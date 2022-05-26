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变现经验 | 价值千亿美元的创作者经济 她想让控制权回到创作者手中

2022-05-26 17:56 · 稿源： 站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

SupaPass是一家多媒体内容托管包装平台，旨在帮助创作者搭建属于自己的网站或者应用程序，让创作者可以发布所有内容（包括博客、视频以及音频等）。SupaPass 搭建的平台在界面上，类似视频网站 Netflix 和流媒体平台 Spotify 的内容布局，可以将用户的所有内容集中到一处来呈现。

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如今，创作者经济正在爆发式增长，它包括超过5000万独立的内容创作者和策展人。创作者经济还由社区建设者组成，例如博客作者、社交媒体影响者、摄像师，以及旨在帮助这些创作者获利和成长的金融和软件工具。尽管如此，创作者经济还面临这几个问题:

  • 大多数创作者并没能拥有与观众的关系。

  • 一个创作者的网站（如果他们有的话）往往就像一个火车站;用户一到站，就把他们打发走。

  • 用户从普通的粉丝到变成忠实粉的旅程被打断了。

Juliana Meyer 是SupaPass平台的创始人兼首席执行官，最近Juliana分享了自己对创作者经济的一些看法，希望对你有所帮助。

在 SupaPass，我为创作者经济（ Creator Economy ）开发技术已有10多年之久——甚至是在 付费平台Patreon 和 Substack 等出现之前， Spotify平台也刚推出不久。以下是我希望与我合作的创作者能了解的最重要的三件事:

为什么?

首先，让我们来看看创造者经济是如何走到这一步的，当这个新的未来模式——创造者终于有了他们需要的工具之后，就拥有了更多的控制权，可以围绕内容建立更好的业务——最终成为可能的时候。

01

控制权，创作者和平台谁占上风?

现在正在进行一场控制权的斗争。这些平台（社交媒体和流媒体平台）与内容创作者共生共存，双方的互相需要。多年来，随着生态系统的进化，谁更需要谁的情况也发生了变化。市场呈现出了一个巨大的转变，并且是有利于创作者的。

创作者经济发展情况如下:

婴儿期（2000年前）:

那时候还没有YouTube、Tik Tok等各类平台。精通技术的创作者创建了自己的网站;或者主要依赖电子邮件列表形式;盈利也是一个很大的问题。接着PayPal 诞生了。

儿童期:（2000年后）:

社交媒体和流媒体平台为创作者提供了前所未有的影响力，但也夺走了创作者们的控制权，演变成成了“付费游戏”。传统的内容发布模式被颠覆了;与出版商为内容付费不同，内容创作者必须通过“提升”帖子的方式，在众多信息嘈杂的环境中吸引自己的受众。

少年时期（现在）:

创作者经济正在成熟。创作者意识到需要收回控制权，直接拥有受众，并创造直接的方式让内容变现。而让创作者重新获得控制权的无代码平台正在爆炸式增长，为创作者带来了数十亿美元美元的收入。

成年期（未来）:

创作者将意识到可以借助这样一种工具，只需单击一个按钮即可创建自己的流媒体和社区平台。他们将能够在一个地方发布自己的移动应用和网站等任何内容，这是属于他们的品牌，拥有的直接受众关系，以及获得100%收益。

02

平台拥有过多的控制权

社交媒体和流媒体平台是创造者经济爆发的关键。这将使得全世界数以百万计的创作者能够靠艺术中谋生。然而，这是有代价的。

好处是:

  • 前所未有地发现和扩大你的受众。

  • 任何人都可以发表文章并拥有发言权。

  • 易于操作——无需具备编码的技术解决方案和设计，可立即投入使用。

问题是:

  • 超过90%的创作者很难赚到钱。

  • 用户分散在许多地方，管理起来既困难又耗时，给用户带来的是支离破碎的体验。

  • 不能满足迷失在噪音中的顶级客户的需求。

这是一个围墙花园，平台拥有你的观众，而不是你。如果平台过时了，或者平台用户流失，创作者就无法带走他们的观众。

1.解决“支离破碎”体验的问题

为了能让创作者提供各种各样的内容，市面上诞生了很多很多颠覆性的平台，比如就视频创作者来说就有Tik Tok、YouTube等多种平台。但对观众来说，结果是一段更加支离破碎的旅程。但对受众来说，结果是一段更加支离破碎的旅程。

这就是为什么我在过去的10年里致力于构建一个一体化的解决方案，让所有的内容都可以放在一个属于你的地方。

创作者的受众在到达最终目的地的时候，需要的是无缝设计体验，感觉像奈飞或Spotify一样直观，创作者从创作和销售等从一个仪表板进行管理就可以实现。

2.网站:火车站换乘和最终目的地

令人惊讶的是，许多创作者还没有自己的网站。即使有，大多数人也觉得他们的已经过时了。这是我们在SupaPass一直渴望解决的两个问题。

但最引人注目的是，大多数创造者的网站就像一个火车站;用户一到站，就把他们打发走。从产品、营销和用户体验的角度来看，这是市场最不稳定的地方。

你的网站应该是一个提供价值和保持用户参与的地方。相反，大多数网站通常提供一个“生物链接”，简单地把用户送到其他几十个地方，比如:

  • 社会媒体

  • 播客播放器

  • 课程平台

  • 你的订阅，和其他付费产品

等等……

这让观众感到疲惫和困惑。

此外，你把人们送到了其它平台之后，使得他们很容易从你的个人品牌转移注意力。一旦粉丝进入创作者的网站，这其实是加深关系的关键机会，比如收集他们电子邮件地址，就可以拥有联系方式。

总之，创作者的最终解决方案显然是将受众送到一个目的地——他们自己的内容、会员和数字产品平台，在那里他们可以通过自己的网站和移动应用直接拥有他们的受众。

然而，仍然有太多的人没有这样做。

3.最后一个障碍——创建的难易程度

那么，为什么创作者花了这么长时间才开始投资自己的网站呢?要回答这个问题，重要的是要看看社交网络还能为用户提供哪些定制网站，过去通常没有提供的东西。

关键在于简单、易用和良好的体验。创作者们不想为插件、设计、升级和解决复杂的UX挑战而挣扎，同时大多数网站建设者又提供着很差的体验。

相比之下，创建一个 Facebook群组或YouTube频道则简单多了，只需几分钟，就能解决设计和UX方面的问题，所以你可以专注于你的内容、品牌和营销。

无代码移动应用和网站终于有可能与之前只有社交媒体和流媒体平台才能提供的用户体验竞争。

但是，大量创造者需求的产品还不能在一个地方提供所有的东西。

在SupaPass，我们比大多数人走得更远。我们相信，创作者经济的未来是一套产品，创作者最终可以在自己的平台上拥有一切，比如拥有自己的客户数据，保留100%的收入，这是他们的品牌前沿和中心，而用来创建它的工具就像创建Facebook群组或YouTube频道一样简单。

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03

给创作者们一个全新的未来

我想为创作者创造一种最好的方式:让他们可以直接在自己的平台上围绕自己的内容发展业务。

我们正在努力为创作者提供Netflix和Spotify等传统平台为他们的观众提供的那种体验，这也是大多数创作者之前在自己的平台上无法实现的。

社交媒体和流媒体平台仍将在这个新的生态系统中占据重要地位，推动发现和增长，但创造者越来越了解现在拥有新的机会，建立一个真正属于他们的利润丰厚的内容业务。

[1]Juliana Meyer原文分享链接:

https://www.producthunt.com/stories/turning-the-tide-back-into-the-hands-of-creators-in-the-100b-creator-economy#

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