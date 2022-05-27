上海2737个连锁餐饮网点恢复线上线下外卖 暂不提供堂食

印度当地时间5月1日晚上，印度香料航空公司的一架飞机在降落前发生了系统故障，飞机发生了严重的颠簸，航班上至少有17人受伤较重...乘客们都疯狂地向空姐要求冰敷以减轻伤口的疼痛...在一份声明中称，这架波音737载有约200名乘客和机组人员，当时从孟买飞往杜尔加普尔...印度香料航空公司成立于2005年5月，是印度一家以操作国内航线为主的廉价航空公司，以德里，孟买和加尔各达三处机场为枢纽港...