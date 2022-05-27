上海2737个连锁餐饮网点恢复线上线下外卖 暂不提供堂食

据中新网报道，今天，上海公布推动商贸企业有序复商复市相关工作安排，餐饮服务现阶段实行线上、线下外卖，不提供堂食，后续根据疫情防控形势逐步恢复。
市、区两级商务部门正在推进餐饮网点复市，全市178家连锁餐饮企业旗下9148个网点，目前已恢复可提供线上线下外卖的门店2737个，占比30%;员工上岗数1.79万人，占比12%。
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作为前置仓模式的首创者，中国社区生鲜零售数字化首家上市公司，每日优鲜运用摸索出的数字化理论，结合菜市场稳定的社会基础，打造出独特每日优鲜智慧菜场...每日优鲜智慧菜场的建立不光为传统菜场提供了线上发展机会，而且运用到为商户建立线上线下全渠道服务上，帮助商户管理线下私域流量，将其导向线上平台...每日优鲜的智慧菜场现在已经成功入驻了 20 余个城市，紫金店是每日优鲜在南京开出的首家智慧菜场，目前试营业阶段就拥有了不错的人气...
作为中国快时尚领先品牌，URBAN REVIVO简称UR聚焦行业数字化未来，坚持线上线下全渠道同步发展，通过发挥不同渠道的优势，为消费者带来全方位的购物体验...UR给出的解决方案是，发展线上的同时不放弃线下，以数字化革新服务，实现全渠道同步发展...疫情影响之下，为了满足线上线下多渠道消费者对产品的需求，UR走上了精细化经营的道路，数字化转型成为其未来发展的“杀手锏”......
据报道，盒马mini首家线下恢复营业的虹口万泰店今日迎来第一位客人...作为最早纳入复工复产计划的商超，盒马方面表示，目前盒马鲜生、盒马mini、盒马X会员店、盒马奥莱已有60家恢复线上营业，门店积极开展环境消毒、落实人员闭环管理、线下商品陈列布置、设置“场所码”“数字哨兵”等各项开业前准备工作，力争确保有序复工、高效复工...
5 月 20 日晚， 2022 年微拍堂 520 文玩节重器大拍在西湖山庄举办， 24 件经过“层层审核”的重器亮相活动现场，专业拍卖师坐镇，线上线下同步竞拍...此次微拍堂 520 文玩节线下重器大拍，好物云集，突出东方气韵和创新文化的融合表达，重点弘扬中华文化精粹和中国生活方式...经过几十位鉴定师的多轮激烈讨论和筛选， 24 件珍品从线下 3000 多件精品重器中脱颖而出，成为此次微拍堂 520 文玩节的重头戏...此次活动由国家注册拍卖师杨波主持，现场精彩纷呈、惊喜不断，让线上线下的藏友们过足了瘾......
糖尿病的类型可分为1型糖尿病、2型糖尿病和妊娠糖尿病，而目前90%的糖尿病患者为2型糖尿病，而糖尿病最可怕的不是高血糖，而是并发症，血糖控制达标，是延缓、预防并发症的最基本要求，越来越多的人通过互联网搜索糖尿病相关信息......
线上，vivo携巅峰旗舰vivo X80系列联手天猫超级品牌日，带来集硬核与梦幻于一身的X-Lab超现实科技视觉体验线下活动，并为用户与粉丝奉上多项超值购机福利...vivo联合天猫超级品牌日为用户打造了一场X-Lab超现实科技视觉体验线下活动...在vivo天猫超级品牌日当天，X80系列斩获天猫安卓手机销售额 TOP1，vivo品牌斩获天猫安卓手机品牌TOP1，天猫官旗斩获天猫手机品牌官旗TOP1...vivo X80和X80Pro两款已经在天猫平台正式开售，而X80Pro天玑9000版也将在5月5日正式开售......
DoNews5月13日消息（丁凡）中国邮政速递物流EMS客服表示，目前全国各地低风险地区EMS邮件散单已恢复上海地区的寄送，用户需要在官方公众号上下单，即可显示是否能寄到上海地区具体的地址，递物品仅限民生物品、药品类邮件的寄递...现在全国各地到上海的EMS邮件已经恢复流通，邮件到分公司后，先按规定消杀，再静置一些时间，然后封发到各营业部，各营业部再次消杀，确保邮件安全...
纳指涨0.06%，报收11370.96点凤凰网科技讯 北京时间5月13日消息，市场消化最新的CPI数据，美股今天涨跌不一，纳指仅微涨6.73点。截至收盘，道指跌103.81点，跌幅为0.33%，报收31730.3点；标普500指数跌5.1点，跌幅为0.13%，报收3930.08点；纳指涨6.73点，涨幅为0.06%，报收11370.96点。中概股中主要科技股多数上涨，其中爱奇艺、蔚来、小鹏汽车涨超3%，微博、拼多多、百度涨超1%。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股多数上涨：中国主要科技股中概股股价上涨的其他中概股包括：上涨的其他中概股下跌的公司包括：下?
来酷新零售OMO模式迸发大能量，线上线下联合营销百花齐放...作为我国智慧零售领域的领军企业，来酷在高速发展过程中，以独创的“OMO线上线下联合营销”模式，全面构建智慧零售新体系，以用户场景为核心，打通线上线下销服一体，实现全时全域、全链全仓的管理模式，有效破局线下零售坪效瓶颈...去年双 11 期间，来酷全渠道销售突破 6 亿，会员同比增长928%，企业微信客户环比增长178%，OMO矩阵京东到家、美团闪购、来酷云店同比销售增长7211%......
印度当地时间5月1日晚上，印度香料航空公司的一架飞机在降落前发生了系统故障，飞机发生了严重的颠簸，航班上至少有17人受伤较重...乘客们都疯狂地向空姐要求冰敷以减轻伤口的疼痛...在一份声明中称，这架波音737载有约200名乘客和机组人员，当时从孟买飞往杜尔加普尔...印度香料航空公司成立于2005年5月，是印度一家以操作国内航线为主的廉价航空公司，以德里，孟买和加尔各达三处机场为枢纽港...
中关村在线消息：近期，群智咨询发布了2022年一季度全球LTPS LCD智能手机面板出货排名榜单数据，天马再次以26%的份额获得第一，京东方凭借21.4%排..
日前，AYANEO举行新品发布会，正式发布预热许久的AYANEO AIR掌机，同时还推出了性能更强悍的AYANEO AIR Pro。据了解，AYANEO AIR Pro提供AMD 5560..
据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的信息显示，全新的红魔7S Pro游戏手机现已在工信部入网，除了将搭载骁龙8+旗舰平台外，该机还将继续标配165W..
余承东透露了AITO旗下第二款车型问界M7的相关信息...在听到余承东发表问界M7的相关发言后，小鹏汽车董事长何小鹏表示，老余说M7超越百万豪车的体验..
比亚迪在电话会议上表示，腾势的战略发展将由比亚迪主导、奔驰协助支持...谈及腾势品牌会运用哪些比亚迪技术时，比亚迪表示，腾势各产品序列都将享..
神舟十四号载人飞船与长征二号F遥十四运载火箭组合体已转运至发射区，计划近日择机实施发射...神舟十四号载人飞船计划将于2022年6月发射，3名航天..
有一座冰山一出生就开始死亡。海浪削去它的边缘，空气从上面解冻它，而水从下面融化它。科学家们最近记录了世界上最大的知名冰山之一的这种死亡阵..
美国通货膨胀水平持续上升，这是自 1981 年以来近 40 多年的最高水平。对美国人来讲，最让人头大的就是汽油、杂货、家用产品的价格飞涨，这也导致..
本期全媒派（ID:quanmeipai）邀请到上海交通大学媒体与传播学院魏武挥老师进行对谈，围绕新媒体语境下有关人际传播、群体传播与媒介使用的相关议题..
2022年5月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于便秘的，问题是“便秘的时候，吃香蕉真的有用吗？”这个说不准，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄..
据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，率先搭载骁龙8+的新旗舰将会在6月初开始量产，并在7月份如期而至...全..
2022粤港澳大湾区车展上，蔚来ET5正式亮相。新车定位中型纯电轿跑车，而这也是蔚来品牌的第5款车型，同时也是蔚来品牌第2款轿车。相较于已经交付的..
本周，EEC认证数据库中出现了小米平板6的设备身影，汇总后发现，小米正在准备的平板多达4款，型号分别是L81、L81A、L82和L83，或分别对应红米平板..
有海外博主曝光，iPhone 14系列的充电功率会进一步提升，从20W提升至25W甚至30W...但对于苹果的Lighting接口来讲可能这次是最后的升级了，一方面各..
至今，B站没有纯粹的「体育」分区，竞技体育在B站被拆分为「足球」、「篮球」，以及其他项目所在的「竞技体育」，这三者作为二级分区，与「健身」..
该榜单分析评估了280位财富500强CEO的薪酬方案，他们的总薪酬中位数为1590万美元，比去年同期增长30%...该公司在2021年大获成功，带来538亿美元的..
2022年5月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于吹泡泡的，问题是“用洗洁精给小朋友做泡泡水，加点什么泡泡不容易破？”这个有点难，下面就来..
5月24日，音乐人罗大佑在视频号发布了一个视频，官宣将于5月27日在视频号开演唱会，将于19:30暖场，20:00正式演出...“嗨，好久不见，你们好吗?”..
除此之外，因为地区限定以及数量不多，所以对于KOL们来说，测评一整根熬夜水的口味也成为了能够轻松获取到的流量密码...也就是说，罗森目前售价为..
老米粉还记的MIUI论坛的荣誉开发组”吗？小米社区官宣，原MIUI论坛时期的荣誉开发组回归...官方表示，小米社区荣誉开发组将继续延续之前荣组提交B..