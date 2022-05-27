谷歌再次推迟其可折叠手机 Pixel Fold 的发布时间

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日消息:据MacRumors报道，谷歌再次推迟了其首款可折叠智能手机的发布，原因是该设备据说未能达到公司的预期。

图片来自 Google

据The Elec报道，谷歌曾计划在今年第四季度推出该设备，但谷歌现在选择推迟其发布。该报告没有说可折叠Pixel现在预计何时推出，但Display Supply Chain Consultants（DSCC）分析师Ross Young在Twitter上透露，供应链上的多个消息来源告诉他，该设备已被推迟到明年春天。

这是谷歌第二次推迟推出其传闻中的首款可折叠设备Pixel Fold。此前据2020年泄露的文件表明，谷歌计划在2021年底发布一款折叠式智能手机，但它没有如期推出。谷歌在最近的I/O开发者大会上甚至没有提到可折叠设备，让一些Pixel粉丝怀疑该设备是否已经被取消。据悉，谷歌为该设备选择的三星OLED面板包括一个5.8英寸的外屏和一个可折叠的7.6英寸内屏，类似于Oppo Find N。

之前有传言称，谷歌的设备落后于三星的折叠系列。然而，Ross Young认为延迟发布背后的原因并不是显示屏的问题，而更可能是软件创新的问题，或者是谷歌想为其加入新的芯片组。

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