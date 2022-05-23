一张图了解华为MateBook系列发布会6款新品 MateBook 16s顶配9999元

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:今日晚间，华为举办MateBook系列新品发布，推出了6款新品，分别包括华为MateBook16s、华为MateBook D16、华为MateBook14、华为MateBook D14、23.8英寸显示器华为MateView SE以及华为无线鼠标。

那么这几款产品都有哪些亮点，售价如何呢?下面一起跟站长之家来看看吧!

华为MateBook16s

MateBook16s是一款16英寸的专业大屏高性能轻薄本，四面窄边框设计，屏占比高达90%，配备了16寸2.5K专业水准屏幕，及12代酷睿标压处理器，最高可选i9，还通过了Intel EVO认证。

电池方面，华为MateBook16s配备了84WH大容量电池，续航强大，而充电器有90W及135W两种配置，最快30分钟充入50%电量，同时还兼容手机的超级快充。

售价方面，华为MateBook16s的酷睿i5+16GB+512GB售价6999，酷睿i7+16GB+512GB售价7999，酷睿i9+16GB+1TB售价9999元，i5及i7版6月6日开卖。

华为MateBook D16

MateBook D16在华为笔记本中添加了数字小键盘，B面是一块16英寸护眼全面屏，16:10比例，90%屏占比。配60Wh电池和第二代65W口袋充电器，键盘键程1.5mm，右上角还有摄像头开关保护隐私，前置1080P广角摄像头。

售价方面，，i5-12500H/16GB/512GB定价5699元，i7-12700H/16GB/512GB定价6699元，5月23日19点开始预售，6月6日0点多渠道开卖。

华为MateBook14

MateBook14笔记本是一款14寸轻薄本，2160x1440分辨率，重量只有1.49千克，厚度15.9mm。配置方面，MateBook14笔记本可选12代酷睿i7-1260P，12核16线程，可解锁35W性能。

另外，MateBook14笔记本还有56Wh电池、Wi-Fi6无线、双扬声器、四麦克风等等。

售价方面，MateBook14笔记本的酷睿i5版售价6099元，酷睿i7版售价6999元，5月31日正式开卖。

华为MateBook D14

华为MateBook D14则是常规1080p屏，配置差不多，升级12代酷睿P系列，最高可选酷睿i7-1260P，12核16线程，塞到了1.38千克、15.9mm的机身中。

华为MateBook D14配备的65W充电器是华为第二代设计，体积又小了30%，也支持给手机超级快充。

售价方面，华为MateBook D14i7/16GB/512GB售价5999元，i5/16GB/512GB 售价5299元。

华为MateView SE

华为MateView SE是全球首款获得SGS低视觉疲劳认证的显示器，配备23.8英寸沉浸全面屏，屏占比高达92%，标准支架版799元，旋转升降支架版，售价899元。

华为无线鼠标

华为无线鼠标采用蓝牙+2.4G双模，支持连接并记住三台设备，切换电脑使用时，不用重新设置。支持800、1200、2000、3000四档参数。

华为无线鼠标采用人体工学设计，趴握操控姿势，自然贴合掌心弧度，让握持都倍感舒适，缓解长时间使用的疲累感。

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