价格和更大的营销力度，华为充分展示了其抢占个人电脑市场份额的雄心。

2022年第一季度，小米迅速崛起，中国平板电脑市场也因此发生了变化。凭借Mi Pad 系列的成功，在经历三个季度稳定的增长后，小米的出货量达到60万台，攀升至第三位。在中国平板电脑排名中，苹果和华为分别位列第一和第二，但他们仍然面临着供应短缺问题，因而出货量分别下降了29% 和11%。荣耀以2% 的同比增长率位居第四，联想则以17% 的同比下降率位居第五。

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