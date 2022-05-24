阿里巴巴国际站新增禁止销售孔明灯规则 5月31日生效

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:今日，阿里巴巴国际站发布公告称，考虑到孔明灯有引发火灾风险及对飞机和直升机等航空交通构成重大危险，平台新增《禁止销售孔明灯规则》，此规则于2022年5月24日起进行公示，并于2022年5月31日起正式生效。

根据规则，孔明灯可能含有易燃易爆化学物质，阿里巴巴国际站一旦发现商家店铺内存在禁售的孔明灯商品，阿里巴巴国际站将依据《阿里巴巴国际站禁限售规则》第16条第2点高风险及安全隐患类产品 ，执行 C级违规，1分/次并退回或删除商品的处理。

此外，平台提醒会员合规发品及合规交易，会员有责任遵守任何本国及销售目的国适用的法律法规和监管政策。发布违规产品及信息的会员，平台将对其相关产品及信息进行下架或删除，同时对存在违规情况的会员依照平台相关规则进行处罚。

阿里巴巴国际站表示，对恶意绕过规则、在任何场景（如沟通、询盘、直播等交互场景）发布违规信息、重复违规、被监管部门通告、被媒体曝光以及存在其他严重违规情节的会员，依据平台相关规则，平台将采取包括但不限于删除产品信息、扣分、屏蔽店铺、限制会员使用网站产品功能、冻结账号直至关闭账号的处罚。

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