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上海2737个连锁餐饮网点恢复线上线下外卖 暂不提供堂食

2022-05-27 11:58 · 稿源：站长之家

据中新网报道，今天，上海公布推动商贸企业有序复商复市相关工作安排，餐饮服务现阶段实行线上、线下外卖，不提供堂食，后续根据疫情防控形势逐步恢复。

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市、区两级商务部门正在推进餐饮网点复市，全市178家连锁餐饮企业旗下9148个网点，目前已恢复可提供线上线下外卖的门店2737个，占比30%;员工上岗数1.79万人，占比12%。

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